Στα δικαστήρια Πειραιά οδηγήθηκε η 46χρονη, η οποία ομολόγησε τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα.

Η μεταγωγή της έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Η 46χρονη, η οποία φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και είχε σκυμμένο το κεφάλι, θα περάσει την πόρτα του γραφείου του Ανακριτή από όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

Η 46χρονη ομολόγησε ότι σκότωσε την πεθερά της λόγω των οικονομικών προβλημάτων που είχε δημιουργήσει ο εθισμός της στον τζόγο

Η κατηγορούμενη κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία.

Αυτό που πρόδωσε την κατηγορούμενη και οδήγησε τους αστυνομικούς στα ίχνη της είναι το προφίλ της (έχει εθισμό στον τζόγο) καθώς και οι εικόνες από κάμερες της περιοχής που την έδειχναν να φθάνει και να φεύγει από το σπίτι της 75χρονης.

Μπορεί η 46χρονη να άλλαξε τη φορά των καμερών ώστε να μην την καταγράψουν, ξέχασε όμως να κλείσει το μικρόφωνο με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην κατοχή των Αρχών ένα βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί η δολοφονία ηχητικά.

Όπως αποκάλυψε o δημοσιογράφος των ΝΕΩΝ και του ΒΗΜΑΤΟΣ Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, από την ηχητική καταγραφή που εξέτασαν οι αστυνομικοί, η 46χρονη βασάνιζε την ηλικιωμένη για 30 λεπτά. Την χτυπούσε και την έβριζε.

«Δεν αναγνωρίζει ότι είναι γυναίκα, δεν αναγνωρίζει τη νύφη της, λέει συνέχεια την φράση ‘αγόρι μου μην με χτυπάς’. Αυτό συνεχίζεται για 40 λεπτά», ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και πρόσθεσε: «κάποια στιγμή η γυναίκα λέει κάποιο μέρος που έχει και τιμαλφή τα οποία δεν φαίνεται να τα έχει πάρει η δράστιδα και σε κάποια φάση ακούγονται τα τελικά πλήγματα, με την άτυχη γυναίκα να λέει το ‘Πάτερ Ημών’».

Στο βίντεο, όπως μετέδωσε το Mega, φαίνεται το αυτοκίνητο της 46χρονης να φεύγει από την περιοχή της κατοικίας της 75χρονης.

Βίντεο ντοκουμέντο