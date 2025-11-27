Σουβενίρ από το «Μόνος στο Σπίτι»: Το σημάδι που άφησε το δάγκωμα του Τζο Πέσι στον μικρό Κέβιν

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποκάλυψε ότι το «Μόνος στο Σπίτι» δεν του χάρισε μόνο δόξα και αναμνήσεις — αλλά και ένα μόνιμο σημάδι στο χέρι.

Ο 45χρονος ηθοποιός μίλησε στο A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, την εκδήλωση για τα 35 χρόνια της ταινίας, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια. Εκεί, κατά τη διάρκεια Q&A, είπε ότι ο Τζο Πέσι τον είχε δαγκώσει κατά λάθος στην πρόβα μιας από τις πιο εμβληματικές σκηνές — και το αποτύπωμα υπάρχει ακόμη.

«Με δάγκωσε στην πρόβα», είπε. «Το αστείο είναι πως στις περισσότερες σκηνές δεν είμαι καν μαζί με τον Τζο και τον Νταν Στερν. Αυτοί γύριζαν τα δικά τους, κι εγώ μιλούσα στο κενό».

Ο Κάλκιν θυμήθηκε πως δεν γνώριζε καλά τον Πέσι τότε. «Ήταν από τις τελευταίες μέρες γυρισμάτων. Είμαι κρεμασμένος, εννιά χρονών και εντελώς εκτεθειμένος. Και λέει στον Νταν ‘Θες να τρέξουμε τις ατάκες;’. Με ρωτάει κι εμένα, κι εγώ λέω ‘Ναι, γιατί όχι;’».

«Θα στα φάω ένα-ένα»

Η σκηνή ήταν η στιγμή όπου ο Πέσι, ως Χάρι, απειλεί να δαγκώσει τα δάχτυλα του Κέβιν. «Μου είπε ‘Θα στα φάω ένα-ένα’ και ξαφνικά ένιωσα τα δόντια του στο δάχτυλό μου. Ούρλιαξα σαν παιδί — γιατί ήμουν παιδί», είπε γελώντας. «Κι εκείνος πάγωσε. Κατάλαβε ότι μόλις δάγκωσε έναν εννιάχρονο συνάδελφο. Το HR θα είχε πολλά να πει εκεί».

Ο Πέσι ζήτησε συγγνώμη επιτόπου, αλλά το σημάδι έμεινε. «35 χρόνια μετά, έχω ακόμα αυτή τη μικρή λακουβίτσα. Είναι το δόντι του Τζο. Όχι το χρυσό, το άλλο. Ένα… σουβενίρ από τα γυρίσματα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Standing Ovations Live (@standingovationslive)



Όσο για μια πιθανή εκδίκηση; «Το έχω σκεφτεί λίγο», παραδέχτηκε ο Κάλκιν. «Παίζει γκολφ με έναν γείτονά μου και κάθε λίγο μου λέει ‘Θα έρθει ο Τζο. Του λέω ‘Ναι, ναι… φέρ’ τον να χτυπήσει το κουδούνι, όλα καλά’».

Και, φυσικά, τα παιδιά του έχουν πάρει τη σκυτάλη: «Μόλις δείξεις σε παιδιά το ‘Mόνος στο σπίτι’, περνούν έναν μήνα στήνοντας παγίδες. Τα δικά μου έχουν ήδη αρχίσει».