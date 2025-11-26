Νέος σταθμός απολύμανσης στο Σπαθοβούνι για την προστασία της κτηνοτροφίας

Ένας ακόμη σταθμός απολύμανσης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων εγκαθίσταται στο Σπαθοβούνι, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη Περιφερειακή Επιτροπή, ενισχύοντας ουσιαστικά το δίχτυ προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου απέναντι σε μια ασθένεια που έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε άλλες περιοχές της χώρας.

Με τη νέα αυτή παρέμβαση, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, ο αριθμός των σταθμών που λειτουργούν στην Περιφέρεια φτάνει πλέον τους τέσσερις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση στη διαφύλαξη της κτηνοτροφικής παραγωγής και της δημόσιας υγείας.

Γραμμή άμυνας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να κρατήσει καθαρή την περιοχή από την ευλογιά των αγροβάτων, χάρη σε έγκαιρα μέτρα πρόληψης, αυστηρούς ελέγχους και την ενίσχυση κρίσιμων υποδομών. Η λειτουργία ενός ακόμη σταθμού ενδυναμώνει την προσπάθεια αυτή, προσφέροντας μια ακόμη γραμμή άμυνας προς όφελος των κτηνοτρόφων και του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας.

Η παρέμβαση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Περιφέρειας να θωρακίσει τον αγροδιατροφικό τομέα, στηρίζοντας παραγωγούς και τοπικές οικονομίες με πρακτικές λύσεις, τεχνικά έργα και αποτελεσματική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

πηγή φωτογραφίας: περιφέρεια πελοποννήσου