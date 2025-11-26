«Χτύπησε» και στον Πειραιά ο δράκος που επιτίθεται σεξουαλικά σε γυναίκες

Μία ακόμα καταγγελία για τη δράση του «δράκου» που έχει επιτεθεί σε γυναίκες στον Άλιμο, έφτασε στις αστυνομικές αρχές.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, το περιστατικό σημειώθηκε στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, η τρίτη καταγγέλλουσα προχωρούσε στην οδό Χατζηκυριάκου πηγαίνοντας στη δουλειά της και στη συμβολή με την οδό Σπύρου Τρικούπη ένιωσε πως κάποιος την ακολουθούσε.

Η γυναίκα γύρισε και είδε τον άγνωστο άντρα, ο οποίος την θώπευσε.

Σύμφωνα με την μαρτυρία της, πρόκειται για ένα μελαμψό άνδρα, με έντονα χαρακτηριστικά προσώπου, με μαύρα μαλλιά και μάτια, με ύψος 1,65-1,70.

Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για τον δράκο του Αλίμου. Για το λόγο αυτό, αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, προκειμένου να το συγκρίνουν με υλικό από την περιοχή του Αλίμου.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες επιθέσεις του «δράκου» εναντίον γυναικών έγιναν γνωστές στις 20 Νοεμβρίου.