«Χτύπησε» και στον Πειραιά ο δράκος που επιτίθεται σεξουαλικά σε γυναίκες
Οι αστυνομικοί ερευνούν αν πρόκειται για το ίδιο άτομο που έκανε τις επιθέσεις στον Άλιμο.
- Κρήτη: Επεισόδιο με Ισραηλινούς και διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηράκλειο – Τουλάχιστον 15 προσαγωγές
- Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη - Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα
- Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI
- Βενεζουέλα: Τι θα μπορούσε να προσφέρει ο Μαδούρο στον Τραμπ; Πετρέλαιο
Μία ακόμα καταγγελία για τη δράση του «δράκου» που έχει επιτεθεί σε γυναίκες στον Άλιμο, έφτασε στις αστυνομικές αρχές.
Αυτή τη φορά, ωστόσο, το περιστατικό σημειώθηκε στον Πειραιά.
Συγκεκριμένα, η τρίτη καταγγέλλουσα προχωρούσε στην οδό Χατζηκυριάκου πηγαίνοντας στη δουλειά της και στη συμβολή με την οδό Σπύρου Τρικούπη ένιωσε πως κάποιος την ακολουθούσε.
Η γυναίκα γύρισε και είδε τον άγνωστο άντρα, ο οποίος την θώπευσε.
Σύμφωνα με την μαρτυρία της, πρόκειται για ένα μελαμψό άνδρα, με έντονα χαρακτηριστικά προσώπου, με μαύρα μαλλιά και μάτια, με ύψος 1,65-1,70.
Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για τον δράκο του Αλίμου. Για το λόγο αυτό, αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, προκειμένου να το συγκρίνουν με υλικό από την περιοχή του Αλίμου.
- Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
- Ινδονησία: 8 νεκροί εξαιτίας πλημμυρών στη Σουμάτρα
- «Χτύπησε» και στον Πειραιά ο δράκος που επιτίθεται σεξουαλικά σε γυναίκες
- «Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»
- Σαλαμίνα: Η προειδοποίηση της 75χρονης στην εγγονή της για την 46χρονη – «Να την προσέχετε»
- Ο Φονιάς – Έγκλημα και Αθώωση: H γυναικοκτονία που σημάδεψε τη μεταπολεμική Ελλάδα
- Υποχρεωτική B2B Ηλ. Τιμολόγηση: Όταν η Υποχρεωτικότητα Οδηγεί στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Επιχείρησής σας
- Κρήτη: Σε επέμβαση στη μύτη θα υποβληθεί η δικυκλίστρια που δέχθηκε την ταμπέλα στο κεφάλι – Θα κινηθεί νομικά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις