Αλιμος: Άνδρας επιτίθεται και παρενοχλεί γυναίκες – «Με φίλησε στο στόμα» λέει ένα από τα θύματά του
Συναγερμός στις αρχές μετά από επιθέσεις και σεξουαλικές παρενοχλήσεις που έχουν σημειωθεί σε βάρος γυναικών από άνδρα που κυκλοφορεί στον Αλιμο
Ενας άνδρας ο ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες στην περιοχή του Αλίμου αναζητείται από τις αρχές.
Στις 20 Νοεμβρίου μία γυναίκα κατήγγειλε στις Αρχές πως ένας μελαψός άνδρας, μέτριου αναστήματος, της επιτέθηκε στις 6 το πρωί στον Άλιμο, την ώρα που η γυναίκα κατευθυνόταν προς την εργασία της.
Συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο άνδρας προσπάθησε να τη φιλήσει και την θώπευσε.
«Είχα πάρει το λεωφορείο για να φτάσω στη δουλειά μου. Στις 06:25 κατέβηκα από το λεωφορείο και ενώ προχωρούσα, αντιλήφθηκα την παρουσία ενός άντρα. Στην αρχή δεν κατάλαβα ότι με ακολουθούσε, αλλά λίγα μέτρα πιο κάτω με πλησίασε, χωρίς να μου μιλήσει με άρπαξε, με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε στα γεννητικά μου όργανα», λέει ένα από τα θύματά του στο MEGA.
«Εγώ άρχισα να φωνάζω, τον απώθησα με τα χέρια μου και εκείνος έφυγε τρέχοντας. Αμέσως κατευθύνθηκα προς τη δουλειά μου και κάλεσα το 100. Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να τον αναγνωρίσω από την ταραχή μου. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι είχε μία τσάντα πλάτης μαύρη πιθανόν με ένα σχεδιάκι λευκό, είχε μελαμψό-σοκολάτι χρώμα, μαύρα μαλλιά και θεωρώ ήταν αλλοδαπός πιθανόν γύρω στα 30 από τα χαρακτηριστικά που μπόρεσα να συγκρατήσω».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να έχει επιτεθεί σε ακόμα δύο γυναίκες στην ευρύτερη περιοχή του Αλίμου.
Στην εκπομπή μίλησε και η αδελφή του θύματος, η οποία είπε πως η αδελφή της βρίσκεται ακόμα σε σοκ.
«Την έπιασε στο στήθος και στα γεννητικά όργανα. Τον έσπρωξε, φώναξε και έτρεξε προς της δουλειά της. Της είπαν ότι έχει ξανασυμβεί. Είναι ακόμα σε σοκ, φοβάται να βγει έξω».
