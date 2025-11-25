Φάμελλος: Το καθεστώς Μητσοτάκη στραγγαλίζει τους Δήμους, οικονομικά και θεσμικά

«Υπάρχει θεσμική και οικονομική απαξίωση των Δήμων, ένας σχεδιασμένος στραγγαλισμός της Αυτοδιοίκησης. Αυτό που σχεδιάζει ο κ. Μητσοτάκης είναι να μην υπάρχει Αυτοδιοίκηση. Γι’ αυτό και πρέπει η Αυτοδιοίκηση να διεκδικήσει την ύπαρξή της», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνάντηση που είχε την Τρίτη με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πως «δεν θέλει στα πόδια της την Αυτοδιοίκηση ως κύτταρο Δημοκρατίας, γιατί δεν θέλει διεκδικήσεις, δεν θέλει άλλη άποψη. Οι ελεύθερες δημοκρατικές φωνές, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, ενοχλούν αυτή την κυβέρνηση. Κάθε καθεστώς ενοχλείται όταν υπάρχουν δημοκρατικές λειτουργίες».

Ο κ. Φάμελλος επισήμανε πως «η κυβέρνηση, ενώ υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα και υπερπλεονάσματα, αντί να δώσει τα 8 δισ. ευρώ που είναι νομοθετημένα στους Δήμους για τις λειτουργικές τους δαπάνες, επιλέγει να δίνει μόνο 2,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι πολίτες να έχουν χαμηλότερο επίπεδο ποιότητας ζωής και υψηλότερα δημοτικά τέλη».

«Αν ο Δήμος δεν χρηματοδοτηθεί με το νομοθετημένο ποσό από τον προϋπολογισμό, σημαίνει ότι ο πολίτης θα έχει πιο βρώμικους δρόμους, λιγότερες κοινωνικές υπηρεσίες, ακριβότερα δημοτικά τέλη», σημείωσε, προσθέτοντας πως «το μάρμαρο θα το πληρώσει ο πολίτης που φορολογείται επιπλέον ιδιαίτερα έντονα με έμμεσους φόρους, τους οποίους η Ευρώπη προτείνει να μειωθούν. Και το περιβάλλον θα υποβαθμιστεί και η κοινωνική συνοχή θα αμφισβητηθεί».

Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε ότι «η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνη που κατόρθωσε να βγάλει τη χώρα από τη χρεοκοπία, που αύξησε τους πόρους στην Αυτοδιοίκηση με τον Φιλόδημο, ενώ ξεκίνησε και τη στελέχωση των Δήμων με την προκήρυξη 3Κ».

«Η κυβέρνηση θέλει δημάρχους να παρακαλάνε»

«Δεν θέλει η κυβέρνηση να δώσει πόρους στην Αυτοδιοίκηση και να έχει ισχυρή Αυτοδιοίκηση. Θέλει δημάρχους να συσσωρεύονται έξω από τα υπουργικά γραφεία και να παρακαλάνε για κάτι παραπάνω», τόνισε χαρακτηριστικά και κατήγγειλε πως «υπάρχουν δήμαρχοι που, επειδή κάνουν κριτική στην κυβέρνηση, αποκλείστηκαν από χρηματοδοτήσεις».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, γιατί προσπαθεί να «φορτώσει» σκάνδαλα στην Αυτοδιοίκηση, προκειμένου «να της αφαιρέσει αρμοδιότητες», ενώ η ίδια είναι ο «καλύτερος πελάτης της Ευρωπαίας εισαγγελέως» και πλήττεται από σκάνδαλα διαφθοράς.

Επίσης, αναφέρθηκε στο ενεργειακό κόστος, και ειδικότερα «στη ρήτρα αναπροσαρμογής της ΔΕΗ, η οποία έπληξε όλη την κοινωνία και οδήγησε σε χρεοκοπία τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ, τόνισε πως άδειες για ΑΠΕ πρέπει να δίνονται μόνο για ενεργειακές κοινότητες και πως πρέπει να σταματήσει η χωροθέτηση ΑΠΕ σε περιοχές Natura 2000», άσκησε σφοδρή κριτική στη ΝΔ για την «απουσία έργων αποθήκευσης ενέργειας» και επανέλαβε τη σημασία που θα είχε και για τους ΟΤΑ «μια ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο».