Φάμελλος: Το καθεστώς Μητσοτάκη στραγγαλίζει τους Δήμους, οικονομικά και θεσμικά
Πολιτική Γραμματεία 25 Νοεμβρίου 2025 | 21:42

Φάμελλος: Το καθεστώς Μητσοτάκη στραγγαλίζει τους Δήμους, οικονομικά και θεσμικά

Ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντησή του με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «θέλει υπάκουους δημάρχους να παρακαλάνε έξω από τα υπουργικά γραφεία»

Σύνταξη
«Υπάρχει θεσμική και οικονομική απαξίωση των Δήμων, ένας σχεδιασμένος στραγγαλισμός της Αυτοδιοίκησης. Αυτό που σχεδιάζει ο κ. Μητσοτάκης είναι να μην υπάρχει Αυτοδιοίκηση. Γι’ αυτό και πρέπει η Αυτοδιοίκηση να διεκδικήσει την ύπαρξή της», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνάντηση που είχε την Τρίτη με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πως «δεν θέλει στα πόδια της την Αυτοδιοίκηση ως κύτταρο Δημοκρατίας, γιατί δεν θέλει διεκδικήσεις, δεν θέλει άλλη άποψη. Οι ελεύθερες δημοκρατικές φωνές, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, ενοχλούν αυτή την κυβέρνηση. Κάθε καθεστώς ενοχλείται όταν υπάρχουν δημοκρατικές λειτουργίες».

Ο κ. Φάμελλος επισήμανε πως «η κυβέρνηση, ενώ υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα και υπερπλεονάσματα, αντί να δώσει τα 8 δισ. ευρώ που είναι νομοθετημένα στους Δήμους για τις λειτουργικές τους δαπάνες, επιλέγει να δίνει μόνο 2,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι πολίτες να έχουν χαμηλότερο επίπεδο ποιότητας ζωής και υψηλότερα δημοτικά τέλη».

«Αν ο Δήμος δεν χρηματοδοτηθεί με το νομοθετημένο ποσό από τον προϋπολογισμό, σημαίνει ότι ο πολίτης θα έχει πιο βρώμικους δρόμους, λιγότερες κοινωνικές υπηρεσίες, ακριβότερα δημοτικά τέλη», σημείωσε, προσθέτοντας πως «το μάρμαρο θα το πληρώσει ο πολίτης που φορολογείται επιπλέον ιδιαίτερα έντονα με έμμεσους φόρους, τους οποίους η Ευρώπη προτείνει να μειωθούν. Και το περιβάλλον θα υποβαθμιστεί και η κοινωνική συνοχή θα αμφισβητηθεί».

Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε ότι «η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνη που κατόρθωσε να βγάλει τη χώρα από τη χρεοκοπία, που αύξησε τους πόρους στην Αυτοδιοίκηση με τον Φιλόδημο, ενώ ξεκίνησε και τη στελέχωση των Δήμων με την προκήρυξη 3Κ».

Ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνάντηση που είχε με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ

«Η κυβέρνηση θέλει δημάρχους να παρακαλάνε»

«Δεν θέλει η κυβέρνηση να δώσει πόρους στην Αυτοδιοίκηση και να έχει ισχυρή Αυτοδιοίκηση. Θέλει δημάρχους να συσσωρεύονται έξω από τα υπουργικά γραφεία και να παρακαλάνε για κάτι παραπάνω», τόνισε χαρακτηριστικά και κατήγγειλε πως «υπάρχουν δήμαρχοι που, επειδή κάνουν κριτική στην κυβέρνηση, αποκλείστηκαν από χρηματοδοτήσεις».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, γιατί προσπαθεί να «φορτώσει» σκάνδαλα στην Αυτοδιοίκηση, προκειμένου «να της αφαιρέσει αρμοδιότητες», ενώ η ίδια είναι ο «καλύτερος πελάτης της Ευρωπαίας εισαγγελέως» και πλήττεται από σκάνδαλα διαφθοράς.

Επίσης, αναφέρθηκε στο ενεργειακό κόστος, και ειδικότερα «στη ρήτρα αναπροσαρμογής της ΔΕΗ, η οποία έπληξε όλη την κοινωνία και οδήγησε σε χρεοκοπία τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ, τόνισε πως άδειες για ΑΠΕ πρέπει να δίνονται μόνο για ενεργειακές κοινότητες και πως πρέπει να σταματήσει η χωροθέτηση ΑΠΕ σε περιοχές Natura 2000», άσκησε σφοδρή κριτική στη ΝΔ για την «απουσία έργων αποθήκευσης ενέργειας» και επανέλαβε τη σημασία που θα είχε και για τους ΟΤΑ «μια ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο».

EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

ΟΠΑΠ: Δυνατές επιδόσεις στο εννεάμηνο 2025 και πορεία προς τη συνένωση με την Allwyn

ΟΠΑΠ: Δυνατές επιδόσεις στο εννεάμηνο 2025 και πορεία προς τη συνένωση με την Allwyn

ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»
Φτώχεια 25.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»

«Όσοι δουλεύουν σκληρά και τίμια βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, το χαμηλό εισόδημα, τα υπέρμετρα βάρη και την ανασφάλεια», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Φάμελλος: Η έμφυλη βία είναι και παραμένει ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα – Να θεσπιστεί επιτέλους ο όρος «γυναικοκτονία»
«Θέμα δημοκρατίας» 25.11.25

Φάμελλος: Η έμφυλη βία είναι και παραμένει ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα – Να θεσπιστεί επιτέλους ο όρος «γυναικοκτονία»

«Χρειαζόμαστε μία κοινωνία που δεν θα στηρίζεται στην ανισότητα των φύλων, που θα σταθεί δίπλα σε κάθε γυναίκα αλλά και θηλυκότητα που υφίσταται βία, που θα σπάσει τη σιωπή», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη

«Είμαστε το κόμμα που νομοθέτησε μεγάλες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, για να έχει δύναμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Φάμελλος: Στην Προοδευτική Ελλάδα θα πιάνει τόπο η δουλειά των δημιουργικών πολιτών
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Φάμελλος: Στην Προοδευτική Ελλάδα θα πιάνει τόπο η δουλειά των δημιουργικών πολιτών

«Η επιχειρηματικότητα χρειάζεται κράτος δικαίου και υγιή ανταγωνισμό, χωρίς αναθέσεις, χωρίς σκάνδαλα, χωρίς διαπλοκή», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΕΕΑ

Σύνταξη
Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη
Ιθάκη 25.11.25

Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη

Οι επιπτώσεις που είχε στις συνομιλίες το γεγονός ότι ο Τσίπρας απετράπη από τον Αναστασιάδη να μεταβεί στις συνομιλίες και η χαμένη ευκαιρία για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιθάκη: Η τόλμη του Αλέξη Τσίπρα και η επιλεκτική αμνησία των ποικιλόχρωμων αντιπάλων του
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Ιθάκη: Η τόλμη του Αλέξη Τσίπρα και η επιλεκτική αμνησία των ποικιλόχρωμων αντιπάλων του

Το κυβερνητικό αφήγημα κατά Τσίπρα με αφορμή την Ιθάκη έσπευσαν να ακολουθήσουν πολύ, ξεχνώντας ότι η ιστορία της χώρας δεν άρχισε να τρέχει από το 2015 και μετά. Ο πρώην πρωθυπουργός τόλμησε να εκτεθεί σε αντίθεση με τους προκατόχους του.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Le Monde: Με το βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Le Monde: Με το βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του

Η Le Monde, αναφέρεται στην κυκλοφορία του βιβλίου του Α. Τσίπρα, «του αριστερού πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος το 2015 ήρθε σε αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες για να τερματίσει τα μέτρα λιτότητας» - Σημειώνει ότι ο Τσίπρας «έρχεται πρώτος στις προσωπικότητες που κρίνονται ικανές να ανασυγκροτήσουν τον χώρο της κεντροαριστεράς»

Σύνταξη
Υποκλοπές: Να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή ο Τρίμπαλης της Krikel ζητά ο Χαρίτσης
Υποκλοπές 25.11.25

Να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή ο Τρίμπαλης της Krikel ζητά ο Χαρίτσης

Την κλήση του Τρίμπαλη (Krikel) στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να δώσει εξηγήσεις για τις υποκλοπές ζητά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»
Euroleague 25.11.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»

Μεγάλη νίκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Βουλγαρία, κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague Χάποελ Τελ Αβίβ με 75-74. Μοιραίος για τους Ισραηλινούς ο Βασίλιε Μίσιτς χάνοντας το τελευταίο σουτ.

Σύνταξη
Ζαΐρ Μπολσονάρο: Ξεκινά την έκτιση της κάθειρξης 27 ετών για εμπλοκή σε σχέδιο πραξικοπήματος
Βραζιλία 25.11.25

Ζαΐρ Μπολσονάρο: Ξεκινά την έκτιση της κάθειρξης 27 ετών για εμπλοκή σε σχέδιο πραξικοπήματος

Από τον Μπολσονάρο έχει επίσης αφαιρεθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έως το 2060, οκτώ χρόνια μετά τη λήξη της ποινής κάθειρξης. Εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα - δεν μπορεί να κάνει άλλη έφεση.

Σύνταξη
Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ
Έφηβη; 25.11.25

Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Independent, η Σίρλεϊ Χέντερσον αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά» - αποκαλύπτοντας το πώς κατάφερε να τον αναλάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες
Έκθεση EBRD 25.11.25

Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες

Οι ηγέτες είναι πιο γερασμένοι από τους ψηφοφόρους, ενώ οι νέοι υποεκπροσωπούνται στο εκλογικό σώμα. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΒRD για το δημογραφικό και τη δύναμη της «γκρίζας ψήφου».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ντόναλντ Τραμπ: Στη Μόσχα για συνάντηση με τον Πούτιν ο Στιβ Γουίτκοφ
Truth Social 25.11.25

Ντόναλντ Τραμπ: Στη Μόσχα για συνάντηση με τον Πούτιν ο Στιβ Γουίτκοφ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι υπάρχει «τεράστια πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία και υπάρχουν «μόνο λίγα σημεία διαφωνίας». Ανυπομονεί, λέει, να συναντηθεί με Πούτιν και Ζελένσκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βενεζουέλα: Τι θα μπορούσε να προσφέρει ο Μαδούρο στον Τραμπ; Πετρέλαιο
Παζάρι με υδρογονάνθρακες 25.11.25

Βενεζουέλα: Τι θα μπορούσε να προσφέρει ο Μαδούρο στον Τραμπ; Πετρέλαιο

Σύμφωνα με αναλυτές, στην περίπτωση που γίνει το τηλεφώνημα Τραμπ-Μαδούρο, ο δεύτερος έχει ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Είναι οι τεράστιες ποσότητες αργού πετρελαίου που διαθέτει η Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Γαλατασαράι-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1: Ο Ντέιβιντ το έβαλε, πριν γίνει αλλαγή!
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Γαλατασαράι-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1: Ο Ντέιβιντ το έβαλε, πριν γίνει αλλαγή!

Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ σταμάτησε το σερί τριών νικών της Γαλατασαράι. Εκανε την έκπληξη στο «Αλί Σαμί Γεν» και πέτυχε την δεύτερη νίκη της μετά από τρεις ήττες! Από ένα δοκάρι οι ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
«Ήσουν ο βράχος μου, το φως μου»: Ο μεγιστάνας Ρίτσαρντ Μπράνσον θρηνεί τη γυναίκα του – Μισό αιώνα μαζί, ένα νησί-δώρο και η αυτοκρατορία
Πένθος 25.11.25

«Ήσουν ο βράχος μου, το φως μου»: Ο μεγιστάνας Ρίτσαρντ Μπράνσον θρηνεί τη γυναίκα του – Μισό αιώνα μαζί, ένα νησί-δώρο και η αυτοκρατορία

Ο θάνατος της Λαίδης Τζόαν Μπράνσον σε ηλικία 80 ετών αφήνει τον Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον «συντετριμμένο» και σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης που διήρκεσε μισό αιώνα και υπήρξε η κρυφή κινητήρια δύναμη πίσω από την αυτοκρατορία της Virgin

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανάπτυξη με αγκάθια βλέπει η EBRD για την Ελλάδα – Καμπανάκι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης
Αξιολόγηση Tράπεζας 25.11.25

Ανάπτυξη με αγκάθια βλέπει η EBRD για την Ελλάδα - Καμπανάκι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Τι αναφέρει η Eυρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - EBRD για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Οι ανισότητες στην αγορά εργασίας και το αγκάθι του πληθωρισμού.

Τζούλη Καλημέρη
Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»
Ελλάδα 25.11.25

Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»

Πλήθος κόσμου, φεμινιστικές οργανώσεις, σωματεία, συλλογικότητες και φοιτητές έδωσαν δυναμικό «παρών» στην πορεία για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης ενάντια στην πατριαρχία και τις γυναικοκτονίες.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

