Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη στο Λονδίνο – Φόβοι για εκρήξεις, εκκενώθηκε η περιοχή

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στο δυτικό Λονδίνο, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αποθήκη στο Bridge Road.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 25 οχήματα, ενώ η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστή.

Η φωτιά ξέσπασε σε ένα διώροφο κτίριο που αποτελείται από αποθήκη και χώρο λιανικής πώλησης, ενώ περίπου τα τρία τέταρτα του κτιρίου έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

BREAKING: About 100 firefighters are tackling a fire which has broken out at a warehouse in Southall, west London, UK. pic.twitter.com/zgT5SR6FHn — World Source News (@Worldsource24) November 25, 2025

«Πνίγηκε» στον καπνό η περιοχή

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου συνέστησε στους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα «λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού που παράγεται από το περιστατικό».

BREAKING: London Fire Brigade says 25 fire engines and 150 firefighters are responding to a blaze at a warehouse in Southall, West London.https://t.co/m0zM0N5kcf 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/V17TnyOQzH — Sky News (@SkyNews) November 25, 2025

Ο καπνός από το περιστατικό ήταν ορατός σε μεγάλο μέρος της δυτικής πλευράς της πρωτεύουσας της Ηνωμένου Βασιλείου.

Η κατάσταση κρίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω της πιθανής ύπαρξης πυροτεχνημάτων και φιαλών υγραερίου εντός του φλεγόμενου κτιρίου.

Λόγω του κινδύνου άμεσων εκρήξεων, δόθηκε εντολή σε όλους τους πυροσβέστες να αποσυρθούν από την «πρώτη γραμμή» και να επιχειρούν πλέον από μεγαλύτερη, ασφαλή απόσταση.

Ο πυκνός καπνός παραμένει ορατός σε μεγάλο μέρος του δυτικού Λονδίνου. Οι αρχές απευθύνουν εκ νέου έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες τους.