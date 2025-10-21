Μια γυναίκα στη Νότια Κορέα έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά της, ενώ προσπαθούσε να σκοτώσει μια κατσαρίδα με ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο. Η φωτιά ξέφυγε με αποτέλεσμα μία από τις γειτόνισσές της να πεθάνει, αφού έπεσε στο έδαφος κατά την αγωνιώδη προσπάθειά της να διαφύγει από ένα παράθυρο.

Η 20χρονη γυναίκα είπε στην αστυνομία ότι προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα με ένα εύφλεκτο σπρέι, ενώ ομολόγησε πως είχε χρησιμοποιήσει την ίδια μέθοδο στο παρελθόν. Ωστόσο, αυτή τη φορά τα πράγματα πήραν δραματική τροπή όταν αντικείμενα στο σπίτι της πήραν φωτιά.

Η 30χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στην Οσάν ήταν από την Κίνα και ζούσε στον 5ο όροφο του κτηρίου με τον σύζυγό και το δύο μηνών μωρό της. Όταν αυτοί συνειδητοποίησαν ότι ξέσπασε φωτιά, άνοιξαν το παράθυρο και κάλεσαν για βοήθεια. Ο πυκνός καπνός από τη φωτιά είχε μπλοκάρει τη σκάλα. Από το παράθυρο έδωσαν το μωρό τους σε έναν γείτονα από το διπλανό κτήριο, πριν προσπαθήσουν να διαφύγουν οι ίδιοι. Ο σύζυγός της κατάφερε να σκαρφαλώσει στο διπλανό κτήριο, ωστόσο όταν αυτή προσπάθησε να κάνει το ίδιο, έπεσε από το παράθυρο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο οπού λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή.

Η αστυνομία της Οσάν δήλωσε ότι η γυναίκα ενδέχεται να κατηγορηθεί για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, όπως και για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οκτώ ακόμα κάτοικοι υπέστησαν εισπνοή καπνού λόγω της πυρκαγιάς. Το κτήριο στεγάζει εμπορικά καταστήματα στον πρώτο όροφο και 32 κατοικίες από τον δεύτερο έως τον πέμπτο.

Το κάψιμο των κατσαρίδων με φλόγιστρα ή αυτοσχέδια φλογοβόλα έχει αναδειχθεί ως ένας καινοτόμος τρόπος εξόντωσης των παρασίτων του σπιτιού, ο οποίος έχει γίνει δημοφιλής χάρη σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το 2018, ένας Αυστραλός έβαλε φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του ενώ προσπαθούσε να σκοτώσει κατσαρίδες με ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο κατασκευασμένο από εντομοκτόνο σπρέι.