Ένα εορταστικό Σαββατοκύριακο μετατράπηκε σε τραγωδία για τις οικογένειες στο βορειοδυτικό Μεξικό το Σάββατο, όταν μια φονική πυρκαγιά κατέστρεψε ένα κατάστημα στο κέντρο της πόλης Ερμοσίγιο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 23 άτομα και τραυματίζοντας 12 ακόμα ανθρώπους.

Το Μεξικό γιορτάζει αυτό το Σαββατοκύριακο την Ημέρα των Νεκρών με εκδηλώσεις, κατά τις οποίες οι οικογένειες τιμούν και θυμούνται τους αγαπημένους τους που δεν είναι πλέον εν ζωή.

Στην εισπνοή τοξικών αερίων οφείλεται ο θάνατος των 23 ατόμων στο Μεξικό

«Έχω διατάξει μια διεξοδική και διαφανή έρευνα για να διασαφηνιστούν τα αίτια του ατυχήματος», δήλωσε ο Αλφόνσο Ντουράζο, κυβερνήτης της πολιτείας Σονόρα, στην οποία βρίσκεται η πόλη, σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι μεταξύ των θυμάτων υπήρχαν και παιδιά, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Reuters.

Οι περισσότεροι θάνατοι φαίνεται να οφείλονται στην εισπνοή τοξικών αερίων, δήλωσε ο Γκουστάβο Σάλας, γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, επικαλούμενος την ιατροδικαστική υπηρεσία.

«Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους όσων έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ σε ανάρτησή της στο X, προσθέτοντας ότι έδωσε εντολή να σταλούν ομάδες υποστήριξης για να βοηθήσουν τις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες.

Ο Ερυθρός Σταυρός της Sonora δήλωσε ότι 40 μέλη του προσωπικού και 10 ασθενοφόρα συμμετείχαν στην προσπάθεια, πραγματοποιώντας έξι διαδρομές προς το νοσοκομείο.

Υπό έρευνα τα αίτια της φωτιά

Η αιτία της πυρκαγιάς, που έχει πλέον σβήσει, παραμένει ασαφής, αν και ορισμένα μέσα ενημέρωσης την αποδίδουν σε ηλεκτρική βλάβη. Αξιωματούχοι της πόλης δήλωσαν ότι το κατάστημα, που ανήκει στη δημοφιλή αλυσίδα καταστημάτων Waldo’s, δεν ήταν στόχος επίθεσης.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης δήλωσε ότι εξακολουθεί να διερευνάται το ενδεχόμενο έκρηξης.