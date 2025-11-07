Ένας άνδρας πήρε φωτιά στο διεθνές αεροδρόμιο της Μελβούρνης, στην Αυστραλία, όταν η μπαταρία λιθίου του φορητού φορτιστή που είχε στην τσέπη του αναφλέχθηκε, προκαλώντας του εγκαύματα στο πόδι και στα δάχτυλα.

Το περιστατικό σε αεροδρόμιο στην Αυστραλία

Ο άνδρας, ηλικίας 50 ετών, βρισκόταν στο business lounge της Qantas το πρωί της Πέμπτης, όταν ο φορητός φορτιστής υπερθερμάνθηκε και πήρε φωτιά γεμίζοντας τον χώρο με καπνό και αναγκάζοντας περίπου 150 άτομα να εκκενώσουν το σημείο, σύμφωνα με το BBC.

Το προσωπικό βοήθησε γρήγορα τον άνδρα να μπει στο ντους πριν φτάσει το ασθενοφόρο για να περιθάλψει τα τραύματά του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση και αργότερα πήρε εξιτήριο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Age, ένας μάρτυρας είπε ότι είδε «το οξύ της μπαταρίας να πετάγεται παντού». Ένας εκπρόσωπος της Qantas είπε ότι το lounge καθαρίστηκε και άνοιξε ξανά δύο ώρες αργότερα.

Η Αυστραλή παραγωγός ταινιών Λιάν Τόνκες βρισκόταν στο lounge την Πέμπτη το πρωί όταν άκουσε την αναταραχή. Δημοσίευσε μια φωτογραφία του καμένου power bank λίγα λεπτά μετά την έκρηξη.

«Ελπίζω ο άνδρας που έπιασε φωτιά κρατώντας το να είναι καλά», έγραψε στο Instagram.

«Γρήγορη αντίδραση από τον άνδρα που έσπευσε να βοηθήσει και το προσωπικό που τον έβαλε στο ντους και όλους τους άλλους έξω από το σαλόνι».

Αντίστοιχα συμβάντα

Η Qantas εξετάζει επί του παρόντος την πολιτική της σχετικά με τους επιβάτες που μεταφέρουν οποιουδήποτε τύπου μπαταρίες λιθίου, συμπεριλαμβανομένων των φορητών φορτιστών, και αναμένεται να παρέχει ενημέρωση σύντομα.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες συμβουλεύουν πλέον τους επιβάτες που ταξιδεύουν με φορητούς φορτιστές να τους κρατούν σε κοντινή απόσταση – είτε στην τσέπη του καθίσματος τους είτε σε μια τσάντα κάτω από το κάθισμα μπροστά τους – και όχι στον αποθηκευτικό χώρο πάνω από τα καθίσματα.

Τον Ιούλιο, ξέσπασε πυρκαγιά σε πτήση της Virgin Australia από το Σίδνεϊ προς το Χόμπαρτ, με αιτία έναν φορητό φορτιστή που βρισκόταν στον αποθηκευτικό χώρο πάνω από τα καθίσματα.

Η αεροπορική εταιρεία σκοπεύει να αναθεωρήσει την πολιτική της και ζητά από τους πελάτες να κρατούν τις συγκεκριμένες συσκευές «σε ορατό σημείο και σε εύκολη πρόσβαση» κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Ένας φορητός φορτιστής ήταν πιθανώς και η αιτία της πυρκαγιάς που κατέστρεψε ένα επιβατικό αεροσκάφος στη Νότια Κορέα τον Ιανουάριο.

Αρκετές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, όπως η Emirates, η Cathay Pacific, η China Airlines, η Korean Air και η Singapore Airlines, έχουν απαγορεύσει τη χρήση φορητών φορτιστών και τη χρήση τους κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Υπάρχουν επίσης περιορισμοί στον αριθμό των επαναφορτιζόμενων μπαταριών που μπορούν να μεταφέρουν οι επιβάτες, ανάλογα με την χωρητικότητά τους. Για παράδειγμα, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν μόνο δύο φορητούς φορτιστές με χωρητικότητα μεταξύ 100Wh και 160Wh.