Πού βρίσκεται σήμερα η Χάιντι Φλάις, η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» κατά της οποίας κατέθεσε ο Τσάρλι Σιν;

«Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Λος Άντζελες», είπε. «Όλα ήταν τέλεια για να με κάνουν την τέλεια μαντάμ. Ήμουν νέα. Ήμουν αλαζονική. Ήμουν η καλύτερη». Αργότερα, η 59χρονη πλέον Χάιντι Φλάις αναρωτήθηκε: «Πώς κατάφερα να καταστρέψω την καλύτερη δουλειά στον κόσμο;».

Στη δεκαετία του ’90, το «μικρό μαύρο βιβλιαράκι» της Φλάις, το οποίο φέρεται να περιείχε τα μυστικά του δικτύου πορνείας της, έγινε πρωτοσέλιδο, καθώς οι άνθρωποι στο Χόλιγουντ και σε όλο τον κόσμο αναρωτιόνταν ποιοι είχαν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της — και αν θα άρχιζε να αποκαλύπτει τα ονόματα των πελατών της. Ωστόσο, μόνο ένας πελάτης αποκαλύφθηκε ποτέ: ο Τσάρλι Σιν.

Ο ηθοποιός της σειράς «Two and a Half Men» μίλησε ανοιχτά για το τι συνέβη τόσο στο ντοκιμαντέρ του όσο και στο νέο του βιβλίο με τις αναμνήσεις του, «The Book of Sheen».

«Πολύ κακιά γυναίκα»

Η Φλάις γεννήθηκε στο Λος Άντζελες στις 30 Δεκεμβρίου 1965. Ήταν ένα από τα έξι παιδιά της οικογένειας και ο πατέρας της ήταν παιδίατρος που κατέληξε να έχει σημαντικούς πελάτες από τον κόσμο των διασημοτήτων. Η Φλάις «ήθελε να είναι στο προσκήνιο, να την θαυμάζουν. Ήθελε να είναι ροκ σταρ» είπε μια πηγή στο People, στο εξώφυλλο του 1993.

Η πορεία της Φλάις στον κόσμο της σεξουαλικής εργασίας ξεκίνησε όταν έβγαινε με τον Ιβάν Νάγκι, έναν Ούγγρο σκηνοθέτη που ήταν 27 χρόνια μεγαλύτερός της.

Η Μαντάμ Άλεξ — μια άλλη διάσημη μαντάμ του Χόλιγουντ, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Ελίζαμπεθ Άνταμς — ισχυρίστηκε στο περιοδικό People ότι ο Νάγκι της πούλησε τη Φλάις για να ξεπληρώσει ένα χρέος 450 δολαρίων από τζόγο. Ο Νάγκι, ωστόσο, ο οποίος πέθανε το 2015, είπε στο People ότι η Άνταμς ήταν «μια πολύ κακιά γυναίκα».

Η Φλάις, από την πλευρά της, είπε ότι ο Νάγκι έλαβε χρήματα για να την συστήσει στην Άνταμς, αλλά πρόσθεσε για τη μαντάμ: «Δεν έχει κανένα θετικό χαρακτηριστικό», κατηγορώντας την ότι είναι «ζηλιάρα».

«Οι άλλες μαντάμ δεν συναναστρέφονταν με τις διασημότητες. Η Χάιντι είναι νέα και κουλ, και μπορεί να κάνει παρέα»

Έμαθε τη δουλειά

Η Άνταμς, που πέθανε το 1995, εξήγησε στο People: «Συμπαθούσα τη Χάιντι. Αλλά είχε μια τάση να είναι πολύ εκδικητική». Όπως και να έχει, η Φλάις έμαθε τη δουλειά στο πλευρό της Άνταμς και στη συνέχεια χρησιμοποίησε τις επαφές της για να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση.

Ο Γουίλιαμ Στάντιεμ, ένας συγγραφέας που συνεργαζόταν με τη Μαντάμ Άλεξ για τη συγγραφή των απομνημονευμάτων της, εξήγησε το 1993 ότι στο Χόλιγουντ η εργασία στον τομέα του σεξ «ήταν πραγματικά ένα διακριτικό, μυστικό επάγγελμα».

Ωστόσο, η Φλάις δεν έκανε ιδιαίτερες προσπάθειες για να κρύψει τη δραστηριότητά της. Μια από τις πρώην υπαλλήλους της είπε στο περιοδικό People: «Οι άλλες μαντάμ δεν συναναστρέφονταν με τις διασημότητες. Η Χάιντι είναι νέα και κουλ, και μπορεί να κάνει παρέα».

«Το μικρό, μαύρο βιβλιαράκι της»

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Γκλεν Άκερμαν, είπε ότι το τμήμα την κυνήγησε λόγω της «μεγάλης της γλώσσας». Το 1993, η Φλάις ήταν το αντικείμενο μιας μυστικής επιχείρησης, και όταν έφερε τους υπαλλήλους της σε ένα σημείο συνάντησης, συνελήφθη.

Ο Άκερμαν ισχυρίστηκε: «Μας είπε ότι θα έπρεπε να έχουμε καλύτερα πράγματα να κάνουμε από το να συλλάβουμε μια φτωχή κοπέλα που διασκεδάζει. Είπε ότι θα έπρεπε να συλλαμβάνουμε πραγματικούς εγκληματίες, όχι αυτήν».

Η αστυνομία παραδέχτηκε ότι το «μικρό μαύρο βιβλιαράκι» της ήταν απλώς μια λίστα με ονόματα και ότι, εκτός αν τους έδινε το πλαίσιο για το τι έκαναν πραγματικά τα άτομα που αναφέρονταν σε αυτό, δεν μπορούσαν να προβάλουν οριστικές κατηγορίες. Αλλά τότε βρήκαν επιταγές από τον Τσάρλι Σιν.

Ο Τσάρλι Σιν ομολόγησε στην αστυνομία

Ο Σιν, 60 ετών, γράφει στο βιβλίο του «The Book of Sheen» ότι ποτέ δεν ένιωσε «απαίσιος ή διεφθαρμένος» αγοράζοντας σεξ. Θεωρούσε την πληρωμή «ένα φόρο ευκολίας για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα που τα άλλα σενάρια γνωριμιών δεν μπορούσαν να προσφέρουν».

Γράφει: «Οι γυναίκες δεν περιγράφονταν ποτέ με λάθος τρόπο ή με ψευδή στοιχεία σχετικά με την ηλικία ή την προσωπικότητά τους. Η Χάιντι γνώριζε την αξία της εμπιστοσύνης των πελατών και την αξιοποίησε με τη συνέπειά της. Αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν είναι ότι, αν εξαιρέσεις το οικονομικό στοιχείο από την εξίσωση, οι γυναίκες ήταν εξίσου κομψές με τις υπέροχες κοπέλες που συναντούσα σε κλαμπ, μπαρ και πάρτι».

Τότε, μια μέρα, ο Σιν πλήρωσε τη Φλάις με ταξιδιωτικές επιταγές. «Είχα ξεμείνει από μετρητά και σκέφτηκα ότι θα ήταν έξυπνο να χρησιμοποιήσω τον τρεχούμενο λογαριασμό μου για να πληρώσω τον λογαριασμό μου στην Χάιντι», γράφει. Όταν η Φλάις συνελήφθη, συνειδητοποίησε ότι οι επιταγές ήταν η «μόνη σύνδεσή» του με αυτήν. Τελικά παραδέχτηκε ότι της είχε δώσει πάνω από 53.500 δολάρια.

«Προδοσία και θλίψη»

Όταν οι ομοσπονδιακοί μίλησαν στον Σιν, του είπαν ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πέντε χρόνια φυλάκισης για «μαστροπεία», επειδή αγόρασε σεξουαλικές υπηρεσίες για τους φίλους του.

Αυτός ισχυρίστηκε ότι θα δεχόταν το πλημμέλημα, αλλά όχι την κατηγορία για μαστροπεία, και γι’ αυτό συμφώνησε να καταθέσει σε αντάλλαγμα για ασυλία. Ηχογράφησε την κατάθεσή του με την Φλάις στο δωμάτιο και είπε ότι μπορούσε να δει τα συναισθήματά της που εξέφραζαν «προδοσία και θλίψη».

Ο Σιν είπε στο ντοκιμαντέρ ότι το μετανιώνει, σημειώνοντας: «Το να καρφώνω δεν μου ταιριάζει». Από τότε, ο ίδιος και η Φλάις δεν έχουν μιλήσει.

Στο ντοκιμαντέρ, η Φλάις κατέστησε σαφές ότι δεν τον συγχωρεί. «Δεν θα έλεγα τίποτα. Ποτέ δεν έχω πει τίποτα για κανέναν», είπε σχετικά με το να κρατάει τα μυστικά των πελατών της.

Για τον Σιν, είπε: «Είναι ένα πλουσιόπαιδο που κλαίει εύκολα. Είναι ένα πλουσιόπαιδο από το Μαλιμπού. Δεν θα του κάνουν τίποτα. Είναι ο Τσάρλι Σιν. Τότε ήταν στο αποκορύφωμά του. Δεν θα του κάνουν τίποτα. Με κοροϊδεύεις;».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heidi Fleiss (@officialheidifleiss)

Διασώζοντας παπαγάλους

Η Φλάις τελικά καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή το 1996 και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης επτά ετών. Εξέτισε 20 μήνες σε ομοσπονδιακή φυλακή και στη συνέχεια αποφυλακίστηκε σε κέντρο επανένταξης τον Νοέμβριο του 1998.

Το 2004, η Φλάις δήλωσε στο περιοδικό People ότι σχεδίαζε να ανοίξει ένα οίκο ανοχής για γυναίκες κοντά στο Λας Βέγκας και είχε μετακομίσει στη Νεβάδα. «Θα ονομάζεται Heidi Fleiss’s Paradise», είπε. «Γνωρίζω αυτή τη δουλειά καλύτερα από τον καθένα. Ξέρω τι θέλει ο κόσμος. Είναι ο μοναδικός τομέας στον οποίο ειδικεύομαι». Τελικά εγκατέλειψε αυτά τα σχέδια.

Το 2003, ο τότε φίλος της Τομ Σάιζμορ συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία. Ο ηθοποιός, ο οποίος πέθανε το 2023, καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση. Τόσο η ίδια όσο και ο Σάιζμορ εμφανίστηκαν στην 3η σεζόν του Celebrity Rehab with Dr. Drew, που γυρίστηκε το 2009.

Η Φλάις εγκαταστάθηκε στο Pahrump της Νεβάδα, όπου περνάει τον χρόνο της διασώζοντας παπαγάλους. «Δεν με νοιάζει πια αν οι άνθρωποι κάνουν σεξ. Το έχω ζήσει και το έχω κάνει», είπε στο People τον Δεκέμβριο του 2024.

Εξηγώντας το πάθος της για την απελευθέρωση και τη φροντίδα των παπαγάλων, είπε: «Αυτά τα πουλιά δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ζουν σε κλουβί και να πεθαίνουν σε κλουβί. Μόλις συνειδητοποίησα ότι αυτό το πρόβλημα υπήρχε, δεν μπορούσα να συνεχίσω να ζω τη ζωή μου χωρίς να κάνω κάτι γι’ αυτό».

Είπε ότι εν μέρει την ενέπνευσε η δική της εμπειρία από τη ζωή «σε κλουβί» στη φυλακή.

«Έχω κάνει λάθη, αλλά δεν με πειράζει να αντιμετωπίζω εμπόδια», είπε για το παρελθόν της.

Η απόλυτη κακιά

Η Όντρεϊ Πλάζα θα υποδυθεί τη Χάιντι Φλάις σε μια νέα ταινία, The Heidi Fleiss Story. «Πιστεύω ότι είναι μια απίστευτη προσωπικότητα, ένας απίστευτος χαρακτήρας», είπε στο IndieWire τον Αύγουστο.

«Η ιστορία είναι τρελή», είπε, προσθέτοντας ότι η Φλάις είναι «η απόλυτη κακιά και της αξίζει βασιλική μεταχείριση».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Ντένις Χοφ, Χάιντι Φλάις, Ρον Τζέρεμι – τρεις άνθρωποι της βιομηχανίας του σεξ / Wikimedia Commons