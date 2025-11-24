magazin
24.11.2025
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Πού βρίσκεται σήμερα η Χάιντι Φλάις, η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» κατά της οποίας κατέθεσε ο Τσάρλι Σιν;
Fizz 24 Νοεμβρίου 2025

Πού βρίσκεται σήμερα η Χάιντι Φλάις, η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» κατά της οποίας κατέθεσε ο Τσάρλι Σιν;

Στο σχετικά νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, γνωστό και ως Charlie Sheen, η Χάιντι Φλάις — η οποία έγινε γνωστή ως η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» όταν συνελήφθη το 1993 — αναπολεί το πώς κατέληξε στην βιομηχανία του σεξ και γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία. Ο Τσάρλι Σιν είναι ο μόνος πελάτης της που έχει κατονομαστεί δημόσια.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Spotlight

«Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Λος Άντζελες», είπε. «Όλα ήταν τέλεια για να με κάνουν την τέλεια μαντάμ. Ήμουν νέα. Ήμουν αλαζονική. Ήμουν η καλύτερη». Αργότερα, η 59χρονη πλέον Χάιντι Φλάις αναρωτήθηκε: «Πώς κατάφερα να καταστρέψω την καλύτερη δουλειά στον κόσμο;».

Στη δεκαετία του ’90, το «μικρό μαύρο βιβλιαράκι» της Φλάις, το οποίο φέρεται να περιείχε τα μυστικά του δικτύου πορνείας της, έγινε πρωτοσέλιδο, καθώς οι άνθρωποι στο Χόλιγουντ και σε όλο τον κόσμο αναρωτιόνταν ποιοι είχαν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της — και αν θα άρχιζε να αποκαλύπτει τα ονόματα των πελατών της. Ωστόσο, μόνο ένας πελάτης αποκαλύφθηκε ποτέ: ο Τσάρλι Σιν.

Ο ηθοποιός της σειράς «Two and a Half Men» μίλησε ανοιχτά για το τι συνέβη τόσο στο ντοκιμαντέρ του όσο και στο νέο του βιβλίο με τις αναμνήσεις του, «The Book of Sheen».

4 Αυγούστου 2002: Εσωτερικό του οίκου ανοχής Daily Planet στη Μελβούρνη /  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ EPA AFP

«Πολύ κακιά γυναίκα»

Η Φλάις γεννήθηκε στο Λος Άντζελες στις 30 Δεκεμβρίου 1965. Ήταν ένα από τα έξι παιδιά της οικογένειας και ο πατέρας της ήταν παιδίατρος που κατέληξε να έχει σημαντικούς πελάτες από τον κόσμο των διασημοτήτων. Η Φλάις «ήθελε να είναι στο προσκήνιο, να την θαυμάζουν. Ήθελε να είναι ροκ σταρ» είπε μια πηγή στο People, στο εξώφυλλο του 1993.

Η πορεία της Φλάις στον κόσμο της σεξουαλικής εργασίας ξεκίνησε όταν έβγαινε με τον Ιβάν Νάγκι, έναν Ούγγρο σκηνοθέτη που ήταν 27 χρόνια μεγαλύτερός της.

Η Μαντάμ Άλεξ — μια άλλη διάσημη μαντάμ του Χόλιγουντ, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Ελίζαμπεθ Άνταμς — ισχυρίστηκε στο περιοδικό People ότι ο Νάγκι της πούλησε τη Φλάις για να ξεπληρώσει ένα χρέος 450 δολαρίων από τζόγο. Ο Νάγκι, ωστόσο, ο οποίος πέθανε το 2015, είπε στο People ότι η Άνταμς ήταν «μια πολύ κακιά γυναίκα».

Η Φλάις, από την πλευρά της, είπε ότι ο Νάγκι έλαβε χρήματα για να την συστήσει στην Άνταμς, αλλά πρόσθεσε για τη μαντάμ: «Δεν έχει κανένα θετικό χαρακτηριστικό», κατηγορώντας την ότι είναι «ζηλιάρα».

«Οι άλλες μαντάμ δεν συναναστρέφονταν με τις διασημότητες. Η Χάιντι είναι νέα και κουλ, και μπορεί να κάνει παρέα»

YouTube thumbnail

Έμαθε τη δουλειά

Η Άνταμς, που πέθανε το 1995, εξήγησε στο People: «Συμπαθούσα τη Χάιντι. Αλλά είχε μια τάση να είναι πολύ εκδικητική». Όπως και να έχει, η Φλάις έμαθε τη δουλειά στο πλευρό της Άνταμς και στη συνέχεια χρησιμοποίησε τις επαφές της για να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση.

Ο Γουίλιαμ Στάντιεμ, ένας συγγραφέας που συνεργαζόταν με τη Μαντάμ Άλεξ για τη συγγραφή των απομνημονευμάτων της, εξήγησε το 1993 ότι στο Χόλιγουντ η εργασία στον τομέα του σεξ «ήταν πραγματικά ένα διακριτικό, μυστικό επάγγελμα».

Ωστόσο, η Φλάις δεν έκανε ιδιαίτερες προσπάθειες για να κρύψει τη δραστηριότητά της. Μια από τις πρώην υπαλλήλους της είπε στο περιοδικό People: «Οι άλλες μαντάμ δεν συναναστρέφονταν με τις διασημότητες. Η Χάιντι είναι νέα και κουλ, και μπορεί να κάνει παρέα».

«Το μικρό, μαύρο βιβλιαράκι της»

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Γκλεν Άκερμαν, είπε ότι το τμήμα την κυνήγησε λόγω της «μεγάλης της γλώσσας». Το 1993, η Φλάις ήταν το αντικείμενο μιας μυστικής επιχείρησης, και όταν έφερε τους υπαλλήλους της σε ένα σημείο συνάντησης, συνελήφθη.

Ο Άκερμαν ισχυρίστηκε: «Μας είπε ότι θα έπρεπε να έχουμε καλύτερα πράγματα να κάνουμε από το να συλλάβουμε μια φτωχή κοπέλα που διασκεδάζει. Είπε ότι θα έπρεπε να συλλαμβάνουμε πραγματικούς εγκληματίες, όχι αυτήν».

Η αστυνομία παραδέχτηκε ότι το «μικρό μαύρο βιβλιαράκι» της ήταν απλώς μια λίστα με ονόματα και ότι, εκτός αν τους έδινε το πλαίσιο για το τι έκαναν πραγματικά τα άτομα που αναφέρονταν σε αυτό, δεν μπορούσαν να προβάλουν οριστικές κατηγορίες. Αλλά τότε βρήκαν επιταγές από τον Τσάρλι Σιν.

1 Μαΐου 2003: Η Χάιντι Φλάις, γνωστή ως «Η Μαντάμ του Χόλιγουντ», διαλύει το οίκο ανοχής της Μελβούρνης, Daily Planet Ltd, που ήταν εισηγμένος στο Χρηματιστήριο της Αυστραλίας. Η Φλάις δήλωσε την Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2005, ότι ήθελε να ανοίξει έναν οίκο ανοχής στη Νεβάδα, τον οποίο ήθελε να μετατρέψει σε θέρετρο με άνδρες πόρνους που θα εξυπηρετούσε γυναίκες πελάτες με το όνομα «Heidi Fleiss’ Stud Farm» /  EPA/JOE

Ο Τσάρλι Σιν ομολόγησε στην αστυνομία

Ο Σιν, 60 ετών, γράφει στο βιβλίο του «The Book of Sheen» ότι ποτέ δεν ένιωσε «απαίσιος ή διεφθαρμένος» αγοράζοντας σεξ. Θεωρούσε την πληρωμή «ένα φόρο ευκολίας για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα που τα άλλα σενάρια γνωριμιών δεν μπορούσαν να προσφέρουν».

Γράφει: «Οι γυναίκες δεν περιγράφονταν ποτέ με λάθος τρόπο ή με ψευδή στοιχεία σχετικά με την ηλικία ή την προσωπικότητά τους. Η Χάιντι γνώριζε την αξία της εμπιστοσύνης των πελατών και την αξιοποίησε με τη συνέπειά της. Αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν είναι ότι, αν εξαιρέσεις το οικονομικό στοιχείο από την εξίσωση, οι γυναίκες ήταν εξίσου κομψές με τις υπέροχες κοπέλες που συναντούσα σε κλαμπ, μπαρ και πάρτι».

Τότε, μια μέρα, ο Σιν πλήρωσε τη Φλάις με ταξιδιωτικές επιταγές. «Είχα ξεμείνει από μετρητά και σκέφτηκα ότι θα ήταν έξυπνο να χρησιμοποιήσω τον τρεχούμενο λογαριασμό μου για να πληρώσω τον λογαριασμό μου στην Χάιντι», γράφει. Όταν η Φλάις συνελήφθη, συνειδητοποίησε ότι οι επιταγές ήταν η «μόνη σύνδεσή» του με αυτήν. Τελικά παραδέχτηκε ότι της είχε δώσει πάνω από 53.500 δολάρια.

«Προδοσία και θλίψη»

Όταν οι ομοσπονδιακοί μίλησαν στον Σιν, του είπαν ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πέντε χρόνια φυλάκισης για «μαστροπεία», επειδή αγόρασε σεξουαλικές υπηρεσίες για τους φίλους του.

Αυτός ισχυρίστηκε ότι θα δεχόταν το πλημμέλημα, αλλά όχι την κατηγορία για μαστροπεία, και γι’ αυτό συμφώνησε να καταθέσει σε αντάλλαγμα για ασυλία. Ηχογράφησε την κατάθεσή του με την Φλάις στο δωμάτιο και είπε ότι μπορούσε να δει τα συναισθήματά της που εξέφραζαν «προδοσία και θλίψη».

Ο Σιν είπε στο ντοκιμαντέρ ότι το μετανιώνει, σημειώνοντας: «Το να καρφώνω δεν μου ταιριάζει». Από τότε, ο ίδιος και η Φλάις δεν έχουν μιλήσει.

Στο ντοκιμαντέρ, η Φλάις κατέστησε σαφές ότι δεν τον συγχωρεί. «Δεν θα έλεγα τίποτα. Ποτέ δεν έχω πει τίποτα για κανέναν», είπε σχετικά με το να κρατάει τα μυστικά των πελατών της.

Για τον Σιν, είπε: «Είναι ένα πλουσιόπαιδο που κλαίει εύκολα. Είναι ένα πλουσιόπαιδο από το Μαλιμπού. Δεν θα του κάνουν τίποτα. Είναι ο Τσάρλι Σιν. Τότε ήταν στο αποκορύφωμά του. Δεν θα του κάνουν τίποτα. Με κοροϊδεύεις;».

Διασώζοντας παπαγάλους

Η Φλάις τελικά καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή το 1996 και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης επτά ετών. Εξέτισε 20 μήνες σε ομοσπονδιακή φυλακή και στη συνέχεια αποφυλακίστηκε σε κέντρο επανένταξης τον Νοέμβριο του 1998.

Το 2004, η Φλάις δήλωσε στο περιοδικό People ότι σχεδίαζε να ανοίξει ένα οίκο ανοχής για γυναίκες κοντά στο Λας Βέγκας και είχε μετακομίσει στη Νεβάδα. «Θα ονομάζεται Heidi Fleiss’s Paradise», είπε. «Γνωρίζω αυτή τη δουλειά καλύτερα από τον καθένα. Ξέρω τι θέλει ο κόσμος. Είναι ο μοναδικός τομέας στον οποίο ειδικεύομαι». Τελικά εγκατέλειψε αυτά τα σχέδια.

Το 2003, ο τότε φίλος της Τομ Σάιζμορ συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία. Ο ηθοποιός, ο οποίος πέθανε το 2023, καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση. Τόσο η ίδια όσο και ο Σάιζμορ εμφανίστηκαν στην 3η σεζόν του Celebrity Rehab with Dr. Drew, που γυρίστηκε το 2009.

Η Φλάις εγκαταστάθηκε στο Pahrump της Νεβάδα, όπου περνάει τον χρόνο της διασώζοντας παπαγάλους. «Δεν με νοιάζει πια αν οι άνθρωποι κάνουν σεξ. Το έχω ζήσει και το έχω κάνει», είπε στο People τον Δεκέμβριο του 2024.

Εξηγώντας το πάθος της για την απελευθέρωση και τη φροντίδα των παπαγάλων, είπε: «Αυτά τα πουλιά δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ζουν σε κλουβί και να πεθαίνουν σε κλουβί. Μόλις συνειδητοποίησα ότι αυτό το πρόβλημα υπήρχε, δεν μπορούσα να συνεχίσω να ζω τη ζωή μου χωρίς να κάνω κάτι γι’ αυτό».

Είπε ότι εν μέρει την ενέπνευσε η δική της εμπειρία από τη ζωή «σε κλουβί» στη φυλακή.

«Έχω κάνει λάθη, αλλά δεν με πειράζει να αντιμετωπίζω εμπόδια», είπε για το παρελθόν της.

YouTube thumbnail

Η απόλυτη κακιά

Η Όντρεϊ Πλάζα θα υποδυθεί τη Χάιντι Φλάις σε μια νέα ταινία, The Heidi Fleiss Story. «Πιστεύω ότι είναι μια απίστευτη προσωπικότητα, ένας απίστευτος χαρακτήρας», είπε στο IndieWire τον Αύγουστο.

«Η ιστορία είναι τρελή», είπε, προσθέτοντας ότι η Φλάις είναι «η απόλυτη κακιά και της αξίζει βασιλική μεταχείριση».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Ντένις Χοφ, Χάιντι Φλάις, Ρον Τζέρεμι – τρεις άνθρωποι της βιομηχανίας του σεξ / Wikimedia Commons  

Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Τι αποκαλύπτει ο προϋπολογισμός για την επόμενη μέρα

Ταμείο Ανάκαμψης: Τι αποκαλύπτει ο προϋπολογισμός για την επόμενη μέρα

Vita.gr
Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΑΔΜΗΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

inWellness
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
inTown
Ο Πάπας Λέων «ανοίγει» rave πάρτι για τα γενέθλια του Αρχιεπισκόπου με ιερέα DJ
Ave Maria 24.11.25

Ο Πάπας Λέων «ανοίγει» rave πάρτι για τα γενέθλια του Αρχιεπισκόπου με ιερέα DJ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έκανε μια έκπληξη εμφάνιση σε ένα rave πάρτι για τον εορτασμό των γενεθλίων του Αρχιεπισκόπου Μπέρναρντ Μπόμπερ, με έναν καθολικό ιερέα να κάνει τον DJ για τη βραδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντόναλντ Γκλόβερ aka Childish Gambino αποκαλύπτει ότι έπαθε εγκεφαλικό στην περιοδεία
Fizz 24.11.25

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ aka Childish Gambino αποκαλύπτει ότι έπαθε εγκεφαλικό στην περιοδεία

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ αποκάλυψε ότι πέρυσι υπέστη εγκεφαλικό εν μέσω περιοδείας, ενώ υπέμεινε κάταγμα στο πόδι και δύο επεμβάσεις στην καρδιά, εξηγώντας για πρώτη φορά γιατί ακύρωσε το αντίο του ως Childish Gambino

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»
Το κοινό αποφασίζει 23.11.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απάντησε σε μια ερώτηση σχετικά με το «πραγματικό του όνομα» στο A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, μια εκδήλωση για τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Μόνος στο σπίτι».

Σύνταξη
Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;
Τι συμβαίνει; 23.11.25

Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;

Η συνάντηση των Τραμπ και Μαμντάνι δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να μοιράζονται meme σχετικά με τις παρόμοιες ενδυματολογικές επιλογές των δύο ανδρών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι θυμάται τα ερωτικά ειδύλλια που είχε πριν γνωρίσει την σύζυγό του, Καμίλα Άλβες
«Εργένης, με παιδιά» 23.11.25

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι θυμάται τα ερωτικά ειδύλλια που είχε πριν γνωρίσει την σύζυγό του, Καμίλα Άλβες

«Στη ζωή μου γνώρισα υπέροχες γυναίκες, με πολλές από τις οποίες είμαι ακόμα φίλος, αλλά τελικά όλες ήταν σταθμοί», ανέφερε ο Μάθιου ΜακΚόναχι για τις ερωτικές σχέσεις που είχε πριν την γνωριμία του με την Καμίλα Άλβες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ένας από τους καλύτερους φίλους μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι καταπληκτικός
Fizz 23.11.25

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ένας από τους καλύτερους φίλους μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι καταπληκτικός

«Είναι σπουδαίος φίλος μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας από τους καλύτερους φίλους μου», είπε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τα θερμά λόγια του Έλληνα τραγουδιστή για την πρέσβη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Η Πολίνα Πορίζκοβα φορώντας μόνο τα εσώρουχά της εξηγεί γιατί χωρίς ατέλειες δεν θα ήμασταν ποτέ τέλειοι
Βίντεο 23.11.25

Η Πολίνα Πορίζκοβα φορώντας μόνο τα εσώρουχά της εξηγεί γιατί χωρίς ατέλειες δεν θα ήμασταν ποτέ τέλειοι

«Αν είστε σαν εμένα, θα επικεντρωθείτε κι εσείς στο σχήμα του σώματός μου – και, ελπίζω – θα σκεφτείτε με ανακούφιση: ‘Α, δεν είναι κι αυτή τέλεια’», έγραψε μεταξύ άλλων η Πολίνα Πορίζκοβα σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του
«Bloody hell» 23.11.25

«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του

Ο Ρούπερτ Γκρίντ αποκαλύπτει πως έγραψε προσωπική επιστολή στον νεαρό Άλασταρ Σταουτ, ενώ παραδέχεται ότι ο ρόλος που σημάδεψε τη ζωή του παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του

Σύνταξη
«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο
Ανελέητο 22.11.25

«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο

Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται (ξανά) στο επίκεντρο μιας σφοδρής διαδικτυακής επίθεσης, με αφορμή μια φαινομενικά ασήμαντη, αλλά εξαιρετικά αποκαλυπτική, λεπτομέρεια που ήρθε στο φως από τη νέα της συνέντευξη στο Harper’s Bazaar

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»
«Buon viaggio» 22.11.25

Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»

«Αγαπημένη μου Ορνέλα σ’ ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να μοιραστείς μαζί μου το υπέροχο τραγούδι σου Buona Vita!», ανέφερε μεταξύ άλλων η Καίτη Γαρμπή σε ανάρτηση της στο Instagram.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει μια συμβουλή ζωής που του έδωσε κάποτε ο Πολ Νιούμαν
'90 22.11.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει μια συμβουλή ζωής που του έδωσε κάποτε ο Πολ Νιούμαν

«Όταν έβγαινα έξω παλιά, είχα την τάση να σκέφτομαι: '[Θα πρέπει] για μια επιπλέον ώρα να μιλάω με ανθρώπους'. [Μέχρι που], ο Πολ Νιούμαν μου έδωσε μια συμβουλή», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Τζορτζ Κλούνεϊ. 

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκαλύπτει ότι είχε αναλάβει την Τροία πριν από 20 χρόνια — και τώρα «κλείνει τον κύκλο» με την Οδύσσεια
Έπος 22.11.25

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκαλύπτει ότι είχε αναλάβει την Τροία πριν από 20 χρόνια — και τώρα «κλείνει τον κύκλο» με την Οδύσσεια

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε ότι η Warner Bros. τον είχε προσλάβει στις αρχές των 2000s για τη σκηνοθεσία της Τροίας, πριν το project επιστρέψει στον Βόλφγκανγκ Πέτερσεν. Η νέα Οδύσσεια αποτελεί, όπως λέει, επιστροφή σε έναν κόσμο που σχεδίαζε να εξερευνήσει εδώ και δεκαετίες

Σύνταξη
Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»
Τελευταία προσθήκη 22.11.25

Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»

Το Μουσείο Grevin στο Παρίσι αποκάλυψε την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, την ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, δεκαετίες μετά το θάνατο της.

Σύνταξη
Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης» και εξαρτησιογόνα
Έξι χρόνια 21.11.25

Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης» και εξαρτησιογόνα

Κάποτε, η Λίλι Άλεν ένιωθε σαν να βρισκόταν σε «ένα μεγάλο πάρτι» όταν εμφανιζόταν στη σκηνή. Όμως τώρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έμφαση στη θετική ατζέντα ως ανάχωμα στη δυσαρέσκεια από Μητσοτάκη – Τι είπε σε Τασούλα 
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Έμφαση στη θετική ατζέντα ως ανάχωμα στη δυσαρέσκεια από Μητσοτάκη – Τι είπε σε Τασούλα 

Στην προβολή της λεγόμενης θετικής ατζέντας προέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Μαξίμου να ξεφύγει από επίμονα μέτωπα όπως η ακρίβεια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το αγροτικό

Σύνταξη
Ο Πάπας Λέων «ανοίγει» rave πάρτι για τα γενέθλια του Αρχιεπισκόπου με ιερέα DJ
Ave Maria 24.11.25

Ο Πάπας Λέων «ανοίγει» rave πάρτι για τα γενέθλια του Αρχιεπισκόπου με ιερέα DJ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έκανε μια έκπληξη εμφάνιση σε ένα rave πάρτι για τον εορτασμό των γενεθλίων του Αρχιεπισκόπου Μπέρναρντ Μπόμπερ, με έναν καθολικό ιερέα να κάνει τον DJ για τη βραδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ιθάκη»: Πως ο Τσίπρας τελείωσε… με τον Βαρουφάκη – Τα τηλεφωνήματα Πούτιν και Κάστρο για το «όχι»
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

«Ιθάκη»: Πως ο Τσίπρας τελείωσε… με τον Βαρουφάκη – Τα τηλεφωνήματα Πούτιν και Κάστρο για το «όχι»

Η κριτική στη στάση του Γιάνη Βαρουφάκη και η αυτοκριτική για την επιλογή του στη θέση του υπουργού Οικονομικών ξεχωρίζει στην «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, που κυκλοφόρησε σήμερα, Δευτέρα, στα βιβλιοπωλεία.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Έφυγα από τα Τρίκαλα για να το πάρω» – Τι λέει ο πρώτος πολίτης που αγόρασε την «Ιθάκη» του Τσίπρα
Ελλάδα 24.11.25

«Έφυγα από τα Τρίκαλα για να το πάρω» – Τι λέει ο πρώτος πολίτης που αγόρασε την «Ιθάκη» του Τσίπρα

Ο πρώτος πολίτης που αγόρασε την Ιθάκη του Τσίπρα, αποκάλυψε πως ταξίδεψε από τα Τρίκαλα στην Αθήνα αποκλειστικά για αυτό - Δήλωσε ότι επιθυμεί να μάθει τις παρασκηνιακές στιγμές που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σύνταξη
Τα Timberland των 75.000€ που έγιναν viral: Η Louis Vuitton «ξαναγράφει» την έννοια της πολυτέλειας
Live in Style 24.11.25

Τα Timberland των 75.000€ που έγιναν viral: Η Louis Vuitton «ξαναγράφει» την έννοια της πολυτέλειας

Με premium δέρμα, χρυσές λεπτομέρειες 18Κ και μόλις 50 ζευγάρια σε όλο τον κόσμο, τα LV x Timberland επανασυστήνουν το κλασικό μποτάκι ως συλλεκτικό statement, εκτοξεύοντας τη ζήτηση στη διεθνή αγορά.

Σύνταξη
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Η απαρχή, η διαδρομή, το σήμερα
Το μακρύ ταξίδι της στο χρόνο 24.11.25

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Με σεβασμό στις ναυτικές παραδόσεις του έθνους

Το αποκληθέν «Ναυτικόν Παιδευτήριον», που έμελλε να μετεξελιχθεί στη φημισμένη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, άρχισε να λειτουργεί επί της κορβέτας «Λουδοβίκος» στις 24 Νοεμβρίου 1845

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Στον δρόμο που χάραξαν οι ABBA: Οι Queen θέλουν να φέρουν στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι μέσω A.I.
Τεχνητή Νοημοσύνη 24.11.25

Στον δρόμο που χάραξαν οι ABBA: Οι Queen θέλουν να φέρουν στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι μέσω A.I.

Τα δύο μέλη των Queen, οι Μπράιαν Μέι και Ρότζερ Τέιλορ, σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο μιας μεγάλης συναυλίας με το αρχικό lineup του συγκροτήματος, φέρνοντας πίσω στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εξεταστική: Ο κίνδυνος του υπομνήματος «φραπέ» και η εβδομάδα της Ferrari
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Εξεταστική: Ο κίνδυνος του υπομνήματος «φραπέ» και η εβδομάδα της Ferrari

Αυτήν την εβδομάδα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν προγραμματιστεί συνεδριάσεις μόνο για την Τετάρτη και την Πέμπτη, με δεσπόζουσα αυτή της Πόπης Σεμερτζίδου που θα συνοδευτεί (την Τετάρτη) από τον παραιτηθέντα γραμματέα Ηρακλείου του ΠΑΟΣΚ, Λάμπρο Αντωνόπουλο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Υιοθετούμε ένα σκυλάκι από απομακρυσμένο μέρος και το φέρνουμε σε αστικό περιβάλλον – Ποια η συμπεριφορά του
Εξοικείωση 24.11.25

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα σκυλάκι που ζούσε στην ύπαιθρο να προσαρμοστεί στο αστικό περιβάλλον

Πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ένα σκυλάκι, που αλλάζει περιβάλλον, πόσο μάλλον όταν πηγαίνει σε ένα θορυβώδες μέρος, μπορεί να το τρομάξει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ουκρανία: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη ευρωπαίων ηγετών μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
Ουκρανία 24.11.25

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν τη στάση τους για την Ουκρανία και το νέο σχέδιο Τραμπ, το οποίο στην αρχική του μορφή προκάλεσε επικρίσεις ότι ευνοεί τις ρωσικές θέσεις

Σύνταξη
