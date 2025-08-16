magazin
Το Magic City είναι κάτι περισσότερο από ένα στριπτιτζάδικο στην Ατλάντα
Culture Live 16 Αυγούστου 2025 | 10:00

Το Magic City είναι κάτι περισσότερο από ένα στριπτιτζάδικο στην Ατλάντα

Η σειρά «Magic City: An American Fantasy», παρουσιάζεται ως μια εξερεύνηση «των άγνωστων ιστοριών πίσω από το πιο σημαντικό κέντρο μαύρης κουλτούρας της Ατλάντα, το Magic City».

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Spotlight

Η πενταμελής σειρά ντοκιμαντέρ «Magic City: An American Fantasy» περιλαμβάνει ονόματα όπως τον Shaquille O’Neal, τους ράπερ T.I., Killer Mike και Drake, καθώς και τον παραγωγό/συνθέτη Jermaine Dupri, μεταξύ άλλων γνωστών ονομάτων.

Ο Drake και ο Dupri είναι, επίσης, οι παραγωγοί του έργου.

Ο δημιουργός της σειράς, Cole Brown, σκέφτηκε την ιδέα ενώ συνεργαζόταν με τον Dupri στο βιβλίο του παραγωγού και άκουγε τις τόσες πολλές ιστορίες που είχε για το Magic City.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Scheme Engine (@schemeengine)

«Αυτό το μικρό κλαμπ στην Ατλάντα είναι ανοιχτό εδώ και 40 χρόνια»

«Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα γινόταν ντοκιμαντέρ», είπε ο Dupri στο CNN. «Είναι κάτι για το οποίο μιλάω πολύ συχνά, γιατί είναι η πραγματική μου ζωή».

Στη σειρά παραδέχεται ότι πήγαινε στο Magic City κάθε Δευτέρα και η πρώην κοπέλα του, η τραγουδίστρια Janet Jackson, απαιτούσε να πάει μαζί του.

Αυτού του είδους οι ιστορίες κέντρισαν το ενδιαφέρον του Brown, ενός συγγραφέα που αναγνωρίζει μια συναρπαστική αφήγηση στο θέμα.

«Ζω στη Νέα Υόρκη και το Studio 54 εξακολουθεί να είναι θρυλικό. Το Studio 54 ήταν ανοιχτό για περίπου τρία με πέντε χρόνια. Και σκεφτόμουν, ποιο είναι το δικό μας Studio 54;», είπε ο Μπράουν στο CNN. «Σκέφτηκα, μισό λεπτό. Αυτό το μικρό κλαμπ στην Ατλάντα είναι ανοιχτό εδώ και 40 χρόνια. Και βρίσκεται στην κορυφή της επιτυχίας του εδώ και 40 χρόνια».

Με άλλα λόγια, αν οι στριπτιζέζ στο Magic City ξεχώριζαν τη μουσική σου, ήταν πιθανό να γίνει επιτυχία

YouTube thumbnail

Η μουσική στο Magic City έπαιξε ρόλο

Το Magic City ιδρύθηκε το 1985 από τον Michael «Mr. Magic» Barney, ο οποίος εξακολουθεί να είναι ο ιδιοκτήτης του. Όσοι παρακολουθήσουν την εκπομπή θα μάθουν ότι δεν γνώρισε αμέσως επιτυχία.

Ο Barney αγωνίστηκε για μερικά χρόνια και βρήκε βοήθεια όταν ο μπασκετμπολίστας των Atlanta Hawks, Dominique Wilkins, άρχισε να φέρνει μερικούς από τους συμπαίκτες του.

Ο Wilkins αστειεύεται στη σειρά ντοκιμαντέρ ότι το κλαμπ έγινε ο «έκτος παίκτης» της ομάδας των Hawks. Έφερνε παίκτες από αντίπαλες ομάδες για να διασκεδάσουν στο Magic City, με στόχο να τους εξαντλήσει πριν παίξουν με την ομάδα του.

Η δυνατότητα των χορευτριών να είναι νόμιμα εντελώς γυμνές στην Ατλάντα βοήθησε να προσελκύσει τα πλήθη. Η μουσική στο Magic City επίσης έπαιξε ρόλο.

Ήταν τόσο σημαντικό στοιχείο που πολλοί πιστώνουν στο κλαμπ τη συμβολή του στην ανάδειξη του νότιου χιπ χοπ. Προσέλκυσε πολλούς από τους καλλιτέχνες που θα γίνονταν σούπερ σταρ και λειτούργησε ως πεδίο δοκιμών για τα τραγούδια τους.

Με άλλα λόγια, αν οι στριπτιζέζ στο Magic City ξεχώριζαν τη μουσική σου, ήταν πιθανό να γίνει επιτυχία.

«Και αυτά τα κορίτσια, που είναι από τις πιο επιτυχημένες, ανεξάρτητες και δυνατές γυναίκες που έχω δει ποτέ, δεν είναι αυτές που νόμιζα»

Η κουλτούρα του δρόμου 

Ο Cole Brown είπε ότι ελπίζει η σειρά του να αμφισβητήσει κάποιες από τις αντιλήψεις που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι για το δημοφιλές στέκι της Ατλάντα.

«Ίσως έρθετε να δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ και μετά φύγετε λέγοντας, ξέρεις κάτι, δεν είναι αυτό που νόμιζα, αυτός ο επιχειρηματίας δεν είναι αυτός που νόμιζα», είπε ο Brown. «Και αυτά τα κορίτσια, που είναι από τις πιο επιτυχημένες, ανεξάρτητες και δυνατές γυναίκες που έχω δει ποτέ, δεν είναι αυτές που νόμιζα. Αυτή η πόλη δεν είναι αυτή που νόμιζα. Αν οι προσδοκίες σας αμφισβητηθούν, τότε πέτυχα».

Ο Dupri είπε ότι επιθυμεί ο κόσμος να «καταλάβει ότι αυτή είναι η κουλτούρα μας».

«Όταν μιλάμε για την Ατλάντα, οι περισσότεροι άνθρωποι αναφέρονται στο πολιτικό υπόβαθρο, στον δήμαρχο Μέιναρντ Τζάκσον, στον πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ, στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και σε όλα αυτά τα άλλα πράγματα», είπε.

«Αλλά έχουμε και μια κουλτούρα του δρόμου, μια πραγματική κουλτούρα στην πόλη και αυτό είναι μέρος αυτής της κουλτούρας. Θέλω οι άνθρωποι να το αποδεχτούν και να σταματήσουν να συμπεριφέρονται σαν να είναι κάτι που εξευτελίζει τις γυναίκες. Είναι κι ένας τρόπος ζωής σε αυτή τη γη».

*Με στοιχεία από cnn.com | Αρχική Φωτό: Μια σκηνή από το «Magic City: An American Fantasy» (Starz)

Economy
Forbes: Το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας και οι ευκαιρίες στο ΧΑ

Forbes: Το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας και οι ευκαιρίες στο ΧΑ

Vita.gr
Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

World
Ντόναλντ Τραμπ: Από «ειρηνοποιός», showman – Το δώρο του στον Πούτιν

Ντόναλντ Τραμπ: Από «ειρηνοποιός», showman – Το δώρο του στον Πούτιν

inWellness
inTown
