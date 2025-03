Η κόρη της Ντέμι Μουρ ροκάρει το εμβληματικό μπικίνι που φόραγε η ηθοποιός στην ταινία «Στριπτίζ»

Η Ρούμερ Γουίλις αναπαράγει έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους που υποδύθηκε η μητέρα της, Ντέμι Μουρ.

Σε μια πρόσφατη φωτογράφιση, η 36χρονη Γουίλις, φόρεσε το λαμπερό χρυσό μπικίνι που φορούσε η Μουρ στην ταινία «Στριπτίζ» του 1996.

Το throwback look της Γουίλις δεν είχε μονάχα ως στόχο να αποτίσει φόρο τιμής στη Ντέμι Μουρ, αλλά λειτούργησε και ως μια νοσταλγική υπενθύμιση μιας στιγμής της Γουίλις στην οθόνη, καθώς εμφανίστηκε στην ταινία «Στριπτίζ» στο πλευρό της μητέρας της ως η κόρη του χαρακτήρα της Μουρ, Άντζελα.

Στη φωτογράφισή της, η Γουίλις αγκαλιάζει την αισθησιακή διάθεση της εν λόγω εμφάνισης, συνδυάζοντας το μπικίνι με ένα ζευγάρι μαύρα στιλέτο και ένα ζευγάρι σκούρα γυαλιά ηλίου. Επέλεξε μια φυσική εμφάνιση αντί για full glam, καθώς φαίνεται να φοράει ελάχιστο μακιγιάζ.

Την εποχή που γυρίστηκε η ταινία, η ηθοποιός του «The Substance» ήταν 36 ετών, στην ίδια ηλικία με την κόρη της σήμερα.

