Striptease ξανά! H Ντέμι Μουρ ψηφίζει Κάιλι Τζένερ για το Halloween

Κάιλι Τζένερ για κάθε Halloween, γράφουν οι fans αλλά και η ίδια η Ντέμι Μουρ που δίνει τα εύσημα στην επιχειρηματία και influencer.

To Halloween έχει δώσει αφορμή σε celebrities να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον των media με τις περίτεχνες και εμπνευσμένες μεταμφιέσεις τους.

Η Κάιλι Τζένερ έκανε διπλή μεταμφίεση, μια ως Barbarella σε ένα φόρο τιμής στην σέξι ηρωίδα των 60s που υποδύθηκε η Τζέιν Φόντα σοκάροντας περιπαιχτικά την εποχή του συντηρητισμού, και μια δεύτερη.

Σε αυτήν η επιχειρηματίας και αδελφή της Κιμ Καρντάσιαν κοπιάρει το ρόλο της Ντέμι Μουρ στην ταινία που την ανέδειξε στην πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιό της γενιάς της.

Στην ταινία η Ντεμι Μουρ υποδύθηκε μια στρίπερ και η Κάιλι Τζένερ αποφάσισε να γίνει ο κλώνος και η επικαιροποίηση του χαρακτήρα της.

Η Κάιλι Τζένερ κόπιαρε το look, την αφίσα, ακόμη και τη χορογραφία της Ντέμι Μουρ καθώς διεκδικώντας (και κερδίζοντας) επίσημα το ρόλο της στρίπερ για το Halloween 2024.

Την ανάρτηση την αποθέωσε η ίδια η Ντέμι Μουρ, η οποία έσπευσε να σχολιάσει αναδημοσιεύοντας την φωτογραφία της Κάιλι Τζένερ στα Insta stories της γράφοντας: «Το λατρεύω!».



Ακόμα και ο επίσημος λογαριασμός στο Χ για τη νέα πολυσυζητημένη ταινία τρόμου της Μουρ «The Substance», σχολίασε τη μεταμφίεση και ομοιότητα ανάμεσα στις δύο star.

