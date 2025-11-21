Ρόδος: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με τους 14 πυροβολισμούς στο σπίτι 50χρονου επιχειρηματία

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με τους 14 πυροβολισμούς σε μεζονέτα σε σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο, με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων να καταλήγει σε τρεις βασικούς υπόπτους από την Αθήνα και να εξετάζει το ενδεχόμενο ηθικής αυτουργίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της προηγούμενης Πέμπτης, όταν άγνωστος πυροβόλησε επανειλημμένα προς την κατοικία όπου βρισκόταν οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά, αφήνοντας στην είσοδο ένα μαύρο στεφάνι που δείχνει οργανωμένο μήνυμα απειλής.

Σύμφωνα με την dimokratiki.gr, τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 05:10 άγνωστος πυροβόλησε δεκατέσσερις φορές προς ισόγεια μονοκατοικία στην περιοχή Ασγούρου, όπου βρίσκονταν ο 50χρονος με τη σύζυγο και τα δύο ανήλικα παιδιά τους και άφησε στην είσοδο της μεζονέτας ένα μαύρο στεφάνι με σαφή σημειολογία απειλής.

Παρά το γεγονός ότι το θύμα βρισκόταν μέσα στο σπίτι μαζί με την οικογένειά του, κανείς δεν τραυματίστηκε. Στον χώρο εντοπίστηκαν δεκατέσσερις κάλυκες και θραύσματα βολίδων που διαβιβάστηκαν για βαλλιστική συγκριτική εξέταση. Το μαύρο στεφάνι κατασχέθηκε για βιολογική και δακτυλοσκοπική εξέταση.

Παράλληλα, ξεκίνησε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από περιμετρικές κάμερες κατοικιών και επιχειρήσεων.

Πως διέφυγαν οι δράστες

Από την ανάλυση υλικού προέκυψε ότι ο εκτελεστής κινήθηκε με ποδήλατο πιθανότατα ηλεκτρικό. Μετά τους πυροβολισμούς διέφυγε περίπου τρία χιλιόμετρα προς αδιέξοδο, όπου τον ανέμενε συνεργός με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.

Οι δύο κατευθύνθηκαν στο αεροδρόμιο Διαγόρας, στάθμευσαν σε ιδιωτικό χώρο και επιβιβάστηκαν σε πτήση για Κάρπαθο με μετεπιβίβαση προς Αθήνα.

Σε κοντινό σημείο από τη διαδρομή βρέθηκαν ενδείξεις για το σημείο, όπου βάφτηκε το στεφάνι πριν τοποθετηθεί στην είσοδο της οικίας.

Το όχημα είχε μισθωθεί στην Αθήνα και μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκώς στη Ρόδο. Από την προανάκριση αποτυπώθηκαν τρεις βασικοί ύποπτοι από την Αθήνα. Πρόκειται για έναν 23χρονο, για έναν 37χρονο Ουκρανό και έναν 29χρονο Αιγύπτιο.

Ο τελευταίος μίσθωσε στην Αθήνα το αυτοκίνητο και το απέστειλε με πλοίο στη Ρόδο παραχωρώντας το στους άλλους δύο. Στο κάδρο περιλαμβάνεται ακόμη άγνωστος ως χειριστής του οχήματος μετά την αναχώρηση των δύο από το νησί, ενώ στην κορυφή της δικογραφίας εξετάζεται και πέμπτο πρόσωπο ως πιθανός ηθικός αυτουργός.

Οι κάλυκες και τα θραύσματα βρίσκονται σε βαλλιστική επεξεργασία. Το μαύρο στεφάνι εξετάζεται για βιολογικό υλικό και αποτυπώματα. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον τεχνικό έλεγχο του καταγραφικού της οικίας από αρμόδιο τμήμα στην Αθήνα για ανάκτηση τυχόν υλικού ή εντοπισμό ίχνους παραβίασης.

Διερευνάται η ταυτότητα του άγνωστου συνεργού και του πιθανού ηθικού αυτουργού.

«Μπορεί να με σκότωναν»

Το θύμα – επιχειρηματίας είχε δηλώσει στη rodiaki.gr ότι «είχαμε φύγει με την οικογένεια στην Αθήνα το Σάββατο πρωί και γυρίσαμε την Τετάρτη απόγευμα. Το διάστημα εκείνο ίσως είχαν εποπτεύσει τον χώρο του σπιτιού μου. Γυρίσαμε κουρασμένοι και κάτσαμε να στολίσουμε το σπίτι για τα Χριστούγεννα.

Ευτυχώς, από την κούραση δεν βγήκα καθόλου από το σπίτι, μπορεί να με σκότωναν εάν ερχόμουν πρόσωπο με πρόσωπο», ανέφερε, ενώ περιέγραψε ένα περίεργο περιστατικό που συνέβη το ίδιο βράδυ, πριν πέσουν για ύπνο.

«Ξαφνικά, τρεις φορές έκλεισαν τα φώτα για 15 δευτερόλεπτα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ο καιρός έξω ήταν καλός. Πιθανώς, ήταν αυτοί. Δεν ξέρω αν το έκαναν για να μην καταγραφούν από τις κάμερες, δεν ξέρω. Πέσαμε να κοιμηθούμε και κατά τις 05:00 τα ξημερώματα ακούσαμε έναν περίεργο θόρυβο κάτω», είπε.

Όπως ανέφερε, ο θόρυβος εκείνη την ώρα δεν τους κινητοποίησε, καθώς θεώρησαν πως προερχόταν από συνηθισμένα αίτια. «Δεν κατεβήκαμε γιατί θεωρήσαμε ότι είναι το καλοριφέρ από τη ζέστη, ή ότι έπεσε το δέντρο λόγω της βάσης.

Συνεχίσαμε τον ύπνο μας. Όταν κατέβηκε η γυναίκα μου το πρωί, κατά τις 07:00, για να φτιάξει το γάλα για τις δύο μου κόρες, είδε αυτά τα σημάδια στην τζαμαρία. Ήρθε, με ξύπνησε και καλέσαμε αμέσως την Ασφάλεια. Βρήκαμε και ένα μαύρο στεφάνι, που άφησαν οι δράστες.

Πήδηξαν τον ψηλό τοίχο. Φυσικά, και φοβάμαι, είμαι 30 χρόνια επιχειρηματίας στο νησί. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Ζήτησα να έχω ασφάλεια. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Αν μου συμβεί κάτι, να ξέρετε, είχα ζητήσει προστασία», επισήμανε.