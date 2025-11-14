Από το πίσω μέρος του οικοπέδου πυροβόλησαν 14 φορές άγνωστοι δράστες τη μεζονέτα γνωστού επιχειρηματία στη Ρόδο. Στόχοι των βολών ήταν οι μπαλκονόπορτες που οδηγούν στο σαλόνι και στην κουζίνα της οικίας.

Σύμφωνα με την καταγραφή των πειστηρίων βρέθηκαν δεκατέσσερις κάλυκες πιθανότατα διαμετρήματος εννέα χιλιοστών από τον αύλειο χώρο και τον παρακείμενο πεζόδρομο ενώ εντός της οικίας εντοπίστηκαν θραύσματα βολίδων στο καθιστικό και στην κουζίνα.

«Φυσικά και φοβάμαι, είμαι 30 χρόνια επιχειρηματίας στο νησί. Δεν έχω ξανά ζήσει κάτι τέτοιο. Ζήτησα να έχω ασφάλεια. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Αν μου συμβεί κάτι να ξέρετε, είχα ζητήσει προστασία»

Μάλιστα, όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα προειδοποιητικό χτύπημα, καθώς οι δράστες άφησαν ένα μαύρο στεφάνι μπροστά από την εξώπορτα της οικίας.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική, η αστυνομία αναζητά υλικό από κάμερες σε οικίες και καταστήματα, καθώς και από συστήματα καταγραφής οχημάτων που μπορεί να πέρασαν από την περιοχή τις κρίσιμες ώρες.

Στόχος των πυροβολισμών ήταν Έλληνας επιχειρηματίας 50 ετών με δραστηριότητα σε χώρους εστίασης και διασκέδασης με τους αστυνομικούς να εξετάζουν επαγγελματικές σχέσεις, οικονομικές διενέξεις και προηγούμενες εντάσεις που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν ένα τέτοιο χτύπημα.

Πάντως, όταν οι δράστες άνοιξαν πυρ μέσα στο σπίτι ήταν τόσο ο επιχειρηματίας όσο και η σύζυγος και τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Τι λέει ο επιχειρηματίας

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, το θύμα των πυροβολισμών στη Ρόδο περιέγραψε πως απέφυγε τους δράστες, λόγω κούρασης, ενώ έχει ζητήσει προστασία για τη διασφάλιση της ακεραιότητάς του.

«Είχαμε φύγει με την οικογένεια στην Αθήνα Σάββατο πρωί και γυρίσαμε την Τετάρτη απόγευμα. Το διάστημα εκείνο ίσως είχαν εποπτεύσει τον χώρο του σπιτιού μου. Γυρίσαμε κουρασμένοι και κάτσαμε και στολίσαμε το σπίτι για τα Χριστούγεννα. Ευτυχώς, από την κούραση δεν βγήκα καθόλου από το σπίτι, μπορεί να με σκότωσαν εάν ερχόμουν πρόσωπο με πρόσωπο» ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Είδαμε τον αγώνα του Ολυμπιακού. Ξαφνικά, τρεις φορές έκλεισαν τα φώτα για 15 δευτερόλεπτα. Δεν έχει ξανά γίνει αυτό. Ο καιρός έξω ήταν καλός. Πιθανώς, ήταν αυτοί. Δεν ξέρω για να μην καταγράψουν οι κάμερες, δεν ξέρω. Πέσαμε να κοιμηθούμε και κατά τις 05:00 τα ξημερώματα ακούμε έναν περίεργο θόρυβο κάτω» πρόσθεσε ο άνδρας.

«Δεν κατεβήκαμε γιατί θεωρήσαμε ότι είναι το καλοριφέρ από τη ζέστη, ή ότι έπεσε το δέντρο λόγω βάσης. Συνεχίσαν τον ύπνο μας. Όταν κατέβηκε η γυναίκα μου το πρωί, κατά τις 07:00 να φτιάξει το γάλα για τις δύο μου κόρες, είδες αυτά τα σημάδια στην τζαμαρία. Ήρθε, με ξύπνησε και καλέσαμε αμέσως την Ασφάλεια. Βρήκαμε και ένα μαύρο στεφάνι, που άφησαν οι δράστες. Πήδηξαν τον ψηλό τοίχο. Φυσικά και φοβάμαι, είμαι 30 χρόνια επιχειρηματίας στο νησί. Δεν έχω ξανά ζήσει κάτι τέτοιο. Ζήτησα να έχω ασφάλεια. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Αν μου συμβεί κάτι να ξέρετε, είχα ζητήσει προστασία» κατέληξε ο επιχειρηματίας.

Η βαλλιστική έρευνα

Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για το περιστατικό αναμένεται να δώσει και η βαλλιστική εξέταση.

Η αντιπαραβολή κάλυκων και βολίδων με ανοιχτές ή παλαιότερες υποθέσεις μπορεί να αναδείξει ταυτίσεις από χαρακτηριστικά φθοράς της κάννης και του επικρουστήρα. Η κατεύθυνση των πυρών, η απόσταση βολής και η γωνία προσβολής θα συντελέσουν στην ανασύσταση της θέσης ή των θέσεων των δραστών.

Το εάν χρησιμοποιήθηκε ένα ή περισσότερα όπλα αποτελεί κρίσιμο ερώτημα που θα απαντηθεί από το μικροσκόπιο, με προφανείς συνέπειες για τον τρόπο που σχεδιάστηκε η επίθεση.