Ρόδος: Γάζωσαν» με 14 σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία – Του άφησαν μαύρο στεφάνι
Οι σφαίρες χτύπησαν την μπαλκονόπορτα σαλονιού και την μπαλκονόπορτα κουζίνας ενώ οι δράστες άφησαν ένα μαύρο στεφάνι στην κεντρική είσοδο ως μήνυμα.
Άγνωστοι «γάζωσαν» τα ξημερώματα της Πέμπτης το σπίτι επιχειρηματία της Ρόδου με τουλάχιστον 14 σφαίρες ενώ άφησαν στην κεντρική είσοδο της οικείας ένα μαύρο στεφάνι.
Τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε ενέργεια προειδοποιητικού χαρακτήρα με τις αρχές να εξετάζουν προσεκτικά κάθε ενδεχόμενο.
Ο ιδιοκτήτης της οικίας, είναι επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων στο νησί, και οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση με ιδιαίτερη προσοχή.
Όπως αναφέρει η Ροδιακή, όλα έγιναν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή όπου διαμένει ο επιχειρηματίας. Άγνωστος ή άγνωστοι δράστες άρχισαν να πυροβολούν στοχεύοντας τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού του επιχειρηματία και όταν έφυγαν άφησαν ένα μαύρο στεφάνι στην κεντρική πόρτα του σπιτιού.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οι οποίοι συνέλεξαν συνολικά 14 κάλυκες από τις σφαίρες που ο δράστης ή οι δράστες χρησιμοποίησαν, και οι οποίες εντοπίστηκαν σκορπισμένες σε διάφορα σημεία του κήπου.
Επίσης οι αστυνομικοί πήραν και το μαύρο στεφάνι, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες για τον εντοπισμό στοιχείων τέτοιων, που θα τους οδηγήσουν στους αυτουργούς της πράξης αυτής.
Σύμφωνα πάντα με τη Ροδιακή ο επιχειρηματίας είχε επιστρέψει στο νησί πριν από δύο μέρες και εκτιμάται ότι ο δράστης ή οι δράστες γνώριζαν για το ταξίδι της επιστροφής του.
