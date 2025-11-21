Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται μία 17χρονη η οποία δέχθηκε επίθεση από τέσσερα αδέσποτα σκυλιά στο Άργος.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, την ώρα που η ανήλικη πήγαινε στο σχολείο.

Στο νοσοκομείο το θύμα της επίθεσης στο Άργος

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, σε σώμα και κεφάλι, το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο του Νοσοκομείου Άργους.

Η δημοτική αρχή μετά την επίθεση εντόπισε και εγκλώβισε σε κλουβί ένα από τα σκυλιά, ενώ γίνονται προσπάθειες για να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ακόμα ένα άτομο που έπεσε θύμα της ίδιας αγέλης με τραύματα στα πόδια.