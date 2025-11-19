«Βέλη» στον Χάρη Δούκα εξαπολύει ο Κώστας Μπακογιάννης με αφορμή την ανάπλαση του Λυκαβηττού που στηρίζει η Airbnb. Η εταιρεία βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων προχωρά σε χρηματοδότηση προς τον Δήμο Αθηναίων, μέσω του Athens Partnership.

«Πώς το Airbnb κατάπιε τις μειώσεις των δημοτικών τελών», σύμφωνα με την «Αθήνα Ψηλά»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, σε πανηγυρικούς τόνους, μιλά για «ένα ακόμη βήμα για τη βελτίωση της εικόνας και της πρόσβασης στον Λόφο του Λυκαβηττού, μια περιοχή-σύμβολο της πόλης μας».

Την ίδια ώρα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο θεσμικός εκπρόσωπος των ιδιοκτητών σε όλη τη χώρα, ζητά από τον Χάρη Δούκα μείωση των δημοτικών τελών χωρίς να λάβει θετική ανταπόκριση κάτι που επί δημαρχίας Κώστα Μπακογιάννη είχε γίνει.

«Δέχεται χορηγία από την ίδια εταιρεία που προεκλογικά κατήγγειλε»

Η δημοτική παράταξη «Αθήνα Ψηλά» σχολιάζει πως ο δήμαρχος Αθηναίων «αντί να συζητήσει το αίτημα, επιτίθεται στην ΠΟΜΙΔΑ και την επιπλήττει επειδή —όπως ισχυρίζεται— δεν ασχολείται αρκετά με τη ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η υποκρισία όμως του κ. Δούκα περισσεύει. Την ώρα που επιτίθεται, δέχεται χορηγία από την Airbnb για τον Λυκαβηττό. Από την ίδια εταιρεία που προεκλογικά κατήγγειλε για την αύξηση 450% στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τα τελευταία χρόνια και δεσμευόταν ότι θα της βάλει όριο, όπως κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες».

Η δημοτική παράταξη, με επικεφαλής τον Κώστα Μπακογιάννη, σημειώνει πως «ο κ. Δούκας θα όφειλε να γνωρίζει ότι ένας από τους παράγοντες της αύξησης των ενοικίων είναι και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, σύμφωνα με τις πιο αξιόπιστες διεθνείς μελέτες. Θα μπορούσε να τις συμβουλευθεί, αν έβρισκε χρόνο να ασχοληθεί με τα καθήκοντά του.

Την ώρα που η στεγαστική κρίση προβληματίζει και αναζητούνται λύσεις, πρώτη προτεραιότητά του θα έπρεπε να είναι οι δημότες αυτής της πόλης. Όχι οτιδήποτε άλλο».

Η ίδια ανακοίνωση καταλήγει: «Αλήθεια, τι λένε επ’ αυτών ο κ. Ζαχαριάδης και η Ανοιχτή Πόλη;».

Το αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ

Να υπενθυμίσουμε πως μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά 5% για το 2026 ζήτησε η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς το δήμαρχο και το οικονομικό επιτελείο του Δήμου Αθηναίων, εν όψει της κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων για το επόμενο οικονομικό έτος.

Προτείνει για το επόμενο οικονομικό έτος 2026, «που θα είναι και αυτό έτος δυσκολιών, να στηρίξει ο Δήμος Αθηναίων τους δημότες και τις επιχειρήσεις, μειώνοντας κατά 5% τα ετήσια οικιακά και επαγγελματικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, όπως έπρατταν επί σειρά ετών και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, διατηρώντας και τις ισχύουσες μειώσεις οικιακών τελών για πολυτέκνους και λοιπές ευπαθείς ομάδες και τις ανά Κ.Α.Δ. και ανά χρήση ισχύουσες ειδικές μειώσεις των επαγγελματικών τελών επί των βασικών χρεώσεων».