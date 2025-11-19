Αδιανόητο περιστατικό: Μαθητής πήγε στο σχολείο με μπαλτά

Ενα αδιανόητο περιστατικό συνέβη σε σχολείο της Αθήνας. Ενας 16χρονος μαθητής πήγε την Τρίτη στο 1ο ΕΠΑΛ της Πετρούπολης έχοντας μαζί του έναν μπαλτά 29 εκατοστών.

Το σχολείο τελούσε υπό κατάληψη έως τις 14 Νοεμβρίου και έτσι εκείνη την ημέρα έξω από το κτίριο βρισκόταν δύναμη της ΟΠΚΕ.

Οταν προσήλθε ο μαθητής στο σχολείο η λαβή του μπαλτά προεξείχε από τη τσάντα του. Την παρατήρησε ένας αστυνομικός της ΟΠΚΕ που περιπολούσε στην περιοχή. Ο μαθητής συνελήφθη και μεταφέρθηκε στην υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων για να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

«Για την προστασία μου»

Όπως προκύπτει από μαρτυρίες συμμαθητών, αλλά και τα όσα είπε ο 16χρονος στην Αστυνομία, τον μπαλτά τον κουβαλούσε μαζί του για… προστασία εξαιτίας της αντιπαλότητας μεταξύ σχολείων.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο του MEGA τα βίαια περιστατικά δεν είναι λίγα και κάποιοι μαθητές κυκλοφορούν ακόμη και με τέιζερ.

Πέντε εναντίον ενός

«Κοίτα ρε βλάκα πώς έχω κάνει τη μούρη σου, δείτε πώς τον έκανα» φώναζε όσο κατέγραφε το σκηνικό στο κινητό του, ένας από πέντε ανηλίκους που ξυλοκόπησαν 16χρονο στο κέντρο του Ηρακλείου.

Ο μαθητής καταγγέλλει ότι τρεις από τους πέντε ανήλικους τον ξυλοκόπησαν αλλεπάλληλες φορές με γροθιές στο πρόσωπο ενώ τραβούσαν και βίντεο.