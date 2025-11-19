DO’S: Ασχολήσου με τα ερωτικά σου, αφού πρώτα χαλαρώσεις τη διάθεσή σου. Αν έχεις μόνιμο δεσμό, μπορείς να κάνεις κάτι για να έρθεις πιο κοντά του. Να κάνεις πιο γερές τις μεταξύ σας βάσεις, βρε παιδί μου. Αν δεν έχεις, μπορείς να διεκδικήσεις το γκομενάκι που σου έχει γυαλίσει, γιατί όπως φαίνεται, αν περιμένεις από αυτό να ξυπνήσει… Άστο!

DON’TS: Μην είσαι αδιάφορος ως προς τα οικονομικά. Ειδικά αν είσαι στη φάση που συζητάς για να κλείσεις κάποια στιγμή κάποια συμφωνία, τότε πρέπει να είσαι προσεκτικός. Μην χαωθείς από τις ξαφνικές αλλαγές, αλλά ούτε και να αποπροσανατολιστείς πρέπει. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί τότε θα το χάσεις γενικώς και το παιχνίδι, σωστά;