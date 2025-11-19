Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 19.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Ο κύβος ερρίφθη: Κοινό αγροτικό μέτωπο των Θεσσαλών και μπλόκο στη Νίκαια
- Αυτή είναι η νέα εταιρεία του ιδρυτή της Amazon - Με όνομα που παραπέμπει στον μυθικό Τιτάνα
- Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη
- Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Ασχολήσου με τα ερωτικά σου, αφού πρώτα χαλαρώσεις τη διάθεσή σου. Αν έχεις μόνιμο δεσμό, μπορείς να κάνεις κάτι για να έρθεις πιο κοντά του. Να κάνεις πιο γερές τις μεταξύ σας βάσεις, βρε παιδί μου. Αν δεν έχεις, μπορείς να διεκδικήσεις το γκομενάκι που σου έχει γυαλίσει, γιατί όπως φαίνεται, αν περιμένεις από αυτό να ξυπνήσει… Άστο!
DON’TS: Μην είσαι αδιάφορος ως προς τα οικονομικά. Ειδικά αν είσαι στη φάση που συζητάς για να κλείσεις κάποια στιγμή κάποια συμφωνία, τότε πρέπει να είσαι προσεκτικός. Μην χαωθείς από τις ξαφνικές αλλαγές, αλλά ούτε και να αποπροσανατολιστείς πρέπει. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί τότε θα το χάσεις γενικώς και το παιχνίδι, σωστά;
Ταύρος
DO’S: Αξιοποίησε το βελτιωμένο κλίμα που παρατηρείς για να επικοινωνήσεις άνετα με τους γύρω σου. Ειδικά με το έτερον ήμισυ, αν έχεις. Μπορείς, ας πούμε, να κάνεις συζητήσεις που θα σε φέρουν πιο κοντά στο αμόρε και θα σε βοηθήσουν να το μάθεις από την καλή κι από την ανάποδη, που λέμε! Με θετική πρόθεση- διάθεση όλα θα πάνε καλά!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, ίσως υπάρξουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής σε αποφάσεις που σε αφορούν, στο πρόγραμμα ή σε συμφωνίες. Μην απογοητευτείς και μην χαωθείς. Μην τσακωθείς εξαιτίας αυτού. Βασικά μην έρθεις σε ρήξη γενικά, γιατί θα υπάρξει εναλλαγή ανθρώπων στη ζωή σου, καθώς κάποιοι θα έρθουν και άλλοι θα φύγουν.
Δίδυμοι
DO’S: Εστίασε σε αυτά που έχεις προγραμματισμένα να κάνεις χωρίς να αγχώνεσαι ή να πιέζεσαι. Κινήσου με ηρεμία για να έχεις ένα αρμονικό αποτέλεσμα. Επειδή όμως είναι πολλά όσα έχεις να διεκπεραιώσεις, πρέπει να μπουν σε σειρά προτεραιότητας. Στα επαγγελματικά, ίσως σε εμπιστευτούν με νέες αρμοδιότητες, οπότε πρέπει να τα πας καλά.
DON’TS: Μην πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές συζητήσεις, γιατί αυτά που θα αποκαλυφθούν εκεί θα σου αφήσουν μια πολύ άσχημη γεύση. Μην αντιδράσεις αλλοπρόσαλλα. Μην επιχειρήσεις να ψαρέψεις τους άλλους για να μάθεις αυτά που θέλεις, γιατί σίγουρα θα καρφωθείς. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί εύκολα μπορεί να γίνει ο χαμός!
Καρκίνος
DO’S: Χαλάρωσε και δείξε το ενδιαφέρον σου στο άτομο που θες. Μάλιστα το πιθανότερο είναι να στο ανταποδώσει, κάτι που θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σου. Άρα ανοίξου και εκφράσου γενικώς. Βρες χρόνο για να σε φροντίσεις. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα αλλάξεις mindset σε πολλά. Προς το καλύτερο ελπίζω! Βάλε εσένα σε προτεραιότητα.
DON’TS: Μην αφήσεις τις περίεργες αντιδράσεις που θα εντοπίσεις να σε κάνουν έξω φρενών. Στο λέω αυτό, γιατί εύκολα μπορεί να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Ειδικά στο κομμάτι των ερωτικών αυτό, αν είσαι ένας δεσμευμένος Καρκίνος. Μην εκφράσεις τα παράπονά σου έντονα, γιατί πολύ απλά η άλλη πλευρά θα σε γράψει και μετά άντε γεια!
Λέων
DO’S: Η ψυχολογία σου βελτιώνεται. Άρπαξε αυτή την ευκαιρία και ασχολήσου με οτιδήποτε σε χαλαρώνει και σε βοηθά να εκφράσεις άνετα τα συναισθήματά σου. Εστίασε τόσο στους στόχους όσο και στις δουλειές που θες να προχωρήσουν. Όλο αυτό απαιτεί σωστή οργάνωση, σωστά; Βάλε στο πρόγραμμα το συμμάζεμα του προσωπικού σου χώρου.
DON’TS: Μην αφήσεις τις περίεργες σκέψεις σου να σε παρασύρουν σε δύσκολα μονοπάτια. Αν δεν το προσέξεις αυτό, τότε η σύγχυση που θα σου προκληθεί θα είναι πολύ δύσκολο να περιοριστεί. Μην τσακωθείς ούτε στο σπίτι, αλλά ούτε και στη δουλειά σου. Μην απαντήσεις σε πολλά από αυτά που θα ακούσεις, γιατί πραγματικά δεν αξίζει.
Παρθένος
DO’S: Άλλαξε τρόπο σκέψης για να μπορέσεις να αλλάξεις και τρόπο επικοινωνίας. Εννοείται προς το καλύτερο, έτσι; Αυτό πάντως θα σε βοηθήσει να διευρύνεις και τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Εξέφρασε τις ιδέες που έχεις σχετικά με τα πρότζεκτ που δουλεύεις. Γενικώς μπορείς να είσαι άνετος, γιατί το κλίμα είναι ευνοϊκότερο προς εσένα.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να πεις αυτό που θες, καθώς οι συνάδελφοί σου πρόκειται να γίνουν ένα τείχος προστασίας γύρω σου. Μην εκνευρίζεσαι με το παραμικρό, γιατί αυτό είναι η πηγή πολλών αχρείαστων καβγάδων. Μη δώσεις ούτε απότομες ή έντονες απαντήσεις. Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις, ώστε να ηρεμήσεις.
Ζυγός
DO’S: Δέξου τις διευκολύνσεις που θα σου προσφερθούν στα οικονομικά. Ωστόσο βρες κι εσύ τι ακριβώς πρέπει να κάνεις από πλευράς σου, καθώς οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τα χρήματα μπορούν να πάνε αρκετά καλά. Πάντως και ο τομέας των ερωτικών έχει προοπτικές να πάει καλά σήμερα. Άντε τυχερούλη! Γίνε λίγο πιο δημιουργικός.
DON’TS: Αν ακούσεις κάποια κουβέντα που μπορεί να σε φέρει σε δύσκολη θέση, μην αντιδράσεις απότομα. Μην απαντήσεις ούτε περίεργα, εκτός αν ψήνεσαι να καβγαδίσεις. Μην αφήσεις τις ανασφάλειες που έχεις να σε οδηγήσουν στη δημιουργία παράξενων σεναρίων ή και δεύτερων σκέψεων, γιατί μετά όλο αυτό δεν θα μαζεύεται και πολύ εύκολα.
Σκορπιός
DO’S: Έχεις καλή διάθεση, υπάρχουν και κάποιες διευκολύνσεις σχετικά με το χρήμα, άρα όλα good! Μάλιστα δεν αποκλείεται να μπουν και κάποια έξτρα χρήματα στο ταμείο σου. Ποιος σε πιάνει λοιπόν; Κάνε σωστές και προσεκτικές διαπραγματεύσεις. Στα επαγγελματικά, πρόσεχε λίγο τις αντιδράσεις σου απέναντι σε κάποιους συναδέλφους σου.
DON’TS: Μην νιώθεις πως σου ασκείται κριτική την στιγμή που εκφράζεις τις ιδέες σου, γιατί μάλλον μιλάει η ανασφάλεια και όχι η λογική. Όπως και να έχει, μη γίνεις έντονος. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να κάνεις εσύ το πρώτο βήμα και να προσεγγίσεις την άλλη πλευρά. Μην ασχοληθείς ιδιαίτερα με οτιδήποτε βλέπεις πως σε επηρεάζει αρνητικά.
Τοξότης
DO’S: Αφού η ατμόσφαιρα γύρω σου είναι ήρεμη, κάτσε κι εσύ και δες το πρόγραμμά σου χαλαρά. Παράλληλα μπορείς να εξασφαλίσεις χρόνο είτε για τον εαυτό και την περιποίησή σου είτε για το άλλο σου μισό. Πάντως σίγουρα έχεις ανάγκη από ξεκούραση, φροντίδα και όμορφα συναισθήματα. Κλείσε τις ανοιχτές σου εκκρεμότητες χωρίς άγχος.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην χάσεις την υπομονή σου από αυτούς που προσπαθούν να σε τεστάρουν. Μην κωλώσεις να τους βάλεις στην θέση τους με τις αποστομωτικές και ωμές σου απαντήσεις. Μην σπαταλήσεις μέρος της ενέργειάς σου πάνω σε οτιδήποτε δεν είναι και τόσο σημαντικό. Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου για χαζομάρες.
Αιγόκερως
DO’S: Εστίασε στις δουλειές που έχεις να κάνεις, μιας και που η ατμόσφαιρα γύρω σου είναι εμφανώς καλύτερη. Ωστόσο μπορείς να περάσεις όμορφο και ποιοτικό χρόνο με τους φίλους σου, αν το θέλεις. Εστίασε σε οτιδήποτε το δημιουργικό. Ασχολήσου με τους στόχους σου- μείνε όμως μόνο στη θεωρία- και δες αν κάτι χρειάζεται βελτίωση.
DON’TS: Μη γίνεσαι κλειστόμυαλος και μην λες «όχι» σε κάποιες διαφορετικές εναλλακτικές. Στα ερωτικά, αφού σου αρέσει το επιθετικό φλερτ, τότε μην σπαστείς από τον γκόμενο που θα το φτάσει στο σημείο να στο παίξει έξυπνος. Μην του απαντήσεις έντονα, απλά γιατί μπορείς. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να πεις φωναχτά τις ιδέες σου.
Υδροχόος
DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν θετικές εξελίξεις, οπότε μπορείς να χαλαρώσεις και να νιώσεις πιο σίγουρος για τον εαυτό σου. Το ίδιο θα συμβεί και από το θετικό feedback που θα σου δοθεί από τους ανώτερους. Σταμάτα λοιπόν να αμφιβάλεις για τον εαυτό σου, γιατί η εικόνα σου έχει ενισχυθεί σημαντικά. Ολοκλήρωσε όσα σου έχουν ανατεθεί.
DON’TS: Ενδέχεται να υπάρξουν μπηχτές εναντίον σου. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να απαντήσεις σε όλες, έτσι; Μη γίνεις αντιδραστικός νομίζοντας πως έτσι υπερασπίζεσαι τον εαυτό και τις απόψεις σου. Μην χάσεις τα μάτια σου από τους στόχους που κυνηγάς. Κοινώς μην αποπροσανατολιστείς από τις διάφορες αχρειασιές που θα συναντήσεις.
Ιχθύες
DO’S: Προσπάθησε να δεις τα πάντα γύρω σου αισιόδοξα, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει γενικώς. Διαχώρισε τους ανθρώπους γύρω σου σε αυτούς που θέλουν πραγματικά να σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις τα προβλήματά σου και σε αυτούς που μόνο προσθέτουν σε αυτή την λίστα. Παράλληλα πρόσεξε ποιους εμπιστεύεσαι και ποιους συμβουλεύεσαι.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες, γιατί σήμερα πρόκειται να έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Στα επαγγελματικά, μην επηρεαστείς από τις περίεργες συζητήσεις που θα γίνουν. Μην εκνευριστείς και μη μιλήσεις χωρίς φίλτρο. Με λίγα λόγια μείνε απλά αμέτοχος. Μην πέσεις από τα σύννεφα εξαιτίας των συνειδητοποιήσεων που θα κάνεις.
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: «Σπίτι 3»: τα μυστικά
- Πυρκαγιά έχει κάψει 20 σπίτια στην Ιαπωνία – Οι περισσότεροι κάτοικοι απομακρύνθηκαν [βίντεο]
- Γιοβάνοβιτς: «Αποτυχία ότι δεν πήγαμε στο Μουντιάλ – Απογοητεύσαμε τον κόσμο»
- Google Fi: Λανσάρει βελτιωμένο ήχο σε Android και iPhone
- Τσιμίκας: «Το όνειρο μου είναι να πάω σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική»
- Σοβαρά επεισόδια στο Μπαγκλαντές μετά τη θανατική ποινή στη Σεΐχ Χασίνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις