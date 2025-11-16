DO’S: Επικεντρώσου στα συναισθήματά σου. Ακόμα και σε αυτά που είναι έντονα και γι’ αυτό τα κρατάς κρυμμένα από όλο τον κόσμο. Βασικά κυρίως σε αυτά! Παράλληλα βάλε φρένο σε οτιδήποτε σε βαραίνει, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να πας μπροστά. Κάνε baby steps για να πας μακριά. Μπορεί να ακούγεται οξύμωρο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια!

DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις διάφορες αποκαλύψεις που θα λάβουν χώρα, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να εξελιχθείς. Όμως μην απογοητευτείς ούτε από τα θέματα εμπιστοσύνης που μπορεί να επανέλθουν στο προσκήνιο. Μη βιάζεσαι να επενδύσεις πάνω σε νέους ανθρώπους, γιατί όσο καλοί κι αν φαίνονται, μπορεί να μην σου ταιριάζουν.