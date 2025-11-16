magazin
«Χρειάζεται προσοχή» - Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής Τρίτη και Τετάρτη
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [16.11 – 22.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Επικεντρώσου στα συναισθήματά σου. Ακόμα και σε αυτά που είναι έντονα και γι’ αυτό τα κρατάς κρυμμένα από όλο τον κόσμο. Βασικά κυρίως σε αυτά! Παράλληλα βάλε φρένο σε οτιδήποτε σε βαραίνει, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να πας μπροστά. Κάνε baby steps για να πας μακριά. Μπορεί να ακούγεται οξύμωρο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια!

DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις διάφορες αποκαλύψεις που θα λάβουν χώρα, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να εξελιχθείς. Όμως μην απογοητευτείς ούτε από τα θέματα εμπιστοσύνης που μπορεί να επανέλθουν στο προσκήνιο. Μη βιάζεσαι να επενδύσεις πάνω σε νέους ανθρώπους, γιατί όσο καλοί κι αν φαίνονται, μπορεί να μην σου ταιριάζουν.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αν θέλεις να πεις σε όλους πως σε έπρηξαν, τότε κάντο. Γιατί; Γιατί έτσι θα αποβάλεις την ένταση από πάνω σου και θα μπορέσεις να χαλαρώσεις. Αν δεις ότι κάποιες από τις διαπροσωπικές σου σχέσεις ή κάποιες συνεργασίες σου δεν έχουν μέλλον και προοπτικές εξέλιξης, τότε βάλε ένα τέλος. Διάλεξε έστω τα πιο επιβαρυντικά και αποκόψου από αυτά.

DON’TS: Μην θαμπώνεσαι από τα όμορφα πράγματα, γιατί μπορεί να μην είναι αληθινά. Ή μπορεί να μην έχουν σκοπό να μείνουν για πάντα στη ζωή σου, άρα γιατί να σπαταλήσεις τον χρόνο σου εκεί; Αυτό ισχύει και για τα ερωτικά σου, έτσι; Μην κινείσαι αντιδραστικά ή με πείσμα, γιατί θα χάσεις. Μη διστάσεις λοιπόν να συζητήσεις ήρεμα αυτά που θες.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Είσαι ανοργάνωτος; Ναι! Πρέπει να κάνεις γι’ αυτό; Επίσης ναι! Θα προτιμήσεις να τεμπελιάσεις; Ελπίζω πως όχι! Εστίασε και στα επαγγελματικά σου. Αν έχεις αφήσει ανοιχτές εκκρεμότητες, κάνε κάτι γι’ αυτό άμεσα, γιατί όλο και κάποια νέα υποχρέωση θα σκάσει μύτη. Πάντως προσοχή απαιτούν οι πολλές λεπτομέρειες που συναντάς γύρω σου.

DON’TS: Μη βαριέσαι να κάνεις ένα γερό ξεσκαρτάρισμα στις σκέψεις σου, γιατί πέρα από πολλές, οι μισές είναι και εντελώς αχρείαστες. Κρίμα δεν είναι λοιπόν να μπερδεύεσαι τσάμπα; Άσε που έτσι όπως είσαι χαομένος, δεν μπορείς να «κατεβάσεις» νέες και δημιουργικές ιδέες. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, όταν προσπαθείς να λύσεις διάφορες παρεξηγήσεις.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Τώρα που υπάρχει χρόνος, σου προτείνω να εστιάσεις στις επιθυμίες σου, γιατί κάπως σε έχεις παραμελήσει τελευταία, δε νομίζεις; Βρες τι είναι αυτό που γουστάρεις περισσότερο από οτιδήποτε άλλο να κάνεις και στρέψε την προσοχή σου προς τα εκεί. Το ξέρω πως αυτή η διεργασία μπορεί να σε κάνει ευάλωτο, αλλά τι να κάνουμε; Πρέπει να γίνει!

DON’TS: Μην κρατάς δίπλα σου με το ζόρι άτομα που βλέπεις ότι πιέζονται για να είναι κοντά σου. Ίσως να είσαι συναισθηματικός και ευαίσθητος άνθρωπος, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτούς που δεν σε έχουν ως πρώτη τους επιλογή! Μη διστάσεις να κάνεις κάτι έξω από τα νερά σου. Άλλωστε τα γεγονότα θα σε αναγκάσουν!

Λέων

Λέων

DO’S: Επικεντρώσου τόσο στο σπίτι, όσο και στην οικογένεια. Όσον αφορά το σπίτι, ας πούμε, μπορείς να το ανακαινίσεις ή να ψάξεις πληροφορίες σχετικά με κάποια νέα κατοικία ή μετακόμιση, αν σε ενδιαφέρει. Αν βρεις κάτι καλό πάντως κάνε την κίνηση μετά τον ανάδρομο, έτσι; Όσον αφορά την οικογένεια, μπορείς να κλείσεις τις υποχρεώσεις σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να αναθεωρήσεις κάποιες αποφάσεις που έχεις ήδη πάρει, γιατί αυτό μπορεί να σε σώσει από αχρείαστα λάθη. Μη γίνεσαι πιεστικός. Στα επαγγελματικά, μην απογοητευτείς, αν σε εμπιστευτούν με περισσότερες ευθύνες. Άλλωστε αυτό δείχνει κάτι θετικό για σένα!  Παράλληλα μην κάνεις πισωγυρίσματα και μην χάνεις την υπομονή σου.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Αν έχεις προγραμματίσει κάποια ραντεβού από πριν ή αν πρέπει ντε και καλά να εξετάσεις κάποιες συμφωνίες ή συμβόλαια, τότε κάντο προσεκτικά. Εστίασε κυρίως στις λεπτομέρειες αυτών. Ωστόσο απόφυγε να περάσεις στην δράση τώρα που τρέχει κι ένας ανάδρομος, σωστά; Δώσε το πράσινο φως εκεί που εσύ θέλεις. Περιόρισε λίγο τα νεύρα σου.

DON’TS: Μη βαριέσαι να κάνεις πράγματα που σε ωφελούν. Από την άλλη, μην φοβάσαι να κάνεις κάποιο σημαντικό για σένα ξεσκαρτάρισμα. Σε αυτό το mood, μην αφήνεις τίποτα στη μέση. Από ιδέες μέχρι υποχρεώσεις και σκέψεις. Μην αφήνεις ανθρώπους με την απορία του τι λες και τι εννοείς. Παράλληλα μην τους δείχνεις αδιαφορία, ειδικά χωρίς λόγο.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Το διάστημα αυτό σε καλεί να είσαι προσεκτικός. Κυρίως στα οικονομικά, γιατί το έχεις παρακάνει με τα έξοδα, δε νομίζεις; Από την άλλη, αν πριν τον ανάδρομο ήσουν σε φάση συμφωνιών, τότε εξέτασε τους όρους αυτών- τώρα που είσαι στη αδράνεια- γιατί μπορεί και να πρέπει να αλλάξεις κάτι εκεί. Θυμήσου πως τώρα ελέγχουμε και δεν πράττουμε.

DON’TS: Μην χαωθείς από τα πολλά απρόοπτα που θα συμβούν, γιατί να σου πω πως εντέλει θα σε βγάλουν στον σωστό δρόμο. Άρα κερδισμένος θα βγεις! Μην χαλάς τις επαφές σου με το να επικοινωνείς περίεργα. Στα ερωτικά, μην εθελοτυφλείς και μη δέχεσαι δίπλα σου άτομα που σου δείχνουν εξαρχής ότι δεν έχουν και τις καλύτερες προθέσεις.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πέρνα από κόσκινο όλες τις αποφάσεις που έχεις ήδη πάρει- ειδικά αν είναι πολύ σημαντικές- γιατί ενδέχεται να σου έρθει να αλλάξεις εντελώς ρότα. Δική σου είναι η ζωή και ό, τι θέλεις κάνεις, σωστά; Δώσε όμως μπόλικο χρόνο στον εαυτό σου να επεξεργαστεί τα νέα δεδομένα. Άρα απόφυγε να κινηθείς βιαστικά ή ακόμα και παρορμητικά.

DON’TS: Μην πτοηθείς από τις εντάσεις των ημερών, γιατί πρόκειται για μια αρκετά κομβική και μεταμορφωτική περίοδο. Ακόμα υπάρχει ο ανάδρομος Ερμής και τώρα είναι και στο ζώδιό σου, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο κακό. Ταυτόχρονα μην απογοητευτείς από κάποιες ξαφνικές αλλαγές σε σχέσεις και συνεργασίες, γιατί γίνονται για το καλό σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Έχεις δει πολλά και έχεις ακούσει ακόμα περισσότερα τελευταία. Άρα μήπως πρέπει να τα βάλεις σε μια σωστή σειρά, ώστε να μπορέσεις να τα επεξεργαστείς; Εσύ πρέπει να το κάνεις, ακόμα κι αν πρόκειται για κάτι το έντονο ή το στενάχωρο. Πώς αλλιώς θα το πετάξεις από πάνω σου; Έπειτα βγες μπροστά και αντιμετώπισε τα πάντα με δυναμισμό.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από κάποιες ξαφνικές αλλαγές που ίσως προκύψουν σχετικά με τη δουλειά ή και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Αντιθέτως αναπροσάρμοσε τις κινήσεις σου, αν πρέπει. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου από τα σημαντικά. Ταυτόχρονα μην είσαι τόσο καχύποπτος, γιατί αυτό μπορεί να διαταράξει λίγο τις επαφές σου.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Επικεντρώσου μόνο σε οτιδήποτε είναι σημαντικό για σένα και την εξέλιξή σου και παραμέρισε οτιδήποτε δεν σε ευνοεί ή σε ρίχνει ψυχολογικά. Άλλαξε κάποια από τα πλάνα που έχεις και νιώθεις ότι δεν είναι τόσο ωφέλιμα για σένα, όσο πίστευες στην αρχή. Ωστόσο ίσως προκύψουν αλλαγές και σε κάποιες σχέσεις σου. Μάλλον για κάποιο λόγο!

DON’TS: Έντονη εβδομάδα, καθώς υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις. Μην απογοητευτείς από αυτές λοιπόν. Άλλωστε είναι κάτι που έχεις συνηθίσει τελευταία, άρα πώς κάνεις έτσι; Μη διστάσεις να δεις ξανά κάποια συνεργασία που δεν προχώρησε, γιατί αν άξιζε θα ήταν εδώ. Τόσο απλά! Μη μένεις κολλημένος σε καταστάσεις που έφυγαν. Περασμένα ξεχασμένα!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Επικεντρώσου στα επαγγελματικά, γιατί εκεί υπάρχει μπόλικο παρασκήνιο. Εσύ από πλευράς σου πρέπει να αναθεωρήσεις κάποιες αποφάσεις σου, γιατί δεν βλέπω να προχωράνε άνετα. Δεν αποκλείεται να συναντήσεις κλειστές πόρτες, καθυστερήσεις ή και παρεξηγήσεις. Οι ανώτεροι, από την άλλη, μπορεί να σε πιάσουν στον ύπνο! Πρόσεχε!

DON’TS: Μη βιαστείς να κάνεις κάποιο νέο ξεκίνημα τώρα, γιατί δεν είναι η ευνοϊκότερη περίοδος. Το μόνο σίγουρο! Μήπως όμως να βελτιώσεις κάποια πράγματα για να είσαι έτοιμος αργότερα; Μη διστάσεις να έρθεις πιο κοντά στους φίλους σου, καθώς αυτοί είναι το πιο δυνατό στήριγμά σου. Στα ερωτικά, μην κλείνεσαι άλλο πια στο καβούκι σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Παράτα τα όλα και εστίασε στο μέλλον σου. Τι πιο ενδιαφέρον άλλωστε; Μπορείς, ας πούμε, να αναθεωρήσεις κάποιους στόχους ή αποφάσεις σου. Αυτό θα σε εξελίξει αργότερα, άρα ξεκίνησέ το από τώρα. Εστίασε στις σπουδές σου. Παράλληλα ψάξε πληροφορίες σχετικά με κάποιο ταξίδι που σε ενδιαφέρει να κάνεις, απλά μην το κλείσεις τώρα, έτσι;

DON’TS: Γενικώς μην τρώγεσαι να δράσεις άμεσα, γιατί δεν είναι καλή περίοδος. Μην απογοητευτείς από τις αλλεπάλληλες και ξαφνικές αλλαγές που μπορεί να συμβούν. Μην αγνοείς τα επαγγελματικά σου, γιατί έχεις παραμελήσει λίγο την εικόνα σου εκεί. Άρα κάτι πρέπει να κάνεις, σωστά; Μη βιάζεσαι να επενδύσεις πάνω στους νέους ανθρώπους.

