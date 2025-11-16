Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 16.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Μιας και που όλα δείχνουν πως βαίνουν καλώς, γιατί δεν εστιάσεις στο να βελτιώσεις λίγο τις διαπροσωπικές σου σχέσεις; Για να συνεχίσεις να είσαι αισιόδοξος και άρα να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά τα σχέδιά σου, συζήτησε με τους δικούς σου ανθρώπους. Δούλεψε με τον δικό σου τρόπο και όποιος θέλει να σε καταλάβει, θα το κάνει.
DON’TS: Μην αφήσεις καμία από τις ευκαιρίες, που θα σου παρουσιαστούν για να βρεις την άκρη που θες, να πάει χαμένη. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια και καθοδήγηση από τους ανωτέρους σου. Αν δεν μπορούν να σε βοηθήσουν αυτοί, τότε ποιος; Παράλληλα μην επιτρέψεις σε κανέναν να κλονίσει την καλή διάθεση που έχεις.
Ταύρος
DO’S: Ήρεμα τα πράγματα και σήμερα. Οπότε πάρε τον χρόνο σου, προκειμένου να τακτοποιήσεις τον προσωπικό σου χώρο. Μπορείς, ας πούμε, να καθαρίσεις το σπίτι σου ή να κάνεις ένα ξεκαθάρισμα στο τι κρατάς και τι πετάς. Το ίδιο βέβαια πρέπει να κάνεις και στα οικονομικά σου, καθώς τα έχεις αφήσει λίγο στην τύχη τους και δεν πρέπει, σωστά;
DON’TS: Μην το παίζεις τέρας οργάνωσης, αν δεν έχεις δει το bigger picture, που λέμε. Ωστόσο μην είσαι και εντελώς ανοργάνωτος, έτσι; Μη διστάσεις να πάρεις πρωτοβουλίες, καθώς αυτές μπορεί και να πάρουν μια πολύ θετική τροπή. Από την άλλη, μην αγνοείς τις σημαντικές λεπτομέρειες που υπάρχουν γύρω σου. Όλο και κάπου θα σου χρειαστούν.
Δίδυμοι
DO’S: Είναι έντονη η δημιουργικότητά σου σήμερα, άρα βρες τους κατάλληλους τρόπους, ώστε να μπορέσεις να την εκφράσεις άνετα. Να ξέρεις πάντως πως έτσι θα πάρει ένα μεγάλο boost η αυτοπεποίθησή σου! Είναι έντονη και η θετική ενέργεια που υπάρχει γύρω σου, άρα αξιοποίησέ το αυτό για να εκφράσεις λίγο πιο άμεσα τις ιδέες που έχεις.
DON’TS: Μην κοιτάξεις με στραβό μάτι το feedback που θα λάβεις, καθώς μέσω αυτού θα μπορέσεις να προχωρήσεις τα πλάνα σου. Μην παίρνεις τους πάντες στα σοβαρά, γιατί δεν αξίζουν όλοι. Σίγουρα όχι αυτοί που φαίνεται να έχουν κάτι μαζί σου. Παράλληλα με αυτό μη διστάσεις να κάνεις ένα γερό ξεσκαρτάρισμα, καθώς αυτό θα σε ευνοήσει.
Καρκίνος
DO’S: Εκμεταλλεύσου την ήρεμη ατμόσφαιρα που επικρατεί γύρω σου σήμερα. Μπορείς, ας πούμε, να αναλύσεις προσεκτικά τις πληροφορίες που έχουν πέσει στα χέρια σου το τελευταίο διάστημα, ώστε να ξεκαθαρίσεις τα θέματα που έχεις με το μέσα σου και- επιτέλους- να τα λύσεις. Ασχολήσου όμως και με το σπίτι σου. Κοινώς οργάνωσέ το λίγο.
DON’TS: Μη γίνεσαι αναβλητικός. Μη διστάσεις να διοχετεύσεις την ένταση που νιώθεις σε κάτι δημιουργικό. Μην κωλώσεις να συζητήσεις όλα αυτά που σε απασχολούν είτε στον χώρο του σπιτιού είτε σε αυτόν της δουλειάς, καθώς και στα δυο μέτωπα υπάρχουν θέματα που πρέπει να ξεκαθαρίσεις. Μην αρνηθείς να αναλάβεις παραπάνω ευθύνες.
Λέων
DO’S: Επικεντρώσου στο πως θα μπορέσεις να επεκτείνεις τα σχέδιά σου ή στο πως θα ενισχύσεις τα ήδη υπάρχοντα πλάνα που έχεις και τα δουλεύεις τελευταία. Και πολύ καλά κάνεις, γιατί πρέπει να τσεκάρεις αν όλα πάνε καλά εκεί. Μπορείς να οργανώσεις και κάτι καινούργιο, αλλά μην το ξεκινήσεις ακόμα- μην τα ξανά λέμε για τον ανάδρομο!
DON’TS: Μην αγνοείς τον τομέα των ερωτικών σου, γιατί σήμερα μπορείς να τα βελτιώσεις! Άρα αν σου έχει γυαλίσει κάποιος, τότε μη διστάσεις να του δείξεις το ενδιαφέρον σου πρώτος ή να δώσεις το πράσινο φως, αν σου το δείξει η άλλη πλευρά πρώτα. Ταυτόχρονα μην φοβηθείς ούτε να πάρεις κάποιες πρωτοβουλίες, ούτε και να κινηθείς πιο άμεσα.
Παρθένος
DO’S: Προσπάθησε να δημιουργήσεις ένα ασφαλές κλίμα για σένα, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να δράσεις άμεσα και ήρεμα- πάρτο απόφαση! Σε αυτό πάντως σε βοηθάει το ήρεμο κλίμα της σημερινής μέρας, σωστά; Εστίασε τόσο στα οικονομικά σου, όσο και στις εκκρεμότητες που υπάρχουν γύρω από αυτά. Επεξεργάσου και τα ερωτικά σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να λύσεις τα προβλήματα που σε ταλαιπωρούν, αλλά μην το κάνεις με ένταση! Μην φοβηθείς να πάρεις πρωτοβουλίες, καθώς αυτές πέραν του ότι θα κάνουν εντύπωση, θα κάνουν και τους άλλους να σε εμπιστευτούν. Ωστόσο μην αγνοείς τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται ορισμένοι, γιατί έτσι θα δεις αν αξίζουν ή όχι.
Ζυγός
DO’S: Πάρε μία ανάσα γιατί η σημερινή μέρα πρόκειται να είναι χαλαρή. Όχι μόνο αυτό δηλαδή, αλλά μπορείς να το αξιοποιήσεις υπέρ σου με το να εξετάσεις τις εκκρεμότητες που έχεις αφήσει. Έτσι μόνο θα βρεις εύκολους τρόπους να τακτοποιήσεις τα πάντα και χωρίς ιδιαίτερο κόπο, έτσι; Πάρε πρωτοβουλίες, ώστε να φτιάξεις την εικόνα σου.
DON’TS: Μην είσαι τόσο γκρινιάρης, όταν κάνεις αυτό που πρέπει, γιατί να ξέρεις πως δεν εκτιμάται καθόλου αυτή η συμπεριφορά από τους άλλους, σωστά; Μη διστάσεις να πάρεις γρήγορες αποφάσεις, ώστε να γλιτώσεις χρόνο, αλλά μην ξεφύγεις και μη γίνεις παράτολμος! Άρα μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Όμως μην είσαι ούτε και ανοργάνωτος.
Σκορπιός
DO’S: Κινήσου από το παρασκήνιο για να απολαύσεις την ησυχία σου. Έτσι θα μπορέσεις και να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, κάτι που θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις λίγο και τις σκέψεις μέσα στο μυαλό σου. Πρέπει να τις τακτοποιήσεις κάπως, δε νομίζεις; Ειδικά αν θέλεις να προχωρήσεις κάποια πλάνα που έχεις σχετικά με τη δουλειά σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να κρατήσεις σημειώσεις σχετικά με τα διάφορα που βλέπεις γύρω σου και σου φαίνονται κάπως παράξενα. Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις την πίεση να χαλάσει ξανά τη διάθεσή σου. Όχι πάνω που την έφτιαξες! Μην είσαι αδιάφορος ή απρόσεκτος σχετικά με τα οικονομικά σου, γιατί μπορείς να τα βελτιώσεις σήμερα.
Τοξότης
DO’S: Μπορείς να δράσεις καλά, μόνο αν εστιάσεις στους προσωπικούς σου στόχους. Υπάρχει ένα όμορφο κλίμα και αυτό σου δίνει μια κάποια ελευθερία κινήσεων παραπάνω. Μπορείς να ανταπεξέλθεις και στα ερωτικά, αλλά και στα επαγγελματικά, αρκεί να το πιστέψεις, σωστά; Πάρε πρωτοβουλίες, γιατί σήμερα ίσως αυτές να εισακουστούν.
DON’TS: Μη γίνεσαι παρορμητικός. Ταυτόχρονα μην εστιάζεις μόνο στο αποτέλεσμα, γιατί έτσι χάνεις τη μισή χαρά της προσπάθειας. Μην κινείσαι χωρίς πρόγραμμα γενικώς. Στα επαγγελματικά, μη βαριέσαι να επενδύσεις στην συνεργασία που έχεις με τους συναδέλφους σου, γιατί αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό για σένα και την εξέλιξή σου.
Αιγόκερως
DO’S: Επειδή πρόκειται για μια ήρεμη και βαρετή μέρα, γιατί δεν εστιάζεις στις εκκρεμότητες που έχεις σχετικά με τη δουλειά σου; Μόλις τις τακτοποιήσεις, θα μπορέσεις να βρεις τον τρόπο με τον οποίο θα πας τα πράγματα εκεί παρακάτω. Απλά, είπαμε, όχι τώρα που έχουμε ανάδρομο, σωστά; Ασχολήσου μόνο με οτιδήποτε μπορεί να σε εξελίξει.
DON’TS: Μην συνεχίσεις να σκέφτεσαι με τον ίδιο τρόπο που σκέφτεσαι εδώ και καιρό, γιατί απ’ ότι φαίνεται μόνο πίεση και άγχος σου έχεις προκαλέσει! Άλλωστε σήμερα υπάρχει άνεση και ελευθερία κινήσεων! Μη διστάσεις λοιπόν να εντοπίσεις ποια σημεία της καθημερινότητάς σου απαιτούν επίσης μια αντίστοιχη αλλαγή- προετοίμασέ την.
Υδροχόος
DO’S: Διαφύλαξε και σήμερα την χθεσινή σου καλή διάθεση. Δράσε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Κράτα ανοιχτά αυτιά και μυαλό, όταν συζητάς με τους φίλους σου ή με κάποιους έμπιστους συναδέλφους σου. Πρέπει να βελτιώσεις κάποια πράγματα πάνω σου. Αυτό θα το πετύχεις λοιπόν μόνο αν επικεντρωθείς στις κατάλληλες λεπτομέρειες.
DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος γενικώς και ειδικά όχι αν σε ενδιαφέρει να έχεις ένα τέλειο αποτέλεσμα. Έτσι δεν το έχεις στο μυαλό σου άλλωστε; Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να αναλάβεις κάποιες έξτρα πρωτοβουλίες. Μη διστάσεις να ψάξεις καμία προσφορά για κάνα ενδιαφέρον ταξίδι, καθώς έχεις ανάγκη από μια γερή δόση ανανέωσης.
Ιχθύες
DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν πολλά θέματα προς επίλυση, άρα εκμεταλλεύσου την ήρεμη ατμόσφαιρα για να το κάνεις πράξη αυτό. Ωστόσο φρόντισε να λειτουργήσεις χαλαρά και ήρεμα, έτσι; Μάλιστα αν διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και θα νιώσεις πιο ασφαλής γενικώς, αλλά και θα επαναφέρεις τις χαμένες ισορροπίες στη ζωή σου.
DON’TS: Μην αρχίσεις τις μπηχτές ή τα «έξυπνα» σχόλια, γιατί αυτά θα γίνουν η αφετηρία για επικούς- και αχρείαστους- καβγάδες. Μη διστάσεις να προσαρμόσεις τις κινήσεις σου. Αυτό θα το πετύχεις βέβαια μόνο αν διαβάσεις κατάλληλα την ατμόσφαιρα γύρω σου. Μην είσαι απρόσεκτος. Παράλληλα μην είσαι ανοργάνωτος στα οικονομικά σου.
- Σκόπια: Μεγάλη διαδήλωση εν όψει της δίκης για τη θανατηφόρα πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στην Κότσανη
- Μουζακίτης: «Μας κράτησε η δύναμη που έχουμε σαν ομάδα – Μου έλειψε ο Κωστούλας» (vid)
- Καναδάς: Τύπος κλέβει λεωφορείο, σταματά στις στάσεις, η αστυνομία του δίνει συγχαρητήρια
- Ρέτσος: «Νομίζω ότι αδικήσαμε του εαυτούς μας σε αυτή την προκριματική διαδικασία» (vid)
- Μεξικό: Επεισόδια μπροστά από το προεδρικό μέγαρο σε διαδήλωση εναντίον των καρτέλ [βίντεο]
- Η Σκωτία έχασε στο Καραϊσκάκη αλλά η εξέδρα της πανυγύρισε (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις