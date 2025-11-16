DO’S: Μιας και που όλα δείχνουν πως βαίνουν καλώς, γιατί δεν εστιάσεις στο να βελτιώσεις λίγο τις διαπροσωπικές σου σχέσεις; Για να συνεχίσεις να είσαι αισιόδοξος και άρα να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά τα σχέδιά σου, συζήτησε με τους δικούς σου ανθρώπους. Δούλεψε με τον δικό σου τρόπο και όποιος θέλει να σε καταλάβει, θα το κάνει.

DON’TS: Μην αφήσεις καμία από τις ευκαιρίες, που θα σου παρουσιαστούν για να βρεις την άκρη που θες, να πάει χαμένη. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια και καθοδήγηση από τους ανωτέρους σου. Αν δεν μπορούν να σε βοηθήσουν αυτοί, τότε ποιος; Παράλληλα μην επιτρέψεις σε κανέναν να κλονίσει την καλή διάθεση που έχεις.