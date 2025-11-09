DO’S: Σταμάτα να αγνοείς τα σημαντικά που υπάρχουν γύρω σου- ειδικά αν μιλάμε για λεπτομέρειες- απλά και μόνο επειδή δεν σου αρέσουν. Ξέρεις, δεν μπορούν πάντα όλα να είναι στρωμένα με ροδοπέταλα, σωστά; Αν συναντήσεις προβλήματα, προσπάθησε να τα λύσεις, όσο μεγάλα ή δύσκολα κι αν σου φαίνονται. Γενικώς πρέπει να είσαι προσεκτικός.

DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος σε οτιδήποτε κάνεις. Από την άλλη, μη μιλάς με τρόπο που δεν είναι ξεκάθαρος, γιατί είναι κρίμα να μπερδέψεις τους απέναντι. Μη φοβάσαι να εξετάσεις τις πιο βαθιές σου ανάγκες. Ίσως αντιληφθείς πως απέχεις από το να τις πετύχεις, αλλά ακόμα κι αυτό είναι μια αρχή! Μην είσαι απόλυτος και μην ψάχνεις την τελειότητα.