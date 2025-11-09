magazin
Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας [09.11 – 15.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Σταμάτα να αγνοείς τα σημαντικά που υπάρχουν γύρω σου- ειδικά αν μιλάμε για λεπτομέρειες- απλά και μόνο επειδή δεν σου αρέσουν. Ξέρεις, δεν μπορούν πάντα όλα να είναι στρωμένα με ροδοπέταλα, σωστά; Αν συναντήσεις προβλήματα, προσπάθησε να τα λύσεις, όσο μεγάλα ή δύσκολα κι αν σου φαίνονται. Γενικώς πρέπει να είσαι προσεκτικός.

DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος σε οτιδήποτε κάνεις. Από την άλλη, μη μιλάς με τρόπο που δεν είναι ξεκάθαρος, γιατί είναι κρίμα να μπερδέψεις τους απέναντι. Μη φοβάσαι να εξετάσεις τις πιο βαθιές σου ανάγκες. Ίσως αντιληφθείς πως απέχεις από το να τις πετύχεις, αλλά ακόμα κι αυτό είναι μια αρχή! Μην είσαι απόλυτος και μην ψάχνεις την τελειότητα.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Κάνε τις κατάλληλες κινήσεις, αν θέλεις να δεις πρόοδο στα οικονομικά ή στα της ψυχολογίας σου. Πάντως από μόνη της η πρόοδος δεν πρόκειται να έρθει! Θα σου πω να αποφύγεις να κάνεις γενναία ανοίγματα τώρα, καθώς δεν είσαι έτοιμος. Σε αυτό το μουντ θα σου πω και πως πρέπει να αποφύγεις τις βιαστικές κινήσεις, έτσι; Γίνε λίγο πιο αναλυτικός.

DON’TS: Αν έχεις απομακρυνθεί με κάποια άτομα που όμως είναι αρκετά σημαντικά για σένα, τότε μη διστάσεις να ρίξεις εσύ πρώτος γέφυρες επικοινωνίας. Μην περιμένεις όμως πολλά από άτομα που σου έχουν αποδείξει ότι δεν είναι άξια εμπιστοσύνης. Μην χαλάς τις συζητήσεις που κάνεις με το να επιμένεις να πάρεις τα εύσημα ή να ακούσεις το «έχεις δίκιο».

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Καλό θα ήταν να κινηθείς λίγο πιο οργανωμένα και με στρατηγική, γιατί μάλλον αυτό φταίει που έχεις μείνει πίσω σε αυτά που θέλεις να κάνεις. Ίσως να πρέπει να γίνεις και λίγο πιο πρακτικός. Εσύ ξέρεις! Βάλε σε τάξη τα θέματα της καθημερινότητας, γιατί έχουν παρά γίνει, σωστά; Προσοχή στις διαπροσωπικές και στις επαγγελματικές σου σχέσεις.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος σε αυτά που λες, γιατί αν τα πάρει και η απέναντι πλευρά με κακό μάτι, τότε θα αναγκαστείς να καβγαδίσεις. Καλά δεν σου είναι και τόσο δύσκολο! Μη διστάσεις να κάνεις και κάποιες αναθεωρήσεις, αν δεις ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνεις. Μην εκνευριστείς από τις αχρείαστες καθυστερήσεις. Ανάδρομος είναι αυτός!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Ξεστραβώσου και γίνε λίγο πιο προσεκτικός σε αυτά που λες και κάνεις! Σταμάτα ‘ομως και να ξεφεύγεις και να απαιτείς πράγματα που ξέρεις κι εσύ ο ίδιος ότι είναι ανέφικτα- ειδικά στα ερωτικά αυτό. Αν θέλεις να δεις τα όνειρά σου να προχωράνε πάντως πρέπει να καταστρώσεις κάποιο καλό σχέδιο. Να κινηθείς πιο στρατηγικά τέλος πάντων!

DON’TS: Μην αγνοείς τις σημαντικές λεπτομέρειες που συναντάς γύρω σου. Μην αρνείσαι πεισματικά να αναθεωρήσεις κάποιες καταστάσεις. Σε αυτό το μουντ λοιπόν, μην αρνείσαι να κάνεις και έναν γερό απολογισμό. Γιατί νομίζεις ότι είσαι αλάνθαστος ας πούμε; Μην είσαι ανυπόμονος. Μην έχεις τόσο υψηλά standards, γιατί ίσως σου βγει ξινό αυτό.

Λέων

Λέων

DO’S: Απόλαυσε την αύρα της αλλαγής που νιώθεις να πλανάται στην ατμόσφαιρα, γιατί γίνεται για δικό σου καλό όλο αυτό. Εσύ πάντως μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς. Μπορείς να γίνεις πιο ξεκάθαρος ας πούμε. Μπορείς να ενδυναμώσεις τις διαπροσωπικές σου σχέσεις με το να εκφράσεις τα συναισθήματά σου με ειλικρίνεια.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο μιλάς στην οικογένειά σου, γιατί ενώ πρόκειται για μια ήρεμη εβδομάδα, αυτό δεν σημαίνει πως οι παρεξηγήσεις θα απουσιάζουν πλήρως, έτσι; Μην εκνευριστείς από τις καθυστερήσεις που μπορεί να συμβούν, γιατί αυτές θα σου δώσουν την ευκαιρία να κάνεις κάποιες διορθώσεις στα πλάνα σου.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Αυτή την εβδομάδα πρέπει να συμφιλιωθείς με την υπομονή, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να εξελιχθείς. Τρέξε τους στόχους σου- έστω αυτούς που μπορείς. Ίσως να υπάρξουν σπαστικές καθυστερήσεις, ίσως και να παρεξηγηθείς με κάποια μέλη της οικογένειάς σου. Εκεί λοιπόν πρέπει κρατήσεις το στόμα σου κλειστό για να προλάβεις τα χειρότερα!

DON’TS: Μη διστάσεις να προβείς σε κάποιες αναθεωρήσεις όσον αφορά τα επαγγελματικά σου. Μην είσαι απρόσεκτος όσον αφορά τις λεπτομέρειες που θα συναντήσεις γύρω σου. Μην επικοινωνείς με τρόπο που δεν είναι σαφής και ξεκάθαρος- ειδικά για τα σοβαρά θέματα. Ταυτόχρονα μη γίνεσαι τόσο ανυπόμονος. Περίμενε και όλα θα φανούν μόνα τους!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Παράτα ό,τι κάνεις και κάνε στροφή προς τη φύση. Δηλαδή; Οργάνωσε κάποια εξόρμηση και πάρε και κάποιον φίλο σου μαζί! Τα πάντα είναι καλύτερα όταν τα μοιραζόμαστε, σωστά; Διευθέτησε άμεσα τα οικονομικά ή και κάποια άλλα θέματα που υπάρχουν και σχετίζονται με την καθημερινότητα. Σταμάτα να τσακώνεσαι, αν δε γίνεται το δικό σου.

DON’TS: Μην εκνευριστείς από τις διάφορες καθυστερήσεις που μπορεί να συμβούν, γιατί μέσω αυτών θα μπορέσεις να εξετάσεις εκ νέου τα σχέδιά σου. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τις παρεξηγήσεις, καθώς αυτές θα σου δείξουν από ποιους πρέπει να απομακρυνθείς. Στα ερωτικά, μην κινηθείς εντελώς παρορμητικά λόγω του γνωστού ενθουσιασμού σου.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Βγάλε τα αθλητικά σου και ξεκίνα να τρέχεις, γιατί πέρα από τις πολλές αλλαγές, θα πρέπει κι εσύ να βιαστείς να κλείσεις τις εκκρεμότητες που έχεις ανοιχτές. Εστίασε στα οικονομικά. Εστίασε όμως και στις κοινωνικές εμφανίσεις σου. Παράλληλα βάλε την προσωπική σου πινελιά σε ό,τι κι αν κάνεις για να λάμψεις! Αναθεώρησε κάποιες απόψεις σου.

DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε επηρεάσει. Μην πέσεις στην παγίδα όμως του να μιμηθείς ούτε κι εσύ τους άλλους, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος στην επικοινωνία με τους φίλους σου, γιατί οι παρεξηγήσεις δεν θα είναι και λίγες! Μην πεις ότι δεν σε προειδοποίησα, έτσι; Στα ερωτικά, μη βιάζεσαι να δεθείς, γιατί απλά δεν ξέρεις τι μέλλει γενέσθαι.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Θα ήθελα να είσαι προσεκτικός, όταν φτιάχνεις το πρόγραμμά σου. Από την άλλη, θα ήθελα να είσαι σοβαρός στις επικοινωνίες σου. Θέματα φαίνεται να υπάρχουν στα επαγγελματικά ή και στα ερωτικά, οπότε κοίταξε να τα διαχειριστείς άμεσα. Κοινώς σταμάτα να εστιάζεις μόνο στην καλοπέραση. Φτιάξε και κάνα plan B για να ανέβεις στα οικονομικά.

DON’TS: Μην κάνεις άλλες αχρείαστες σπατάλες. Δεν μπορείς να βάλεις ένα φρένο στον εαυτό σου ας πούμε; Από την άλλη, αν βλέπεις ότι υπάρχουν γύρω σου θέματα που απασχολούν εσένα και τους ανθρώπους σου, τότε μην κάνεις άλλο πια πως τα αγνοείς. Μην κωλώνεις λοιπόν να μιλήσεις για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, προκειμένου να τα επιλύσεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Επικεντρώσου στα επαγγελματικά και στο πως θα εξελιχθείς. Έπειτα εστίασε και στις συναδελφικές σου σχέσεις. Μπορείς να βρεις τρόπους να τις ενδυναμώσεις ή να λύσεις τυχόν προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό ισχύει και για τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Βέβαια πρέπει να είσαι υπομονετικός. Εκτός από αυτό πρέπει να κάνεις έναν απολογισμό.

DON’TS: Μην αφήσεις κανέναν και τίποτα να σε γυρίσουν εκατό βήματα πίσω, γιατί η αλήθεια είναι πως έχεις κάνει βήματα προόδου, σωστά; Αυτό να το θυμηθείς κυρίως στα ερωτικά σου, έτσι; Είσαι κουρασμένος, ΟΚ! Αυτό δεν σημαίνει όμως πως μπορείς να μιλάς με μπηχτές ή και μισόλογα, σωστά; Σκέψου να το κάνουν και οι απέναντι! Τι θα γίνει τότε;

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Σταμάτα να τρέχεις είτε από βιασύνη, είτε για να ξεφύγεις από τις λανθασμένες επιλογές που έχεις κάνει. Ας προσεχές στην τελική! Από την άλλη, μπορείς αντ’ αυτού να κάνεις έναν απολογισμό και να αναθεωρήσεις τις αποφάσεις αυτές που πήρες εν βρασμώ ή υπό πίεση. Ειδικά στα επαγγελματικά και στα ερωτικά. Σταμάτα να φωνάζεις στον κόσμο!

DON’TS: Μην εκνευριστείς αν συναντήσεις κάποιες κλειστές πόρτες, αν ακούσεις κάποια «όχι» ή αν υπάρξουν καθυστερήσεις, γιατί όλα αυτά συμβαίνουν, έτσι ώστε να βρεις ξανά τον δρόμο σου. Αν κάτσεις και σκεφτείς αυτό, έτσι; Μην στέκεσαι στην χαρά του τώρα, γιατί δεν ξέρεις αν αυτή είναι μόνιμη ή αν είναι παροδική. Μη γίνεσαι απότομος στον τρόπο σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Επένδυσε στη δημιουργική έκφραση, αν θέλεις να κάνεις πολλούς από τους στόχους σου πραγματικότητα. Έπειτα βρες τρόπους να τονώσεις την αυτοπεποίθησή σου, ώστε να μπορέσεις να νιώσεις λίγο πιο ασφαλής με την πάρτη σου. Στα ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος, πες «ναι» σε κάποιο φλογερό φλερτ που θα προκύψει στο εργασιακό σου περιβάλλον.

DON’TS: Στα επαγγελματικά και στα ερωτικά, μην απογοητευτείς από τυχόν καθυστερήσεις ή και παρεξηγήσεις που μπορεί να συμβούν. Παράλληλα μην αγνοείς την άβολη δουλειά που πρέπει να κάνεις με τον εαυτό σου, ώστε να μπορέσεις να βρεις τι είναι αυτό που θέλεις πραγματικά από τη ζωή σου. Μην φέρνεις την πίεση της δουλειάς στα ερωτικά.

Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»
Επιθυμία 09.11.25

Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»

Η γήρανση φέρνει μαζί της σωματικές αλλαγές, αλλά αυτό δεν σημαίνει το τέλος της ηδονής. Σε μια κοινωνία όπου το προσδόκιμο ζωής κυμαίνεται γύρω στα 80 χρόνια η διάρκεια της ζωής έχει επιμηκυνθεί, όπως και η σεξουαλική ευχαρίστηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
6-7: Τι σημαίνει το meme της Gen Αlpha που θεωρείται η «Λέξη Της Χρονιάς»;
«Six-Seveeeen» 09.11.25

6-7: Τι σημαίνει το meme της Gen Αlpha που θεωρείται η «Λέξη Της Χρονιάς»;

Το «6-7» δεν είναι λέξη, είναι κώδικας. Μια φράση χωρίς νόημα που η Gen Alpha χρησιμοποιεί σαν shibboleth — έναν μυστικό τρόπο αναγνώρισης μεταξύ «των μέσα», αφήνοντας τους μεγάλους εκτός παιχνιδιού.

Σύνταξη
Αλλαγή πορείας: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε υποψηφιότητα στα Grammy για το soundtrack του «A Complete Unknown»
Υποκριτική ή μουσική; 09.11.25

Αλλαγή πορείας: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε υποψηφιότητα στα Grammy για το soundtrack του «A Complete Unknown»

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποδύθηκε τον θρυλικό Μπομπ Ντίλαν στην ταινία του Τζέιμς Μάνγκολντ, η οποία αφηγείται την είσοδο του τραγουδοποιού στην αμερικανική φολκ σκηνή τη δεκαετία του 1960.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025
Ψηφιακή ελίτ 08.11.25

Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025

Μπορεί η δημιουργικότητα να μετρηθεί και να επιβραβευθεί; Το Instagram απαντά καταφατικά, λανσάροντας τα Rings Awards και αυτοί είναι οι 25 νικητές του νέου διαδικτυακού θεσμού που θέλει να είναι τα Όσκαρ της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»
Νέα αρχή; 08.11.25

Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»

Τα καλλιστεία Μις Υφήλιος επισκιάστηκαν από ένα πρωτοφανές δράμα δημόσιου εκφοβισμού, το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνση του διευθυντή Ναβάτ Ιτσαραγσίλ και ανέδειξε τη Φατίμα Μπος σε νέο σύμβολο γυναικείας αλληλεγγύης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ματωμένα κραγιόν: Φασισμός, παιδική εργασία και κλιματική κρίση – Η απαγορευμένη αλήθεια της βιομηχανίας ομορφιάς των 415 δισ. €
Live in Style 08.11.25

Ματωμένα κραγιόν: Φασισμός, παιδική εργασία και κλιματική κρίση – Η απαγορευμένη αλήθεια της βιομηχανίας ομορφιάς των 415 δισ. €

Η συγγραφέας και ακτιβίστρια Aραμπέλ Σικάρντι εκθέτει σε νέο βιβλίο τη βιομηχανία ομορφιάς και τα «τέρατα» πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση πρωθυπουργού: Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

«Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν» - Αιχμηρή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για την ανάρτηση πρωθυπουργού:

«Η απόσταση μεταξύ της πραγματικότητας και της επικοινωνιακής προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη μεγαλώνει και καθημερινά όλο και περισσότεροι το συνειδητοποιούν», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για οικειοποίηση έργων και «κλείσιμο του ματιού» στην παραβατικότητα, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά με κατηγορίες για λαϊκισμό και το ερώτημα «πού θα βρείτε τα λεφτά;» για τη χρηματοδότηση αυτών που έχετε τάξει

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων κατά της κυβέρνησης για Βορίζια – Πώς σχολιάστηκαν οι δηλώσεις Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Πυρά κομμάτων κατά της κυβέρνησης για Βορίζια – Πώς σχολιάστηκαν οι δηλώσεις Σαμαρά

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ) και Καλπάκης (ΣΥΡΙΖΑ) επέκριναν την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ζητώντας αντίστοιχα «πιο αυστηρά μέτρα» και «εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας» για την οπλοκατοχή. Τις κυβερνητικές εξαγγελίες υπερασπίστηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, σοβαρό προοδευτικό πρόγραμμα και πολιτικό ήθος
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Ανδρουλάκης: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, σοβαρό προοδευτικό πρόγραμμα και πολιτικό ήθος

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με αφορμή τα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια και την πολιτική διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων. Κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για επιχειρησιακή αδράνεια, πελατειακές λογικές και αναποτελεσματική στρατηγική, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Αστέρας Τρίπολης
Super League 09.11.25

LIVE: Άρης – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Άρης – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Αστέρας Τρίπολης για τη 10η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Ολυμπιακός
Super League 09.11.25

LIVE: Κηφισιά – Ολυμπιακός

LIVE: Κηφισιά – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Ολυμπιακός για τη 10η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Θριαμβολογίες για την ενεργειακή συμφωνία – Επικοινωνιακό μασάζ για τα Βορίζια
Ανάρτηση 09.11.25

Θριαμβολογίες Μητσοτάκη για την ενεργειακή συμφωνία - Επικοινωνιακό μασάζ για τα Βορίζια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, απαριθμεί τα μέτρα για την οπλοκατοχή, επιχειρώντας να αποσυνδέσει την κυβέρνηση και τις ευθύνες της για όσα συμβαίνουν στην Κρήτη, κάνοντας λόγο για «παραχάραξη, στρέβλωση και προσβολή της παράδοσής μας»

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα – Γέφυρα δοκιμάζεται από τους ισχυρούς ανέμους
Κόσμος 09.11.25

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα – Γέφυρα δοκιμάζεται από τους ισχυρούς ανέμους

Τουλάχιστον δύο νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ από τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών
Κόσμος 09.11.25

Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών

Το τσουνάμι έφτασε στη Μιγιάκο, στον νομό Ιουατέ, στις 17:37 τοπική ώρα αλλά ήταν τόσο μικρό που η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει το μέγεθός του.

Σύνταξη
Aπό τους Ομπάμα, στις κουζίνες του κόσμου: Η ομογενής Σιδηρά Κυρία των Chef, Cat Cora, αποκλειστικά στο in – «Φιλότιμο στη γεύση»
Interviews 09.11.25

Aπό τους Ομπάμα, στις κουζίνες του κόσμου: Η ομογενής Σιδηρά Κυρία των Chef, Cat Cora, αποκλειστικά στο in – «Φιλότιμο στη γεύση»

Η Cat Cora (Κατ Κόρα) θα μπορούσε να ήταν μια ακόμη celebrity chef. Επέλεξε να είναι πολλά περισσότερα. Αυτή είναι η ιστορία της όπως την αφηγήθηκε αποκλειστικά στο in

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εντυπωσιακό airshow για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – F-35, Rafale και «Ζευς» μάγεψαν μικρούς και μεγάλους
Ελλάδα 09.11.25

Εντυπωσιακό airshow για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – F-35, Rafale και «Ζευς» μάγεψαν μικρούς και μεγάλους

​Το βλέμμα των πολιτών τράβηξαν οι εντυπωσιακοί ελιγμοί των μαχητικών αεροσκαφών, αλλά και οι διελεύσεις των ιστορικών και πολιτικών αεροσκαφών.

Σύνταξη
Καραΐσκος: «Αφιερώνω τη νίκη στους γονείς μου, είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους κοντά σου»
Άλλα Αθλήματα 09.11.25

Καραΐσκος: «Αφιερώνω τη νίκη στους γονείς μου, είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους κοντά σου»

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος μίλησε μετά το τέλος του Αυθεντικού Μαραθωνίου και ευχαρίστησε συγκινημένος τους γονείς του που τους έχει κοντά του.

Σύνταξη
Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη
AI 09.11.25

Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον και από μία αεροπορική εταιρεία που έχει ως στόχο να περιορίσει τις αναταράξεις και ως εκ τούτου και τα ατυχήματα

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 09.11.25

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα
Μπάσκετ 09.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα

LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Καρδίτσα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ Sports 1.

Σύνταξη
Ο Γιαμάλ δέχεται το 60% των ρατσιστικών επιθέσεων στα κοινωνικά δίκτυα
Μπαρτσελόνα 09.11.25

Ο Γιαμάλ δέχεται το 60% των ρατσιστικών επιθέσεων στα κοινωνικά δίκτυα

Ένας χρόνος παρακολούθησης του λόγου μίσους στο διαδίκτυο αποκαλύπτει ότι ο Λαμίν Γιαμάλ δέχεται τη συντριπτική πλειονότητα των ρατσιστικών σχολίων στην Ισπανία — διπλάσια από εκείνα που στοχοποιούν τον Βινίσιους

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι Αμερικανοί αποθεώνουν τον Αβδάλα και τον συγκρίνουν με τον Ντόντσιτς: «Λούκα, εσύ είσαι;» (pics, vid)
Μπάσκετ 09.11.25

Οι Αμερικανοί αποθεώνουν τον Αβδάλα και τον συγκρίνουν με τον Ντόντσιτς: «Λούκα, εσύ είσαι;» (pics, vid)

Ο Νεοκλής Αβδάλας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με τη φανέλα του Βιρτζίνια Τεκ (33 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), προκαλώντας «φρενίτιδα» στα social media.

Σύνταξη
