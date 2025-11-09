Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [09.11 – 15.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Σταμάτα να αγνοείς τα σημαντικά που υπάρχουν γύρω σου- ειδικά αν μιλάμε για λεπτομέρειες- απλά και μόνο επειδή δεν σου αρέσουν. Ξέρεις, δεν μπορούν πάντα όλα να είναι στρωμένα με ροδοπέταλα, σωστά; Αν συναντήσεις προβλήματα, προσπάθησε να τα λύσεις, όσο μεγάλα ή δύσκολα κι αν σου φαίνονται. Γενικώς πρέπει να είσαι προσεκτικός.
DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος σε οτιδήποτε κάνεις. Από την άλλη, μη μιλάς με τρόπο που δεν είναι ξεκάθαρος, γιατί είναι κρίμα να μπερδέψεις τους απέναντι. Μη φοβάσαι να εξετάσεις τις πιο βαθιές σου ανάγκες. Ίσως αντιληφθείς πως απέχεις από το να τις πετύχεις, αλλά ακόμα κι αυτό είναι μια αρχή! Μην είσαι απόλυτος και μην ψάχνεις την τελειότητα.
Ταύρος
DO’S: Κάνε τις κατάλληλες κινήσεις, αν θέλεις να δεις πρόοδο στα οικονομικά ή στα της ψυχολογίας σου. Πάντως από μόνη της η πρόοδος δεν πρόκειται να έρθει! Θα σου πω να αποφύγεις να κάνεις γενναία ανοίγματα τώρα, καθώς δεν είσαι έτοιμος. Σε αυτό το μουντ θα σου πω και πως πρέπει να αποφύγεις τις βιαστικές κινήσεις, έτσι; Γίνε λίγο πιο αναλυτικός.
DON’TS: Αν έχεις απομακρυνθεί με κάποια άτομα που όμως είναι αρκετά σημαντικά για σένα, τότε μη διστάσεις να ρίξεις εσύ πρώτος γέφυρες επικοινωνίας. Μην περιμένεις όμως πολλά από άτομα που σου έχουν αποδείξει ότι δεν είναι άξια εμπιστοσύνης. Μην χαλάς τις συζητήσεις που κάνεις με το να επιμένεις να πάρεις τα εύσημα ή να ακούσεις το «έχεις δίκιο».
Δίδυμοι
DO’S: Καλό θα ήταν να κινηθείς λίγο πιο οργανωμένα και με στρατηγική, γιατί μάλλον αυτό φταίει που έχεις μείνει πίσω σε αυτά που θέλεις να κάνεις. Ίσως να πρέπει να γίνεις και λίγο πιο πρακτικός. Εσύ ξέρεις! Βάλε σε τάξη τα θέματα της καθημερινότητας, γιατί έχουν παρά γίνει, σωστά; Προσοχή στις διαπροσωπικές και στις επαγγελματικές σου σχέσεις.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος σε αυτά που λες, γιατί αν τα πάρει και η απέναντι πλευρά με κακό μάτι, τότε θα αναγκαστείς να καβγαδίσεις. Καλά δεν σου είναι και τόσο δύσκολο! Μη διστάσεις να κάνεις και κάποιες αναθεωρήσεις, αν δεις ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνεις. Μην εκνευριστείς από τις αχρείαστες καθυστερήσεις. Ανάδρομος είναι αυτός!
Καρκίνος
DO’S: Ξεστραβώσου και γίνε λίγο πιο προσεκτικός σε αυτά που λες και κάνεις! Σταμάτα ‘ομως και να ξεφεύγεις και να απαιτείς πράγματα που ξέρεις κι εσύ ο ίδιος ότι είναι ανέφικτα- ειδικά στα ερωτικά αυτό. Αν θέλεις να δεις τα όνειρά σου να προχωράνε πάντως πρέπει να καταστρώσεις κάποιο καλό σχέδιο. Να κινηθείς πιο στρατηγικά τέλος πάντων!
DON’TS: Μην αγνοείς τις σημαντικές λεπτομέρειες που συναντάς γύρω σου. Μην αρνείσαι πεισματικά να αναθεωρήσεις κάποιες καταστάσεις. Σε αυτό το μουντ λοιπόν, μην αρνείσαι να κάνεις και έναν γερό απολογισμό. Γιατί νομίζεις ότι είσαι αλάνθαστος ας πούμε; Μην είσαι ανυπόμονος. Μην έχεις τόσο υψηλά standards, γιατί ίσως σου βγει ξινό αυτό.
Λέων
DO’S: Απόλαυσε την αύρα της αλλαγής που νιώθεις να πλανάται στην ατμόσφαιρα, γιατί γίνεται για δικό σου καλό όλο αυτό. Εσύ πάντως μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς. Μπορείς να γίνεις πιο ξεκάθαρος ας πούμε. Μπορείς να ενδυναμώσεις τις διαπροσωπικές σου σχέσεις με το να εκφράσεις τα συναισθήματά σου με ειλικρίνεια.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο μιλάς στην οικογένειά σου, γιατί ενώ πρόκειται για μια ήρεμη εβδομάδα, αυτό δεν σημαίνει πως οι παρεξηγήσεις θα απουσιάζουν πλήρως, έτσι; Μην εκνευριστείς από τις καθυστερήσεις που μπορεί να συμβούν, γιατί αυτές θα σου δώσουν την ευκαιρία να κάνεις κάποιες διορθώσεις στα πλάνα σου.
Παρθένος
DO’S: Αυτή την εβδομάδα πρέπει να συμφιλιωθείς με την υπομονή, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να εξελιχθείς. Τρέξε τους στόχους σου- έστω αυτούς που μπορείς. Ίσως να υπάρξουν σπαστικές καθυστερήσεις, ίσως και να παρεξηγηθείς με κάποια μέλη της οικογένειάς σου. Εκεί λοιπόν πρέπει κρατήσεις το στόμα σου κλειστό για να προλάβεις τα χειρότερα!
DON’TS: Μη διστάσεις να προβείς σε κάποιες αναθεωρήσεις όσον αφορά τα επαγγελματικά σου. Μην είσαι απρόσεκτος όσον αφορά τις λεπτομέρειες που θα συναντήσεις γύρω σου. Μην επικοινωνείς με τρόπο που δεν είναι σαφής και ξεκάθαρος- ειδικά για τα σοβαρά θέματα. Ταυτόχρονα μη γίνεσαι τόσο ανυπόμονος. Περίμενε και όλα θα φανούν μόνα τους!
Ζυγός
DO’S: Παράτα ό,τι κάνεις και κάνε στροφή προς τη φύση. Δηλαδή; Οργάνωσε κάποια εξόρμηση και πάρε και κάποιον φίλο σου μαζί! Τα πάντα είναι καλύτερα όταν τα μοιραζόμαστε, σωστά; Διευθέτησε άμεσα τα οικονομικά ή και κάποια άλλα θέματα που υπάρχουν και σχετίζονται με την καθημερινότητα. Σταμάτα να τσακώνεσαι, αν δε γίνεται το δικό σου.
DON’TS: Μην εκνευριστείς από τις διάφορες καθυστερήσεις που μπορεί να συμβούν, γιατί μέσω αυτών θα μπορέσεις να εξετάσεις εκ νέου τα σχέδιά σου. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τις παρεξηγήσεις, καθώς αυτές θα σου δείξουν από ποιους πρέπει να απομακρυνθείς. Στα ερωτικά, μην κινηθείς εντελώς παρορμητικά λόγω του γνωστού ενθουσιασμού σου.
Σκορπιός
DO’S: Βγάλε τα αθλητικά σου και ξεκίνα να τρέχεις, γιατί πέρα από τις πολλές αλλαγές, θα πρέπει κι εσύ να βιαστείς να κλείσεις τις εκκρεμότητες που έχεις ανοιχτές. Εστίασε στα οικονομικά. Εστίασε όμως και στις κοινωνικές εμφανίσεις σου. Παράλληλα βάλε την προσωπική σου πινελιά σε ό,τι κι αν κάνεις για να λάμψεις! Αναθεώρησε κάποιες απόψεις σου.
DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε επηρεάσει. Μην πέσεις στην παγίδα όμως του να μιμηθείς ούτε κι εσύ τους άλλους, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος στην επικοινωνία με τους φίλους σου, γιατί οι παρεξηγήσεις δεν θα είναι και λίγες! Μην πεις ότι δεν σε προειδοποίησα, έτσι; Στα ερωτικά, μη βιάζεσαι να δεθείς, γιατί απλά δεν ξέρεις τι μέλλει γενέσθαι.
Τοξότης
DO’S: Θα ήθελα να είσαι προσεκτικός, όταν φτιάχνεις το πρόγραμμά σου. Από την άλλη, θα ήθελα να είσαι σοβαρός στις επικοινωνίες σου. Θέματα φαίνεται να υπάρχουν στα επαγγελματικά ή και στα ερωτικά, οπότε κοίταξε να τα διαχειριστείς άμεσα. Κοινώς σταμάτα να εστιάζεις μόνο στην καλοπέραση. Φτιάξε και κάνα plan B για να ανέβεις στα οικονομικά.
DON’TS: Μην κάνεις άλλες αχρείαστες σπατάλες. Δεν μπορείς να βάλεις ένα φρένο στον εαυτό σου ας πούμε; Από την άλλη, αν βλέπεις ότι υπάρχουν γύρω σου θέματα που απασχολούν εσένα και τους ανθρώπους σου, τότε μην κάνεις άλλο πια πως τα αγνοείς. Μην κωλώνεις λοιπόν να μιλήσεις για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, προκειμένου να τα επιλύσεις.
Αιγόκερως
DO’S: Επικεντρώσου στα επαγγελματικά και στο πως θα εξελιχθείς. Έπειτα εστίασε και στις συναδελφικές σου σχέσεις. Μπορείς να βρεις τρόπους να τις ενδυναμώσεις ή να λύσεις τυχόν προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό ισχύει και για τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Βέβαια πρέπει να είσαι υπομονετικός. Εκτός από αυτό πρέπει να κάνεις έναν απολογισμό.
DON’TS: Μην αφήσεις κανέναν και τίποτα να σε γυρίσουν εκατό βήματα πίσω, γιατί η αλήθεια είναι πως έχεις κάνει βήματα προόδου, σωστά; Αυτό να το θυμηθείς κυρίως στα ερωτικά σου, έτσι; Είσαι κουρασμένος, ΟΚ! Αυτό δεν σημαίνει όμως πως μπορείς να μιλάς με μπηχτές ή και μισόλογα, σωστά; Σκέψου να το κάνουν και οι απέναντι! Τι θα γίνει τότε;
Υδροχόος
DO’S: Σταμάτα να τρέχεις είτε από βιασύνη, είτε για να ξεφύγεις από τις λανθασμένες επιλογές που έχεις κάνει. Ας προσεχές στην τελική! Από την άλλη, μπορείς αντ’ αυτού να κάνεις έναν απολογισμό και να αναθεωρήσεις τις αποφάσεις αυτές που πήρες εν βρασμώ ή υπό πίεση. Ειδικά στα επαγγελματικά και στα ερωτικά. Σταμάτα να φωνάζεις στον κόσμο!
DON’TS: Μην εκνευριστείς αν συναντήσεις κάποιες κλειστές πόρτες, αν ακούσεις κάποια «όχι» ή αν υπάρξουν καθυστερήσεις, γιατί όλα αυτά συμβαίνουν, έτσι ώστε να βρεις ξανά τον δρόμο σου. Αν κάτσεις και σκεφτείς αυτό, έτσι; Μην στέκεσαι στην χαρά του τώρα, γιατί δεν ξέρεις αν αυτή είναι μόνιμη ή αν είναι παροδική. Μη γίνεσαι απότομος στον τρόπο σου.
Ιχθύες
DO’S: Επένδυσε στη δημιουργική έκφραση, αν θέλεις να κάνεις πολλούς από τους στόχους σου πραγματικότητα. Έπειτα βρες τρόπους να τονώσεις την αυτοπεποίθησή σου, ώστε να μπορέσεις να νιώσεις λίγο πιο ασφαλής με την πάρτη σου. Στα ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος, πες «ναι» σε κάποιο φλογερό φλερτ που θα προκύψει στο εργασιακό σου περιβάλλον.
DON’TS: Στα επαγγελματικά και στα ερωτικά, μην απογοητευτείς από τυχόν καθυστερήσεις ή και παρεξηγήσεις που μπορεί να συμβούν. Παράλληλα μην αγνοείς την άβολη δουλειά που πρέπει να κάνεις με τον εαυτό σου, ώστε να μπορέσεις να βρεις τι είναι αυτό που θέλεις πραγματικά από τη ζωή σου. Μην φέρνεις την πίεση της δουλειάς στα ερωτικά.
