Όχημα μισθωμένο στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για τη δράση των εκτελεστών του Γιάννη Λάλα που συνελήφθησαν μαζί με άλλα δύο άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο Μανώλης Πετσίτης, ο επιχειρηματίας που επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ συνεργαζόταν με τον τότε υπουργό Νίκο Παππά, είχε νοικιάσει το αυτοκίνητο με το οποίο οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, είχαν μεταβεί σε άλλη απόπειρα δολοφονίας, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο εξ απορρήτων

Ο Μανώλης Πετσίτης, συμμαθητής του Νίκου Παππά, βρισκόταν στο στενό περιβάλλον του υπουργού επί ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο. Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν έκτοτε, ο Πετσίτης λειτουργούσε ακόμη και ως «μεσάζων» σε διάφορες υποθέσεις, ενώ εμφανιζόταν και ως φορολογικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα για Κύπριους δικηγόρους.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Αστυνομία στις 22 Σεπτεμβρίου οι δυο δράστες (28χρονος και 37χρονος), προσέγγισαν την οικία 34χρονου χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες.

Η απόπειρα στο Παγκράτι με την μισθωμένη BMW

Ακολούθως, ο 28χρονος αποβιβάστηκε και πυροβόλησε επανειλημμένα τον 34χρονο, τη στιγμή που εισερχόταν εντός της πολυκατοικίας και αμέσως μετά οι δυο τους διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τις επόμενες μέρες οι εν λόγω κατηγορούμενοι προχώρησαν σε διάφορες ενέργειες κάλυψης των ενεργειών τους όπως αλλαγή πινακίδων και μετακίνηση οχημάτων, για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Αυτό που αποκαλύπτεται σήμερα είναι ότι το όχημα με το οποίο πήγαν στο σπίτι του 34χρονου με τις πλαστές πινακίδες ήταν μισθωμένο στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη.