Δολοφονία Λάλα: Οι κινήσεις των δραστών, τα τρία αυτοκίνητα και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Τις κινήσεις των τεσσάρων δραστών το βράδυ της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων, καταστημάτων και οικιών που βρίσκονταν κοντά στον τόπο του εγκλήματος. Από την καταγραφή του οπτικού υλικού, προέκυψε ότι οι δράστες της ανθρωποκτονίας χρησιμοποίησαν συνολικά τρία οχήματα, ένα κόκκινο και δύο μαύρα ΙΧ.

Τα τρία αυτοκίνητα καταγράφηκαν να ξεκινούν από την περιοχή του Γκύζη κοντά από το σπίτι του 28χρονου βασικού δράστη και να προσεγγίζουν το νομό Φωκίδος, με προορισμό το σημείο τέλεσης της ανθρωποκτονίας.

Μετά την εκτέλεση, οι δράστες διέφυγαν, αρχικά με το κόκκινο αυτοκίνητο μέχρι το σημείο όπου είχαν σταθμεύσει ένα από τα μαύρα. Μετά το σημείο αυτό, τα δύο αυτοκίνητα καταγράφηκαν να απομακρύνονται από κοινού μέχρι και το σημείο όπου αργότερα βρέθηκε ολοσχερώς καμένο το ένα αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, οι δράστες χρησιμοποιώντας τα δύο άλλα αυτοκίνητα επέστρεψαν στην Αθήνα, όπου τελευταία φορά καταγράφηκαν να κινούνται στην περιοχή του Γκύζη, πλησίον του σημείου της πρώτης καταγραφής των τριών οχημάτων.

Όπως προέκυψε από τη συνολική έρευνα, ο άνδρας που οδηγούσε κατά την προσέγγιση στον τόπο του εγκλήματος, αναγνωρίσθηκε ότι ήταν ο 28χρονος βασικός δράστης, ενώ ο συνοδηγός ήταν ο 37χρονος επίσης βασικός δράστης.

Ο άνδρας που, κατά την προσέγγιση των δραστών προς τον τόπο του εγκλήματος οδηγούσε αναγνωρίσθηκε ότι ήταν ο 22χρονος, ενώ κατά τη διαφυγή από τον τόπο του εγκλήματος και την επιστροφή στην Αττική, ο άνδρας που οδηγούσε, αναγνωρίσθηκε ότι ήταν ο 21χρονος.

Τους «έκαψαν» και οι κεραίες της κινητής

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την ανάλυση των δεδομένων των εταιρειών τηλεφωνίας, προέκυψε ότι την ημέρα της ανθρωποκτονίας του Γιάννη Λάλα, ο 37χρονος και ο 21χρονος ενεργοποίησαν κεραίες στην περιοχή της Αράχωβας σε χρόνο που καταγράφηκαν και τα οχήματα των δραστών στην περιοχή. Στη συνέχεια, δεν καταγράφηκε άλλη δραστηριότητα, έως και τον χρόνο μετά τη δολοφονία και έπειτα επέστρεψαν στην Αττική. Αντίστοιχα, 28χρονος και ο 22χρονος προέκυψε ότι δεν είχαν μαζί τους τις δικές τους τηλεφωνικές συσκευές.

Αναζητούν τον ηθικό αυτουργό

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση του προσώπου που φέρεται να έδωσε την εντολή. Οι αστυνομικοί θέλουν να ολοκληρώσουν την εξιχνίαση της υπόθεσης και να συλλάβουν και τον άνθρωπο που πλήρωσε ένα ακριβό συμβόλαιο θανάτου, «βγάζοντας από τη μέση» τον Γιάννη Λάλα.

«Πέραν των αυτουργών και των συνεργών, πρέπει να βρεθεί ο ηθικός αυτουργός για να είναι ολοκληρωμένη η δικογραφία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Συνδρεβέλης, Αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ μιλώντας στην ΕΡΤ, διευκρινίζοντας ότι η αναζήτηση βρίσκεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί αναζητούν πληροφορίες στα δίκτυα των λαθρεμπόρων τσιγάρων και καυσίμων, πεδία στα οποία ο Λάλας είχε δράση το τελευταίο διάστημα.