Δολοφονία Λάλα: Ετοίμαζαν νέο χτύπημα οι τέσσερις δράστες; – Πώς έφτασε στα ίχνη τους η ΕΛ.ΑΣ.

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τη δράση των τεσσάρων συλληφθέντων για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά τον ηθικό αυτουργό της δολοφονίας που σημειώθηκε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου στην Αράχωβα.

Ανάμεσα στους 4 συλληφθέντες βρίσκεται και ένας 38χρονος παλιός γνώριμος των Αρχών όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος μιλώντας στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

Μεταξύ άλλων είχε κατηγορηθεί το 2022 για την απαγωγή επιχειρηματία ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Ντράφι ενώ παλαιότερα συμμετείχε σε συμμορία που διέπραττε ληστείες σε τράπεζες σε χωριά στην Καβάλα, στις Σέρρες και στην Κομοτηνή.

Πάντως, οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες δεν φαίνεται να έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές. Από τους συλληφθέντες, οι δύο εντοπίστηκαν στην Καβάλα και οι άλλοι δύο στη Θεσσαλονίκη.

Ετοίμαζαν νέο χτύπημα;

Πάντως τις τελευταίες ώρες έρχονται πληροφορίες που θέλουν τους τέσσερις συλληφθέντες να ετοίμαζαν πιθανότατα ένα νέο χτύπημα.

Οι αστυνομικοί που χειριζόντουσαν την υπόθεση, παρακολουθούσαν εδώ και μέρες τους τέσσερις δράστες, και φαίνεται πως διαπίστωσαν κάποιες περίεργες κινήσεις που παρέπεμπαν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες σε κάποιον στόχο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές

Η ΕΛ.ΑΣ. έφτασε στα ίχνη των δραστών αξιοποιώντας μεταξύ άλλων οπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες.

Όπως φαίνεται από την έρευνα, οι τέσσερις δράστες μετέβησαν στην Αράχωβα με τρία αυτοκίνητα. Το κλεμμένο με το οποίο έφτασαν στο σαλέ και σκότωσαν τον Λάλα, το οποίο στη συνέχεια έκαψαν μαζί με το καλάσνικοφ και δύο πιστόλια και τα άλλα δύο αυτοκίνητα που οδήγησαν μέχρι εκεί οι νεαρότεροι κατηγορούμενοι που είχαν τον βοηθητικό ρόλο με τα οποία στη συνέχεια διέφυγαν δύο και δύο αντίστοιχα.

Έρευνες σε σπίτια

Συνολικά, από τις κατ’ οίκον έρευνες στα σπίτια τους σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Αθήνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 8 όπλα, εκ των οποίων επτά 9αρια πιστόλια και ένα περίστροφο, που μεταφέρθηκαν σε εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλλιστική εξέταση. Επίσης εντοπίστηκαν πάνω από 100.000 ευρώ.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.