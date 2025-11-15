Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα προχώρησαν οι Αρχές.

Ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε την 1η Νοεμβρίου όσο βρισκόταν σε βίλα στην Αράχωβα που είχε πάει με τη σύντροφό του και δύο ακόμα φιλικά ζευγάρια.

Οι εκτελεστές που τον παρακολουθούσαν για μέρες και του είχαν στήσει καρτέρι τον πυροβόλησαν όταν βρισκόταν στο μπαλκόνι της βίλας. Το θύμα δέχτηκε πολλές σφαίρες από καλάσνικοφ σε όλο του το σώμα και εντοπίστηκε σε λίμνη αίματος.

Η σύντροφός του ήταν αυτή που ειδοποίησε τις αρχές.

Οι δράστες διέφυγαν με ένα όχημα το οποίο εγκατέλειψαν σε μία απόσταση 5 λεπτών από το σημείο και του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Πιθανόν από το σημείο διέφυγαν μετά με άλλο όχημα.

Ποιοι είναι οι συλληφθέντες

Σύμφωνα με πληροφορίες δράστες είναι τέσσερις ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ενωση ηλικίας 37, 28,22,21 ετών από τους οποίους ο 37χρονος είχε συλληφθεί και φυλακισθεί για ληστείες κλοπές και διαρρήξεις.

Οι υπόλοιποι που διέμεναν κι αυτοί στην Θεσσαλονίκη κι άλλες περιοχές της βορείου Ελλάδας δεν είχαν ποινικό μητρώο.

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες εξετάζεται αν η ίδια ομάδα δραστών σχετίζεται με πυροβολισμούς σε βάρος οπαδού ομάδας –είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε επεισόδια- στις 22 Σεπτεμβρίου στο Παγκράτι.

Σημειώνεται ότι το σαλέ στην Αράχωβα στο οποίο δολοφονήθηκε ο Γιάννης Λάλας ανήκει σε στενό συγγενής Ρώσου υπηκόου που έχει κατηγορηθεί για υποθέσεις λαθραίων τσιγάρων.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ αναφέρουν ότι η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε ίσως αποτελεί μία νέα ομάδα εκτελεστών από την πρώην Σοβιετική Ενωση ύστερα από εκείνη που είχε προχωρήσει σε τρείς δολοφονίας Ελλήνων κακοποιών την τελευταία τριετία κι η οποία είχε εξαρθρωθεί από το ελληνικό FBI.

Δύο συλληφθέντες δεν έχουν ποινικό παρελθόν

Οι συλλήψεις των τεσσάρων Ελλήνων φερόμενων δραστών έγιναν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ μαζί με τον αδερφό του, αλλά αμφότεροι κρίθηκαν αθώοι από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024 λόγω αμφιβολιών.

Η δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς το θύμα φέρεται να είχε ενταχθεί στην ρωσόφωνη εγκληματική ομάδα που κινεί τα νήματα στον χώρο του λαθρεμπορίου τσιγάρων.

Τα στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών εξαρχής θεώρησαν τη δολοφονία του 42χρονου στην Αράχωβα ως ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο θανάτου.

Εν τω μεταξύ, τον περασμένο Μάιο είχε σημειωθεί ακόμα μία δολοφονική απόπειρα εναντίον του θύματος έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, αλλά τότε είχε σωθεί χάρη στη θωράκιση του οχήματός του.