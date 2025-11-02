Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Λεπτομερώς οργανωμένη η εκτέλεση – Πώς διαπράχθηκε το έγκλημα

Πολύ καλή φαίνεται ότι ήταν η οργάνωση πίσω από από την εκτέλση του 41χρονου Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.

Με το έγκλημα ασχολούνται οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η εκτέλεση στην Αράχωβα

Το θύμα βρισκόταν σε συγκρότημα με σαλέ, μαζί με μία γυναίκα και ακόμη δύο ζευγάρια.

Ο άνδρας φέρεται να βγήκε στο μπαλκόνι το βράδυ και οι εκτελεστές άρχισαν να τον πυροβολούν από κάτω με καλάσνικοφ. Την Αστυνομία κάλεσε η γυναίκα που ήταν μαζί του, η οποία ανέφερε μάλιστα στους αστυνομικούς ποιος ακριβώς ήταν το θύμα.

Οι δράστες διέφυγαν με ένα όχημα το οποίο εγκατέλειψαν σε μία απόσταση 5 λεπτών από το σημείο και του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Η αστυνομία, όπως αναφέρει το MEGA, ερευνά αν οι δράστες είχαν άλλο όχημα για να διαφύγουν.

Η κατηγορία εις βάρος του για εμπλοκή στην δολοφονία Καραϊβάζ

Το θύμα ήταν γνωστό μέλος της μαφίας ο οποίος είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για τη δολοφονία του αστυνομικού συντάκτη Γιώργου Καραϊβάζ αλλά και για τη δολοφονία ενός πυγμάχου στο Γαλάτσι, κατηγορίες για τις οποίες απαλλάχθηκε στο δικαστήριο.

Ο ίδιος φέρεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να είχε συμμαχήσει με ξένη μαφιόζικη οργάνωση που έχει εμπλακεί σε «πόλεμο» με μέλη της «Greek Mafia». Παράλληλα, είχε αποκτήσει πρατήρια και είχε εμπλακεί και στο λαθρεμπόριο καυσίμων.

Οι Αρχές δεν αποκλείουν την εμπλοκή του και σε κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος των αντιπάλων.

Τον περασμένο Μάιο είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, με τους εκτελεστές να τον καταδιώκουν έξω από πρατήριο ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια. Το όχημά του είχε δεχθεί πυροβολισμούς, αλλά καθώς ήταν αλεξίσφαιρο οι σφαίρες δεν πέρασαν στον 41χρονο τότε.

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα, έχουν ληφθεί καταθέσεις από τα άτομα που βρίσκονταν μαζί του στο σαλέ και αναζητούνται τυχόν βιντεοληπτικά υλικά από τη γύρω περιοχή για την ταυτοποίηση των δραστών.