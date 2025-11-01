Σκότωσαν τον ποινικό Λάλα στην Αράχωβα

Συναγερμός σήμανε στην Ελληνική Αστυνομία μετά την είδηση της δολοφονίας του ποινικού Γιάννη Λάλα, ο οποίος εμπλεκόταν στην υπόθεση της εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με θύμα τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάζ.

Ο Γιάννης Λάλας, ο οποίος είχε γίνει και προ μηνών στόχος επίθεσης, εντοπίστηκε νεκρός σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα.

Οι Αρχές εκτιμούν από τα πρώτα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους ότι ο Λάλας είχε δολοφονηθεί τουλάχιστον δύο ώρες νωρίτερα.

Παράλληλα, σε κοντινή απόσταση βρέθηκε καμμένο ένα ΙΧ που εξετάζεται από τις Αρχές αν σχετίζεται με την υπόθεση.

Είχε αθωωθεί δύο φορές από τη δικαιοσύνη

Ο Λάλας πρόσφατα είχε αθωωθεί από το δικαστήριο τόσο για την υπόθεση του γνωστού δημοσιογράφου, όσο και για τη δολοφονία του πυγμάχου Χάρη Κοντογιώργη που αποδίδεται σε ανθρώπους της Greek Mafia στο Γαλάτσι.