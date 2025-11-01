Σκότωσαν τον ποινικό Λάλα στην Αράχωβα
Ήταν κατηγορούμενος για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ
- Μάγισσες ή φαρμακοποιοί; Πώς τα «μαγικά φίλτρα» έγιναν ιατρικά θαύματα
- Προθεσμία για τον 72χρονο προπονητή που κατηγορείται για ασέλγεια – Πώς το «Χαμόγελο του Παιδιού» βοήθησε την 16χρονη
- Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι στη Νέα Υόρκη - Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας
- Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας
Συναγερμός σήμανε στην Ελληνική Αστυνομία μετά την είδηση της δολοφονίας του ποινικού Γιάννη Λάλα, ο οποίος εμπλεκόταν στην υπόθεση της εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με θύμα τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάζ.
Ο Γιάννης Λάλας, ο οποίος είχε γίνει και προ μηνών στόχος επίθεσης, εντοπίστηκε νεκρός σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα.
Οι Αρχές εκτιμούν από τα πρώτα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους ότι ο Λάλας είχε δολοφονηθεί τουλάχιστον δύο ώρες νωρίτερα.
Παράλληλα, σε κοντινή απόσταση βρέθηκε καμμένο ένα ΙΧ που εξετάζεται από τις Αρχές αν σχετίζεται με την υπόθεση.
Είχε αθωωθεί δύο φορές από τη δικαιοσύνη
Ο Λάλας πρόσφατα είχε αθωωθεί από το δικαστήριο τόσο για την υπόθεση του γνωστού δημοσιογράφου, όσο και για τη δολοφονία του πυγμάχου Χάρη Κοντογιώργη που αποδίδεται σε ανθρώπους της Greek Mafia στο Γαλάτσι.
- Ζοφερό το μέλλον των Big Oil – Γιατί χάνουν το «τρένο» της ΑΙ
- Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 4-0: Σκορπάει… τρόμο ο Εμπαπέ και «πετάει» η Βασίλισσα
- Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»
- Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 02.11.2025]
- Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις