Αργά το βράδυ του Σαββάτου νεκρός εντοπίστηκε στην Αράχωβα ο Γιάννης Λάλας, ο οποίος είναι γνώριμος των Αρχών για ληστείες και εκβιασμούς. Το συγκεκριμένο άτομο είχε συσχετιστεί κατά το παρελθόν με τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.

Ο άνδρας σχετιζόταν με τη δολοφονία Καραϊβάζ

Ο άνδρας βρέθηκε δολοφονημένος από καλάσνικοφ σε προαύλιο χώρο ξενοδοχείου, ενώ την αστυνομία φέρεται να κάλεσε μία γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το θύμα.

Η αστυνομία έσπευσε αμέσως στο σημείο και ξεκίνησαν οι έρευνες για την ανθρωποκτονία.

Το θύμα είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Συγκεκριμένα, για την υπόθεση αυτή, είχε πάει σε δικαστήριο και είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολιών τον Ιούλιο του 2024.

Τον Απρίλιο του 2023 είχε συλληφθεί μαζί με τον αδερφό του και τους απεδόθησαν κατηγορίες για τη δολοφονία του δημοσιογράφου.

Πριν από έναν χρόνο είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας κατά του θύματος.

Πιθανό το ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Ο Σταύρος Μπαλάσκας μιλώντας στο MEGA υποστήριξε ότι: «είναι ας πούμε, ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος μπλεγμένος στην Greek Mafia, είχε βαριές κατηγορίες και πολλά δικαστήρια μπροστά του. Ήταν αρχηγικό μέρος και αυτός και ο αδερφός του. Το κερασάκι σε όλη την υπόθεση, είναι ότι είχε εμπλακεί στην δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, όλοι ήταν σίγουροι ότι είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση ωστόσο είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολιών και ο ίδιος και ο αδερφός του».

«Αυτοί οι άνθρωποι δεν γερνάνε ποτέ, αυτοί που είναι τόσο μπλεγμένοι στη Greek Mafia. Στην αστυνομία έχουμε 20 συμβόλαια πληρωμένα, τα οποία δεν έχουν εξιχνιαστεί ακόμα, μέσα σε αυτά είναι και του Γιώργου Καραϊβάζ», συμπλήρωσε.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στην αθώωσή του

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επ. πρόεδρος αστ. υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, σχολίασε: «Δεν είχε βιαστεί στην υπόθεση Καραιβάζ η αστυνομία, είχε κάνει μια πολύ καλή δουλειά, που πριν δεν είχαν κάνει. είχαν βρει στοιχεία, είχαν βρει ότι τα αυτοκίνητα των δύο αδερφών ότι ήταν για μέρες στην γειτονιά του Γιώργου, και την προηγούμενη μέρα που φαίνεται ότι προσπάθησαν οι δολοφόνοι να σκοτώσουν αλλά επειδή γύρισε με την γυναίκα του, το ανέβαλαν για την επόμενη και την επόμενη το κατάφεραν. Είχε βρει στοιχεία και η αστυνομία γι΄αυτό το μικρό ημιφορτηγάκι. Σε κάποια βίντεο που εξασφάλισε η αστυνομία φαίνεται ένας εκ των δολοφόνων να κατεβαίνει από το φορτηγάκι και να επιβιβάζεται σε ένα αυτοκίνητο. Και φαίνεται ότι στην πορεία, ότι το αυτοκίνητο της εταιρείας αδερφών κινείται παράλληλα με το σκούτερ που οδηγούσε ο ένας εκ των δύο δολοφόνων. Αυτά τα στοιχεία, σύμφωνα με το δικαστήριο, δεν ήταν κατάλληλα για να τους καταδικάσουν, δεν ήταν ισχυρά αποδεικτικά μέσα και λόγω αμφιβολιών είχαν αθωωθεί».

Και συνέχισε: «Το θύμα στην Αράχωβα, είχαν προσπαθήσει να το εκτελέσουν πριν από έναν χρόνο με 47 σφαίρες στα Λιόσια, και δεν το είχαν καταφέρει. Τώρα έμενε σε ένα ξενοδοχείο στην Αράχωβα με μία κοπέλα, και η κοπέλα ενημέρωσε για τη δολοφονία. Βρέθηκε ένα καμένο αυτοκίνητο στην περιοχή Λιβάδι Φωκίδας που προφανώς ήταν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δολοφόνοι. Οι έρευνες συνεχίζονται».