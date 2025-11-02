Γιάννης Λάλας: «Ο θάνατος με θάνατο δεν λύνεται» – Συγκλονίζει η συζύγος του Γιώργου Καραϊβάζ
Ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί και φυλακιστεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών.
- Θρήνος στη Φθιώτιδα: Φωτογραφίες από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς
- Δύσκολες ώρες για την Αγγελική Νικολούλη – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της
- Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο - Η μηχανή του συγκρούστηκε με αγριογούρουνο
- Ο Κικίλιας στην πρώτη δεξίωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Πότε θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
«Ο θάνατος δεν λύνεται με θάνατο», έγραψε η χήρα του Γιώργου Καραϊβάζ, που δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2021 σε ανάρτησή της στα social media, μετά τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Αράχωβας.
Η χήρα του Γιώργου Καραϊβάζ έγραψε για τον Γιάννη Λάλα, που αθωώθηκε αμετάκλητα για τη δολοφονία του ότι «εάν ήταν αυτός που πήρε τη ζωή του Γιώργου μου ας τον συγχωρήσει ο Θεός». «Ο θάνατος δεν λύνεται με θάνατο», έγραψε χαρακτηριστικά.
«Ο θάνατος πονά, τόσο πολύ που ξεσκίζει τα σωθικά. Πριν μια ώρα έμαθα ότι σκότωσαν τον φερόμενο ως δολοφόνο του Γιώργου μου, του Γιωργούκου μου, προσπαθώ να καταλάβω το πως νιώθω, μ’ έπιασε μια τρεμούλα μου κόπηκαν τα πόδια είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου μου όλα γυρνούν στο κεφάλι μου, σαν να ξαναζώ την παραζάλη εκείνου του μεσημεριού που ακροβατούσα ανάμεσα στο χάος και στη απέραντη θλίψη», γράφει η Στάθα Καραϊβάζ.
«Εγώ θα πω εάν ήταν αυτός που πήρε τη ζωή του Γιώργου μου ας τον συγχωρήσει ο Θεός. Αλίμονο ο Γιώργος μου δεν γυρίζει πίσω τι δεν θα έδινα θα ερχόταν έστω για λίγο. Ο θάνατος δεν λύνεται με θάνατο. Γιώργο μου, μου λείπεις και σ αγαπώ πολύ, τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα, χωρίς την αγάπη σου», καταλήγει στην ανάρτησή της.
Ολόκληρη η ανάρτησή της
- Βορίζια: Πέντε κατηγορούμενοι μέχρι τώρα για το αιματηρό επεισόδιο -Δίωξη για ανθρωποκτονία στους δύο τραυματίες
- Η Ουκρανία παρέλαβε συστήματα αεράμυνας Patriot από τη Γερμανία
- Serie A: Έχασε στην έδρα της κι από τη Λέτσε η Φιορεντίνα (0-1) – Ματσάρα το Τορίνο – Πίζα (2-2)
- Ακρίβεια: Η πίεση στην τσέπη μεταφράζεται σε πίεση στο πιάτο
- Τα ορόσημα των ΕΛΤΑ στα 196 χρόνια λειτουργίας του – Από τον Καποδίστρια μέχρι σήμερα
- Η PSV επεκτείνει τα όριά της: Σχέδιο για ένα Philips Stadion 45.000 θέσεων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις