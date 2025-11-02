Γιάννης Λάλας: Τα όπλα της εν ψυχρώ δολοφονίας – Τον εκτέλεσαν με δύο καλάσνικοφ και ένα εννιάρι πιστόλι
Του είχαν στήσει ενέδρα και άνοιξαν πυρ εναντίον του τη στιγμή που βγήκε μόνος του στο μπαλκόνι. Οι σφαίρες τον βρήκαν σε όλο του το σώμα και αμέσως έπεσε νεκρός.
Με δύο καλάσνικοφ και ένα εννιάρι πιστόλι εκτελέστηκε ο Γιάννης Λάλας το βράδυ του Σαββάτου (1/11) στην περιοχή της Αράχωβας, με τη σχετική έρευνα των Αρχών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 42χρονος είχε πάει μαζί με μία γυναίκα και ακόμα δύο φιλικά ζευγάρια σε ξενοδοχείο κοντά στην Αράχωβα. Κατά τις ίδιες πηγές, οι δράστες παρακολουθούσαν τις κινήσεις του θύματος και όταν βγήκε στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου άνοιξαν πυρ εναντίον του με καλάσνικoφ.
Ο 42χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία, καθώς δέχθηκε πολλαπλές σφαίρες και έφερε τραύματα σε όλο το σώμα του. Στη συνέχεια η γυναίκα που ήταν μαζί του ειδοποίησε τις Αρχές σχετικά με το περιστατικό.
Τα δύο από τα συνολικά τρία όπλα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της εν ψυχρώ δολοφονίας, τα εγκατέλειψαν οι ίδιοι μέσα στο αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποίησαν για το έγκλημα που διέπραξαν και τα έκαψαν μαζί με το όχημα.
Βίντεο:
Η δολοφονία του 42χρονου αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς το θύμα φέρεται να είχε ενταχθεί στην ρωσόφωνη εγκληματική ομάδα που κινεί τα νήματα στο χώρου του λαθρεμπορίου τσιγάρων, ενώ στο παρελθόν είχε συγκρουστεί με ηγετικό μέλος της «Greek Mafia».
Εν τω μεταξύ, τον περασμένο Μάιο είχε σημειωθεί ακόμα μία δολοφονική απόπειρα εναντίον του θύματος έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, αλλά τότε είχε σωθεί χάρη στη θωράκιση του οχήματός του.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδερφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά αμφότεροι είχαν αθωωθεί από το δικαστήριο λόγω αμφιβολιών.
Την έρευνα για τη δολοφονία του 42χρονου έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τα στελέχη της να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν μέσα από μαρτυρίες και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού τις κινήσεις των εκτελεστών.
