Δολοφονία Λάλα: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο ένας από τους συλληφθέντες – Βρέθηκαν 8 όπλα και πάνω από 100.00 ευρώ

Με τη σύλληψη των 4 ατόμων η αστυνομία θεωρεί ότι κατάφερε να εντοπίσει την εκτελεστική ομάδα της μαφιόζικης δολοφονίας του Γιάννη Λάλα και πλέον οι έρευνες επικεντρώνονται στον ηθικό αυτουργό. Αυτόν δηλαδή που έδωσε την εντολή και πλήρωσε το συμβόλαιο για την εξόντωση του 42χρονου.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος μιλώντας στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ανάμεσα στους 4 συλληφθέντες βρίσκεται και ένας 38χρονος παλιός γνώριμος των Αρχών.

Η απαγωγή επιχειρηματία και οι ληστείες σε τράπεζες

Μεταξύ άλλων είχε κατηγορηθεί το 2022 για την απαγωγή επιχειρηματία ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Ντράφι.

Παλαιότερα, το 2012 συμμετείχε σε συμμορία που διέπραττε ληστείες σε τράπεζες σε χωριά στην Καβάλα, στις Σέρρες και στην Κομοτηνή. Μάλιστα σε μια περίπτωση είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικού τμήματος προκειμένου οι αστυνομικοί να μην επέμβουν στη ληστεία που σχεδίαζαν να κάνουν.

Τα άλλα τρία άτομα δεν φαίνεται να έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές. Από τους συλληφθέντες, οι δύο εντοπίστηκαν στην Καβάλα και οι άλλοι δύο στη Θεσσαλονίκη.

Οι έρευνες σε σπίτια

Συνολικά, από τις κατ’ οίκον έρευνες στα σπίτια τους σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Αθήνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 8 όπλα, εκ των οποίων επτά 9αρια πιστόλια και ένα περίστροφο, που μεταφέρθηκαν σε εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλλιστική εξέταση. Επίσης εντοπίστηκαν πάνω από 100.000 ευρώ.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη των τεσσάρων μετά από αξιοποίηση οπτικού υλικού αλλά και από μαρτυρίες.

Ειδικότερα, λίγο πριν τις 8 το πρωί του Σαββάτου, κάτοικοι μιας γειτονιάς στη Θέρμη είδαν πάνοπλους αστυνομικούς του ελληνικού FIB να μπαίνουν σε μια μεζονέτα και να βγάζουν έναν νεαρό γεννηθέντα το 2003 με χειροπέδες στα χέρια. Ακολούθησε έρευνα κατά την οποία βρήκαν μέσα στο σπίτι ένα όπλο.

Την ίδια ώρα, έγινε παρόμοια επιχείρηση στη Σταυρούπολη με ένα δεύτερο συλληφθέντα, γεννηθέντα το 2004. Και σε αυτή την επιχείρηση βρέθηκε όπλο.

Σε ξενοδοχείο στην Καβάλα

Αμφότεροι -οι οποίοι είχαν βρει καταφύγιο σε σπίτια φίλων τους και δεν έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές- οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Εκεί οδηγήθηκαν και οι δύο συλληφθέντες από την Καβάλα (με καταγωγή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης), οι οποίοι είχαν εντοπιστεί σε ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.