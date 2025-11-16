Βρήκαν χρυσές λίρες, 100.000 ευρώ και όπλα στους δολοφόνους του Λάλα – Αναζητούν τώρα τον ηθικό αυτουργό

Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγήθηκαν την Κυριακή οι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, απο πρόθεση, κατά συρροή απο κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, πλαστογραφία (πλημμέλημα), κλοπή (πλημμέλημα), διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή (κακούργημα) και προς ιδία χρήση (πλημμέλημα), κακουργηματική νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά.

Και οι τέσσερις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Τετάρτη, όταν και θα περάσουν ξανά την πόρτα των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Βρήκαν οπλοστάσιο και… τράπεζα

Υπενθυμίζεται ότι στην κατοχή των τεσσάρων συλληφθέντων εντοπίστηκαν συνολικά οκτώ όπλα, καθώς και περισσότερα από 100.000 ευρώ.

Ειδικότερα, κατά την έφοδό τους στα σπίτια των δραστών της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα εντόπισαν έξι πιστόλια, ένα περίστροφο και ένα αεροβόλο τυφέκιο. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, τα τρία βρέθηκαν στα σπίτια των δύο νεαρών που είχαν βοηθητικό ρόλο στην επιχείρηση της Αράχωβας και τα πέντε στα σπίτια των βασικών δραστών σε Αθήνα και Χαλάνδρι.

Παράλληλα, όμως εντόπισαν και κατέσχεσαν και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά 100.000 ευρώ σε μετρητά και 65 χρυσές λίρες, με τα 70.000 από αυτά να βρίσκονται στο σπίτι του 37χρονου βασικού δράστη, στην Αθήνα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα χρήματα προέρχονται από την εξαργύρωση του συμβολαίου θανάτου σε βάρος του Γιάννη Λάλα.

Μάλιστα, για να έχουν βρεθεί πάνω από 100.000 ευρώ, 15 ημέρες μετά την εκτέλεση του Λάλα, εκτιμούν ότι το συμβόλαιο θανάτου μπορεί να έφτασε ή να ξεπέρασε τις 200.000 ευρώ.

Αναλυτικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 6 πιστόλια,

• 1 περίστροφο,

• 1 αεροβόλο τυφέκιο,

• 3 γεμιστήρες,

• 485 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

• 1 τσεκούρι,

• 1 μαχαίρι,

• 3 συσκευές γεωεντοπισμού (gps tracker),

• 2 πτυσσόμενες ράβδοι,

• 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

• 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους -14,5- γραμμαρίων,

• 1 χειροβομβίδα κρότου λάμψης,

• 1 σιγαστήρας πυροβόλου όπλου,

• 2 αλεξίσφαιρα γιλέκα,

• 1 υφασμάτινη θήκη πιστολιού,

• 2 πινακίδες κυκλοφορίας, εμφανώς πλαστές,

• 1 «πλάκα» αλεξίσφαιρου γιλέκου,

• 65 χρυσές λίρες και

• 100.725 ευρώ.

Αναζητούν τον ηθικό αυτουργό

Παράλληλα με την έρευνα για τους φυσικούς δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI «τρέχουν» και την αναζήτηση του ηθικού αυτουργού.

Οι αστυνομικοί θέλουν να ολοκληρώσουν την εξιχνίαση της υπόθεσης και να συλλάβουν και τον άνθρωπο που πλήρωσε ένα ακριβό συμβόλαιο θανάτου, «βγάζοντας από τη μέση» τον Γιάννη Λάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί αναζητούν πληροφορίες στα δίκτυα των λαθρεμπόρων τσιγάρων και καυσίμων, πεδία στα οποία ο Λάλας είχε δράση το τελευταίο διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας –μαζί με τον αδελφό του- είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ και ενός πυγμάχου στο Γαλάτσι, ωστόσο είχε αθωωθεί από τα δικαστήρια.