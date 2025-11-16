newspaper
16.11.2025 | 18:30
Πτώμα άνδρα σε παραλία της Μαγνησίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές
16.11.2025 | 03:59
Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς
16.11.2025 | 12:55
«Χρειάζεται προσοχή» - Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής
Βρήκαν χρυσές λίρες, 100.000 ευρώ και όπλα στους δολοφόνους του Λάλα – Αναζητούν τώρα τον ηθικό αυτουργό
Ελλάδα 16 Νοεμβρίου 2025 | 20:23

Βρήκαν χρυσές λίρες, 100.000 ευρώ και όπλα στους δολοφόνους του Λάλα – Αναζητούν τώρα τον ηθικό αυτουργό

Την ώρα που οι 4 συλληφθέντες οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, η Ελληνική Αστυνομία αναζητά τον ηθικό αυτουργό του συμβολαίου θανάτου.

Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγήθηκαν την Κυριακή οι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, απο πρόθεση, κατά συρροή απο κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, πλαστογραφία (πλημμέλημα), κλοπή (πλημμέλημα), διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή (κακούργημα) και προς ιδία χρήση (πλημμέλημα), κακουργηματική νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά.

Και οι τέσσερις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Τετάρτη, όταν και θα περάσουν ξανά την πόρτα των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Βρήκαν οπλοστάσιο και… τράπεζα

Υπενθυμίζεται ότι στην κατοχή των τεσσάρων συλληφθέντων εντοπίστηκαν συνολικά οκτώ όπλα, καθώς και περισσότερα από 100.000 ευρώ.

Ειδικότερα, κατά την έφοδό τους στα σπίτια των δραστών της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα εντόπισαν έξι πιστόλια, ένα περίστροφο και ένα αεροβόλο τυφέκιο. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, τα τρία βρέθηκαν στα σπίτια των δύο νεαρών που είχαν βοηθητικό ρόλο στην επιχείρηση της Αράχωβας και τα πέντε στα σπίτια των βασικών δραστών σε Αθήνα και Χαλάνδρι.

Τα όπλα και τα χρήματα που εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τη σύλληψη των 4 δραστών της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα.

Παράλληλα, όμως εντόπισαν και κατέσχεσαν και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά 100.000 ευρώ σε μετρητά και 65 χρυσές λίρες, με τα 70.000 από αυτά να βρίσκονται στο σπίτι του 37χρονου βασικού δράστη, στην Αθήνα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα χρήματα προέρχονται από την εξαργύρωση του συμβολαίου θανάτου σε βάρος του Γιάννη Λάλα.

Μάλιστα, για να έχουν βρεθεί πάνω από 100.000 ευρώ, 15 ημέρες μετά την εκτέλεση του Λάλα, εκτιμούν ότι το συμβόλαιο θανάτου μπορεί να έφτασε ή να ξεπέρασε τις 200.000 ευρώ.

Αναλυτικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 6 πιστόλια,
• 1 περίστροφο,
• 1 αεροβόλο τυφέκιο,
• 3 γεμιστήρες,
• 485 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
• 1 τσεκούρι,
• 1 μαχαίρι,
• 3 συσκευές γεωεντοπισμού (gps tracker),
• 2 πτυσσόμενες ράβδοι,
• 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
• 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους -14,5- γραμμαρίων,
• 1 χειροβομβίδα κρότου λάμψης,
• 1 σιγαστήρας πυροβόλου όπλου,
• 2 αλεξίσφαιρα γιλέκα,
• 1 υφασμάτινη θήκη πιστολιού,
• 2 πινακίδες κυκλοφορίας, εμφανώς πλαστές,
•  1 «πλάκα» αλεξίσφαιρου γιλέκου,
• 65 χρυσές λίρες και
• 100.725 ευρώ.

Αναζητούν τον ηθικό αυτουργό

Παράλληλα με την έρευνα για τους φυσικούς δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI «τρέχουν» και την αναζήτηση του ηθικού αυτουργού.

Οι αστυνομικοί θέλουν να ολοκληρώσουν την εξιχνίαση της υπόθεσης και να συλλάβουν και τον άνθρωπο που πλήρωσε ένα ακριβό συμβόλαιο θανάτου, «βγάζοντας από τη μέση» τον Γιάννη Λάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί αναζητούν πληροφορίες στα δίκτυα των λαθρεμπόρων τσιγάρων και καυσίμων, πεδία στα οποία ο Λάλας είχε δράση το τελευταίο διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας –μαζί με τον αδελφό του- είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ και ενός πυγμάχου στο Γαλάτσι, ωστόσο είχε αθωωθεί από τα δικαστήρια.

ΕΟΔΥ: Πώς θα λειτουργήσει το Γραφείο για τα fake news – Τον Δεκέμβριο το πρώτο ενημερωτικό δελτίο
Ελλάδα 16.11.25
Ελλάδα 16.11.25

ΕΟΔΥ: Πώς θα λειτουργήσει το Γραφείο για τα fake news – Τον Δεκέμβριο το πρώτο ενημερωτικό δελτίο

Ο ΕΟΔΥ δρομολογεί μία στοχευμένη πρωτοβουλία για την εξάλειψη του φαινομένου των ψευδών ειδήσεων, ιδρύοντας «Γραφείο Εντοπισμού και Αντιμετώπισης fake news για θέματα Δημόσιας Υγείας».

Σύνταξη
Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών του καζίνο – Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε
Ανοίγουν στόματα... 16.11.25
Ανοίγουν στόματα... 16.11.25

Τα 5 μέλη των ψευτοεπενδυτών του καζίνο - Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε

Η σουίτα στο καζίνο, οι διάλογοι της σπείρας, οι κάλπικες λίρες και οι «μαϊμού» επενδύσεις - Τα 5 μέλη του κυκλώματος και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε κυριολεκτικά στο παρά πέντε

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο αρχηγός των IDF λέει ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να καταλάβουν εδάφη πέρα από την «Κίτρινη Γραμμή»
Δηλώσεις Ζαμίρ 16.11.25
Δηλώσεις Ζαμίρ 16.11.25

Ο αρχηγός των IDF λέει ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να καταλάβουν εδάφη πέρα από την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ είναι αντίθετο στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους - Τι είπε για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 16.11.25

LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός

LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καλαμάτα – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Volleyleague Ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Πρώην σταρ της Disney προκαλεί αντιδράσεις με εφαρμογή ΑΙ που σου επιτρέπει να μιλάς με νεκρούς συγγενείς
Δυστοπία 16.11.25
Δυστοπία 16.11.25

Πρώην σταρ της Disney προκαλεί αντιδράσεις με εφαρμογή ΑΙ που σου επιτρέπει να μιλάς με νεκρούς συγγενείς

O ηθοποιός Κάλουμ Ουόρθι, ο οποίος είναι συνιδρυτής της εταιρείας ΑΙ, έγραψε για την νέα εφαρμογή: «Τι θα γινόταν αν οι αγαπημένοι μας που έχουμε χάσει μπορούσαν να γίνουν μέρος του μέλλοντος μας;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναθηναϊκός – Άρης Betsson 82-77: Με την… ψυχή στο στόμα και την κλάση του Ναν
Μπάσκετ 16.11.25
Μπάσκετ 16.11.25

Παναθηναϊκός – Άρης Betsson 82-77: Με την… ψυχή στο στόμα και την κλάση του Ναν

Ο εξαιρετικός Άρης Betsson δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό και έκανε ντέρμπι το ματς του ΟΑΚΑ, ωστόσο η κλάση του Ναν στο φινάλε «καθάρισε» τη νίκη για τους «πράσινους» για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Ένα σύστημα που προστατεύει τους δικούς του: Πώς ο ισχυρός κύκλος του Έπσταϊν τον έκανε να μοιάζει φυσιολογικός
Κόσμος 16.11.25
Κόσμος 16.11.25

Ένα σύστημα που προστατεύει τους δικούς του: Πώς ο ισχυρός κύκλος του Έπσταϊν τον έκανε να μοιάζει φυσιολογικός

Το ζήτημα δεν είναι μόνο ποιοι γνώριζαν για τα φρικτά εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά και ποιοι απαρτίζουν την παγκόσμια ελίτ που το έδωσε την εξουσία να δρα τόσον καιρό ανενόχλητος

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΚΚΕ – Νέα Αριστερά: Οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι
Πολιτική Γραμματεία 16.11.25
Πολιτική Γραμματεία 16.11.25

Οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ζελένσκι

Με δηκτικό και καυστικό τρόπο σχολίασαν τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
«Travel Tuesday»: Η ταξιδιωτική βιομηχανία ετοιμάζει τη δική της «απάντηση» στην Black Friday
Δεκέμβριος 2025 16.11.25
Δεκέμβριος 2025 16.11.25

Η «Travel Tuesday» έρχεται προσφέροντας μεγάλες εκπτώσεις - Μικρές συμβουλές για την παγκόσμια γιορτή ταξιδιού

Μετά τον αγοραστικό πυρετό της «Black Friday» και της «Cyber Monday» η ταξιδιωτική βιομηχανία ετοιμάζει τη δική της «απάντηση» μπαίνοντας στο χορό των προσφορών με την «Travel Tuesday».

Σύνταξη
Εκουαδόρ: Δημοψήφισμα για την επιστροπή ξένων στρατιωτικών βάσεων στη χώρα – Το επιθυμούν Νομπόα και ΗΠΑ
Τα προγνωστικά 16.11.25
Τα προγνωστικά 16.11.25

Δημοψήφισμα για την επιστροφή ξένων στρατιωτικών βάσεων στο Εκουαδόρ - Το επιθυμούν Νομπόα και ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ, Ντανιέλ Νομπόα, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, είναι υπέρμαχος της επιστροφής των ξένων βάσεων - Το δημοψήφισμα γίνεται εν μέσω έντασης στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό

Σύνταξη
Η διττή ζωή του Χανς Άσπεργκερ – Ερεύνησε τον αυτισμό με συμπόνια, συνεργάστηκε με τους Ναζί
Ερωτήματα 16.11.25
Ερωτήματα 16.11.25

Η διττή ζωή του Χανς Άσπεργκερ – Ερεύνησε τον αυτισμό με συμπόνια, συνεργάστηκε με τους Ναζί

Ο «πατέρας της νευροδιαφορετικότητας», Χανς Άσπεργκερ, με έδρα τη Βιέννη, ήταν πρωτοπόρος στην εποχή του, αλλά είχε επίσης εμπλακεί στα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ. Το μυθιστόρημα της Βρετανίδας Alice Jolly με τίτλο «The Matchbox Girl» διερευνά αυτές τις αντιφάσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ισοπεδωτική Πορτογαλία, προκρίθηκε στο Μουντιάλ (9-1) – Στα μπαράζ με ανατροπή η Ιρλανδία
Προκριματικά Μουντιάλ 16.11.25
Προκριματικά Μουντιάλ 16.11.25

Ισοπεδωτική Πορτογαλία, προκρίθηκε στο Μουντιάλ (9-1) – Στα μπαράζ με ανατροπή η Ιρλανδία

Η Πορτογαλία διέλυσε 9-1 την Αρμενία και πέρασε στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την ώρα που η Ιρλανδια έφτανε στην ανατροπή επί της Ουγγαρίας (2-3) και θα παίξει στα μπαράζ.

Σύνταξη
Δημογραφικό: Ο κίνδυνος να μειωθεί το ΑΕΠ 15% – «Γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο»
Οικονομικές Ειδήσεις 16.11.25
Οικονομικές Ειδήσεις 16.11.25

Ο κίνδυνος να μειωθεί το ΑΕΠ 15% - «Γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο»

Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Η εξέλιξη των φυσικών ισοζυγίων στην Ελλάδα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αποδεικνύουν ότι η γήρανση του πληθυσμού είναι ίσως το οξύτερο πρόβλημα των επόμενων δεκαετιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λήξη συναγερμού στη Λίβερπουλ για τον Σαλάχ
Ποδόσφαιρο 16.11.25
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Λήξη συναγερμού στη Λίβερπουλ για τον Σαλάχ

Ο 33χρονος επιθετικός αποκλείστηκε από το φιλικό παιχνίδι της Αιγύπτου (Δευτέρα, 17/11) με το Πράσινο Ακρωτήρι και αυτό έγινε για να ξεκουραστεί ενόψει Premier League

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Αλβανία – Αγγλία
Ποδόσφαιρο 16.11.25

LIVE: Αλβανία – Αγγλία

LIVE: Αλβανία – Αγγλία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλβανία – Αγγλία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»
Αντιγραφή; 16.11.25
Αντιγραφή; 16.11.25

Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»

Ο Ντέιβιντ Ζάκερ, που σκηνοθέτησε τις δύο πρώτες ταινίες «Naked Gun», δήλωσε ότι δεν εντυπωσιάστηκε από το reboot με πρωταγωνιστές τους Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το 62% των πολιτών της Γερμανίας φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
Δημοσκόπηση 16.11.25
Δημοσκόπηση 16.11.25

Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας

Τεράστιο πλήγμα για χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας, που αποτελούν έναν σημαντικό οικονομικό μοχλό, υποστηρίζοντας αμέτρητες μικρές επιχειρήσεις, τεχνίτες και πωλητές

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ψάχνουμε για παίκτη, αλλά δεν είναι εύκολο»
Μπάσκετ 16.11.25
Μπάσκετ 16.11.25

Μπαρτζώκας: «Ψάχνουμε για παίκτη, αλλά δεν είναι εύκολο»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Προμηθέα και μετά το τέλος του αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο... μεταγραφικό σαφάρι των «ερυθρόλευκων» για έναν γκαρντ, τονίζοντας πως το έργο της ομάδας δεν είναι ευκολο.

Σύνταξη
Αθλητική Ακαδημία 28Β – Ολυμπιακός 0-10: Τρίτη σερί «δεκάρα» για τις «ερυθρόλευκες»
Ποδόσφαιρο 16.11.25
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Αθλητική Ακαδημία 28Β – Ολυμπιακός 0-10: Τρίτη σερί «δεκάρα» για τις «ερυθρόλευκες»

Ασταμάτητη είναι η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, με τις «ερυθρόλευκες» να πετυχαίνουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους με... διψήφια διαφορά, επικρατώντας της Ακαδημίας Βαλμπουενά με 10-0, για το 3/3 στην Γ' Εθνική.

Σύνταξη
