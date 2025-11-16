Την Τετάρτη το πρωί απολογούνται στον ανακριτή οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σωρεία αδικημάτων.

Βαρύ κατηγορητήριο

Συγκεκριμένα ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, απο πρόθεση, κατά συρροή απο κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, πλαστογραφία (πλημμεληματική), κλοπή (πλημμεληματική), διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή (κακούργημα) και προς ιδία χρήση (πλημμέλημα), κακουργηματική νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά.

Η στιγμή που οι κατηγορούμενοι φτάνουν στα δικαστήρια:

Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, μιλώντας στο MEGA, οι Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη των δολοφόνων του Λάλα, καθώς οι δύο από τους 4 είχαν προχωρήσει λίγες εβδομάδες νωρίτερα σε μία επίθεση με πυροβολισμούς στην Αθήνα.

Στην προσπάθειά τους να εξιχνιάσουν αυτή την υπόθεση, οι Αρχές είχαν εντοπίσει τους δράστες, και το αυτοκίνητό τους ενώ επίσης τους είχαν θέσει υπό τηλεφωνική παρακολούθηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους 4 συλληφθέντες βρίσκεται και ένας 38χρονος παλιός γνώριμος των Αρχών.

Μεταξύ άλλων είχε κατηγορηθεί το 2022 για την απαγωγή επιχειρηματία ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Ντράφι ενώ παλαιότερα συμμετείχε σε συμμορία που διέπραττε ληστείες σε τράπεζες σε χωριά στην Καβάλα, στις Σέρρες και στην Κομοτηνή.

Πώς έγινε η δολοφονία

Όπως φαίνεται από την έρευνα, οι τέσσερις δράστες μετέβησαν στην Αράχωβα με τρία αυτοκίνητα.

Το κλεμμένο με το οποίο έφτασαν στο σαλέ και σκότωσαν τον Λάλα, το οποίο στη συνέχεια έκαψαν μαζί με το καλάσνικοφ και δύο πιστόλια και τα άλλα δύο αυτοκίνητα που οδήγησαν μέχρι εκεί οι νεαρότεροι κατηγορούμενοι που είχαν τον βοηθητικό ρόλο με τα οποία στη συνέχεια διέφυγαν δύο και δύο αντίστοιχα.