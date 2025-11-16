Δολοφονία Λάλα: Πήραν προθεσμία οι 4 κατηγορούμενοι – Βαρύ το κατηγορητήριο εναντίον τους
Οι τέσσερις κατηγορούμενοι, που αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, θα απολογηθούν την Τετάρτη.
- Μάστιγα η βία ανηλίκων: Δίνουν ραντεβού για ξύλο εκτός σχολείου – Πάνω από 20 περιστατικά κάθε ημέρα
- Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε παραλία της Μαγνησίας – Τι εξετάζουν οι Αρχές
- Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
- Κρήτη: Αστυνομικοί πήγαν για να ενισχύσουν την τοπική ΕΛ.ΑΣ. αλλά… δεν βρίσκουν σπίτι
Την Τετάρτη το πρωί απολογούνται στον ανακριτή οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σωρεία αδικημάτων.
Βαρύ κατηγορητήριο
Συγκεκριμένα ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, απο πρόθεση, κατά συρροή απο κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, πλαστογραφία (πλημμεληματική), κλοπή (πλημμεληματική), διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή (κακούργημα) και προς ιδία χρήση (πλημμέλημα), κακουργηματική νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά.
Η στιγμή που οι κατηγορούμενοι φτάνουν στα δικαστήρια:
Πώς έφτασαν στα ίχνη τους
Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, μιλώντας στο MEGA, οι Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη των δολοφόνων του Λάλα, καθώς οι δύο από τους 4 είχαν προχωρήσει λίγες εβδομάδες νωρίτερα σε μία επίθεση με πυροβολισμούς στην Αθήνα.
Στην προσπάθειά τους να εξιχνιάσουν αυτή την υπόθεση, οι Αρχές είχαν εντοπίσει τους δράστες, και το αυτοκίνητό τους ενώ επίσης τους είχαν θέσει υπό τηλεφωνική παρακολούθηση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους 4 συλληφθέντες βρίσκεται και ένας 38χρονος παλιός γνώριμος των Αρχών.
Μεταξύ άλλων είχε κατηγορηθεί το 2022 για την απαγωγή επιχειρηματία ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Ντράφι ενώ παλαιότερα συμμετείχε σε συμμορία που διέπραττε ληστείες σε τράπεζες σε χωριά στην Καβάλα, στις Σέρρες και στην Κομοτηνή.
Πώς έγινε η δολοφονία
Όπως φαίνεται από την έρευνα, οι τέσσερις δράστες μετέβησαν στην Αράχωβα με τρία αυτοκίνητα.
Το κλεμμένο με το οποίο έφτασαν στο σαλέ και σκότωσαν τον Λάλα, το οποίο στη συνέχεια έκαψαν μαζί με το καλάσνικοφ και δύο πιστόλια και τα άλλα δύο αυτοκίνητα που οδήγησαν μέχρι εκεί οι νεαρότεροι κατηγορούμενοι που είχαν τον βοηθητικό ρόλο με τα οποία στη συνέχεια διέφυγαν δύο και δύο αντίστοιχα.
- Δημογραφικό: Ο κίνδυνος να μειωθεί το ΑΕΠ 15% – «Γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο»
- Λήξη συναγερμού στη Λίβερπουλ για τον Σαλάχ
- LIVE: Αλβανία – Αγγλία
- Ν. Κακλαμάνης: Η Ελλάδα στο πλευρό της Ουκρανίας – 50 χρόνια πριν και ο ελληνισμός είχε υποστεί το ίδιο πρόβλημα
- Αραγτσί: Το Ιράν πλέον δεν εμπλουτίζει ουράνιο πουθενά
- Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις