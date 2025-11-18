Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 18.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Επειδή τα πράγματα είναι ήρεμα σήμερα, μπορείς να τα διαχειριστείς όλα μαζί ταυτόχρονα, αν το θέλεις. Πάντως έτσι θα αποδείξεις ότι έχεις τον έλεγχο στα χέρια σου και θα νιώσεις κι εσύ λίγο πιο ασφαλής. Επίσης μπορείς να έχεις τον τελευταίο λόγο. Πρόσεξε όμως τα λάθη που μπορούν να γίνουν, αν τυχόν είσαι υπερβολικά σφιχτός, έτσι;
DON’TS: Μην αφήνεις το άγχος να σε κάνει καχύποπτο ή να σου λέει πως συνεχώς κάτι παίζεται παρασκηνιακά, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να ηρεμήσεις καθόλου. Ωστόσο ούτε η άποψη ότι αν δε διορθώσεις το κάθε στραβό που συναντάς θα εκτεθείς, ευσταθεί, σωστά; Μην κλειστείς απότομα στο καβούκι σου λόγω φόβου. Μην είσαι ανταγωνιστικός
Ταύρος
DO’S: Έντονη μέρα η σημερινή. Ωστόσο είμαι σίγουρη πως εσύ θα μπορέσεις μέσα σε όλο αυτό να εστιάσεις στα σημαντικά και αυτά δεν είναι άλλα πέρα από τα επαγγελματικά σου. Τι άλλο; Μάλιστα στον χώρο της δουλειάς υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοί σου που έχουν ξεφύγει. Μήπως λοιπόν να κάνεις κάτι, έτσι ώστε να βάλεις στην θέση τους;
DON’TS: Μην έχεις μονίμως μύγα πως οι συνάδελφοί σου προσπαθούν να σε καπελώσουν, γιατί η μέρα είναι ήδη έντονη, οπότε δεν χρειάζεται να το παρακάνεις κι εσύ. Μην μπεις σε φάση που θα παίξεις παιχνίδια ελέγχου, αλλά μην κωλώσεις να δείξεις πως αξίζεις τον σεβασμό τους. Μη μεταφέρεις αυτό το έντονο κλίμα στην σχέση σου- αν έχεις.
Δίδυμοι
DO’S: Πρόσεχε στη δουλειά, γιατί το κλίμα δεν είναι το καλύτερο. Ίσως να είναι έντονο και βαρύ. Το σημαντικό όμως είναι να παραμείνεις προσηλωμένος στο πρόγραμμα που έχεις και να αγνοήσεις τα συναισθήματα που θα σε κατακλύσουν, γιατί αν τους δώσεις τα ηνία, χάθηκες! Προσπάθησε να κλείσεις κάποιες από τις δουλειές που τρέχουν.
DON’TS: Αν νιώθεις πως κάποιος, κάπου, κάτι σου κρύβει, τότε μη διστάσεις να το ψάξεις, ώστε να μάθεις τι παίζεται παρασκηνιακά. Ωστόσο μην αφήσεις αυτή την πεποίθηση να σε οδηγήσει σε υπερανάλυση, γιατί αυτό δεν θα σε βοηθήσει. Το πιθανότερο είναι να σε κουράσει. Φρόντισε λοιπόν να μην το καταλάβεις αυτό, όταν θα είναι πια αργά, έτσι;
Καρκίνος
DO’S: Η σημερινή μέρα απαιτεί μεγάλη προσοχή από μεριάς σου. Κυρίως στον τομέα των ερωτικών, όπου αν σε πιάσει η κτητικότητα και η ζήλεια, το πράγμα μπορεί να πάρει αρνητική τροπή για σένα. Εντάξει, αν νιώθεις πως η άλλη πλευρά σου λέει ψέματα, μπορείς να το ψάξεις ή και να ρωτήσεις ευθέως. Απλά απόφυγε να γίνεις υπερβολικά έντονος.
DON’TS: Μην κάνεις πεισματικά αυτό που θες εσύ και μόνο εσύ, αγνοώντας τι λένε ή τι θέλουν οι άλλοι. Πρόσεξε! Δεν σου λέω να μη βάλεις σε προτεραιότητα τις επιθυμίες σου ή να μην προχωρήσεις μπροστά, σου λέω απλά να μην το παρακάνεις. Παράλληλα μην πιέσεις κανέναν να σε ακολουθήσει. Κοινώς μην τους εκβιάσεις συναισθηματικά όντας χειριστικός.
Λέων
DO’S: Εστίασε στο μέσα σου, καθώς κρύβεις πολλά που πρέπει να τα αναλύσεις. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να τα κατανοήσεις και να βρεις τον βαθμό στον οποίο σε επηρεάζουν. Πάρε χρόνο για τον εαυτό σου, ώστε να μπορέσεις να διαχειριστείς τις εσωτερικές σου εντάσεις ψύχραιμα- όσο γίνεται. Βρες λοιπόν τι πρέπει να δουλέψεις με τον εαυτό σου.
DON’TS: Μη γίνεις έντονος, περίεργος ή απότομος στον τρόπο σου απέναντι στην οικογένεια, γιατί μέσα στο σπίτι η ατμόσφαιρα είναι έτσι κι αλλιώς τεταμένη. Δεν χρειάζεται να έχεις πάνω σου τον έλεγχο, ούτε όμως να κάνεις κουμάντο στους απέναντι, σωστά; Ωστόσο μην αποκοπείς εντελώς, γιατί όλα αυτά τα θέματα που υπάρχουν πρέπει να λυθούν.
Παρθένος
DO’S: Εξέτασε το μέσα σου με προσοχή, αλλά εξέτασε και την συμπεριφορά των άλλων. Μπορείς, ας πούμε, να παρατηρήσεις τι λένε οι άλλοι και μετά να αναλύσεις, ώστε να καταλάβεις τι πραγματικά εννοούν. Αν υπάρχει κάποιο παρασκήνιο ή κρυφή αλήθεια, τότε θα τα ανακαλύψεις. Απόφυγε όμως να κολλήσεις σε λεπτομέρειες ή να κάνεις σενάρια.
DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου για αχρειασιές ή υπόνοιες. Μην εστιάσεις στο να έχεις τον έλεγχο λόγω φόβου, γιατί το σημαντικότερο είναι να δουλέψεις με τον εαυτό σου, σωστά; Μην θες να έχεις τον τελευταίο λόγο. Από την άλλη, μην προσπαθήσεις να καλύψεις το πως νιώθεις, γιατί δεν θα το πετύχεις και μετά θα εκνευριστείς χειρότερα.
Ζυγός
DO’S: Πολλά έντονα σκηνικά θα λάβουν χώρα σήμερα, οπότε εσύ πρέπει να τα διαχειριστείς με ψυχραιμία. Ίσως κάποιοι να πάρουν τις αποστάσεις τους από εσένα, όχι γιατί φταις, αλλά γιατί έχουν τα δικά τους, οπότε εσύ απόφυγε να γίνεις καχύποπτος, γιατί δε γυρίζει όλος ο κόσμος γύρω από εσένα. Προσοχή απαιτούν και τα οικονομικά σου.
DON’TS: Μην αφήσεις τις ανασφάλειες που θα σκάσουν μύτη όλες μαζί να σε επηρεάσουν. Μην θες να έχεις πάνω σου τον έλεγχο των καταστάσεων, γιατί υπάρχει ήδη πολλή ένταση συσσωρευμένη. Μην παρασύρεσαι ούτε από τις υπόνοιες ή και τις δεύτερες σκέψεις που σου μπαίνουν στο μυαλό ούτε στα ερωτικά, αλλά ούτε και στα επαγγελματικά.
Σκορπιός
DO’S: Υπάρχει μεγάλη ένταση γύρω σου. Μήπως όμως πηγάζει από μέσα σου; Όπως και να έχει, αν θες να την αντιμετωπίσεις- ψύχραιμα πάντα- πρέπει πρώτα να κατανοήσεις από που προέρχεται, σωστά; Το ίδιο όμως πρέπει να κάνεις και όσον αφορά τα συναισθήματά σου. Απόφυγε να ξεσπάσεις τα νεύρα σου πάνω σε εκείνους που δεν σου φταίνε.
DON’TS: Μην πάρεις σημαντικές αποφάσεις και μην κάνεις βιαστικές κινήσεις τώρα, όχι μόνο γιατί ο Ερμής είναι ανάδρομος, αλλά γιατί και εσύ βρίσκεσαι εν θερμώ, επομένως άκρη δεν θα βγάλεις. Παράλληλα μη γίνεσαι αντιδραστικός, ειδικά αν δεν βλέπεις καθαρά και νιώθεις πως έχεις θολώσει, γιατί ούτε έτσι πρόκειται να βγάλεις κάποια άκρη.
Τοξότης
DO’S: Πάρε αποστάσεις από τα πολλά και ξεκουράσου. Χαλάρωσε και ασχολήσου μόνο με τα απολύτως απαραίτητα. Άρα απόφυγε να επικεντρωθείς στα σκηνικά που σε έχουν ταράξει ή θυμώσει στο παρελθόν, γιατί υπάρχει ήδη αρκετή ένταση συσσωρευμένη μέσα σου. Δε νομίζω λοιπόν πως θέλεις να φορτωθείς με περαιτέρω αρνητικά συναισθήματα.
DON’TS: Μη διστάσεις να παρατηρήσεις προσεκτικά αυτά που ακούς και βλέπεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις είτε να επιβεβαιώσεις είτε να διαψεύσεις κάποιες υπόνοιες που ήδη έχεις στο μυαλό σου. Μη διστάσεις ακόμα και να ψαρέψεις πληροφορίες, αν χρειάζεται. Ωστόσο μην πιέζεις και μη γίνεσαι εμμονικός με τις ερωτήσεις σου. Έχει διαφορά έτσι;
Αιγόκερως
DO’S: Δώσε βάση στις σκέψεις που κάνεις, γιατί σήμερα αποκτούν μεγαλύτερη ουσία και βαρύτητα. Ταυτόχρονα πάρε τις αποστάσεις σου, ώστε να μπορέσεις να διαχωρίσεις μέσα στο μυαλό σου τι είναι όντως εφικτό και μπορεί να γίνει και τι απαιτεί σωστότερο προγραμματισμό, προκειμένου να λειτουργήσει. Πρέπει κάπως να ξεμπλοκάρεις, σωστά;
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη φοβάσαι και μην αγχώνεσαι ότι η δουλειά μπορεί να μείνει πίσω. Παράλληλα μην επιτρέπεις σε κανέναν να αμφισβητεί το αν μπορείς να ανταπεξέλθεις στις δουλειές που σου ανατίθενται ή όχι. Να ξέρεις πως αυτές οι φοβίες μπορεί να ενεργοποιήσουν παλιές ανασφάλειες. Μη γίνεις απότομος ή καχύποπτος.
Υδροχόος
DO’S: Γίνε παρατηρητικός μεν, αλλά όχι και καχύποπτος, έτσι; Απόφυγε να γίνεις ανταγωνιστικός, γιατί δεν βλέπω πως μπορεί να σε ωφελήσει αυτό. Κυνήγησε τους στόχους σου με αργές κινήσεις, καθώς κανέναν δεν τον ενδιαφέρει το αν θα το κάνεις γρηγορότερα ή αργότερα. Ταυτόχρονα απόφυγε και να θέλεις να έχεις εσύ τον τελευταίο λόγο.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχει ένταση σήμερα. Μην αφήσεις λοιπόν τους τόνους να ξεφύγουν υπερβολικά. Μην αφήσεις όμως ούτε την περίεργη ατμόσφαιρα να σου δημιουργήσει υπόνοιες ότι ορισμένοι συνάδελφοί σου προσπαθούν να σου φορτώσουν περαιτέρω ευθύνες. Αν σου αναλογούν δέξου τες, αν όχι τότε βάλτους στην θέση τους.
Ιχθύες
DO’S: Κράτα την ψυχραιμία σου, γιατί η ατμόσφαιρα γίνεται βαριά και έντονη. Πάρε μέρος σε συζητήσεις και κανόνισε όμορφες συναντήσεις με την παρέα σου. Ωστόσο ανάλυσε το αν αυτά που ακούς έχουν προοπτικές να γίνουν πράξη ή εάν θα μείνουν μόνο λόγια. Απόφυγε να προβληματιστείς όμως από αυτό, έτσι; Άκου τι σου λέει το ένστικτό σου.
DON’TS: Μην το παρακάνεις με την καχυποψία. Μη γίνεις απότομος, ευθύς ή ωμός στον τρόπο σου, γιατί αυτό θα απομακρύνει κόσμο και κοσμάκη από κοντά σου. Το θέλεις αυτό; Δε νομίζω! Από την άλλη, μη διστάσεις να περάσεις το μήνυμα που θες, ακόμα κι αν το κάνεις μέσω Λαμίας. Άρχισε, ας πούμε, τις μπηχτές και τα σχόλια. Δεν σου είναι δύσκολο!
