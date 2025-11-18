DO’S: Επειδή τα πράγματα είναι ήρεμα σήμερα, μπορείς να τα διαχειριστείς όλα μαζί ταυτόχρονα, αν το θέλεις. Πάντως έτσι θα αποδείξεις ότι έχεις τον έλεγχο στα χέρια σου και θα νιώσεις κι εσύ λίγο πιο ασφαλής. Επίσης μπορείς να έχεις τον τελευταίο λόγο. Πρόσεξε όμως τα λάθη που μπορούν να γίνουν, αν τυχόν είσαι υπερβολικά σφιχτός, έτσι;

DON’TS: Μην αφήνεις το άγχος να σε κάνει καχύποπτο ή να σου λέει πως συνεχώς κάτι παίζεται παρασκηνιακά, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να ηρεμήσεις καθόλου. Ωστόσο ούτε η άποψη ότι αν δε διορθώσεις το κάθε στραβό που συναντάς θα εκτεθείς, ευσταθεί, σωστά; Μην κλειστείς απότομα στο καβούκι σου λόγω φόβου. Μην είσαι ανταγωνιστικός