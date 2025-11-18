Λιβ Σράιμπερ: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από έντονο πονοκέφαλο

O Λιβ Σράιμπερ ένιωσε έναν έντονο πονοκέφαλο την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, με τον γιατρό του να τον συμβουλεύει να πάει άμεσα στο νοσοκομείο.

Μετά την εισαγωγή του παρέμεινε για παρακολούθηση όλη τη νύχτα, ενώ τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, οι γιατροί τον υπέβαλαν σε σειρά εξετάσεων.

Πηγές αναφέρουν ότι η ομιλία και η κινητικότητά του δεν επηρεάστηκαν, ωστόσο τα αίτια του έντονου πονοκεφάλου παραμένουν άγνωστα.

Λιβ Σράιμπερ: Η παροδική αμνησία και ο πονοκέφαλος

Τον Απρίλιο του 2024, σε συνέντευξή του στο «Late Night with Seth Meyers», αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με παροδική ολική αμνησία (transient global amnesia) ενώ έπαιζε στο Broadway το έργο «Doubt: A Parable».

Εκείνο το βράδυ είχε νιώσει επίσης έναν δυνατό πονοκέφαλο. Αμέσως μετά, ξέχασε πράγματα όπως, το όνομα της συμπρωταγωνίστριάς του, Έιμι Ράιαν, όταν τη συνάντησε στα παρασκήνια, αλλά και τους διαλόγους του πάνω στη σκηνή, ακόμη και σε ποια παράσταση έπαιζε.

Ο γιατρός και η σύζυγός του τον είδαν πανικόβλητοι, με τον ίδιο να πιστεύει ότι είχε πάθει εγκεφαλικό. Η διάγνωση όμως ήταν η σπάνια, αλλά «ακίνδυνη», παροδική ολική αμνησία, η οποία συνήθως εξαφανίζεται μέσα σε 8–24 ώρες.

Ο φόβος για το εγκεφαλικό επεισόδιο και η ανάρρωση

Ο Λιβ Σράιμπερ είχε περιγράψει πως, παρά τη βεβαίωση των γιατρών ότι η κατάσταση θα υποχωρούσε, ήταν πεπεισμένος ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό.

Τελικά, την επόμενη μέρα η μνήμη του επανήλθε πλήρως και το επεισόδιο δεν επαναλήφθηκε. «Ξύπνησα και θυμόμουν τα πάντα», είχε πει.