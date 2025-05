«Οι έφηβοι είναι πονοκέφαλος»: Η γνώμη του Λιβ Σράιμπερ για την 16χρονη τρανς κόρη του Κάι

Ήταν αρχές Μαρτίου όταν μια 16χρονη έκλεψε την παράσταση και τα κομπλιμέντα στην επίδειξη του οίκου Valentino στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι. Η νεαρή κοπέλα δεν ήταν άλλη από την τρανς κόρη της Ναόμι Γουότς και Λιβ Σράιμπερ, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στις πασαρέλες.

Η 16χρονη Κάι «χειροκτορήθηκε» στα social media από πολλούς διάσημους, όπως το πρώην μοντέλο και fashion icon Λίντα Εβαντζέλιστα, η μητέρα της την αποθέωσε γράφοντας «τσιρίζω από περηφάνια», ενώ ο πατέρας της σχολίασε «όλο και πιο ψηλά».Και τώρα, ο Λιβ Σράιμπερ, μίλησε για πρώτη φορά για την Κάι.

«Η Κάι ήταν πάντα αυτή που είναι. Ωστόσο, νομίζω ότι η πιο σημαντική στιγμή της ήταν όταν ζήτησε να την αποκαλούμε «η» και όχι «ο»» δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός σε συνέντευξή του στο Variety.

«Για να είμαι ειλικρινής δεν το θεώρησα κάτι τόσο σημαντικό, γιατί η Κάι μας είχε δείξει το θηλυκό της πρόσωπο εδώ και πολύ καιρό» τόνισε ο Λιβ Σράιμπερ και συνέχισε: «Η Κάι είναι μαχήτρια. Και είναι πολύ σημαντικό που βγαίνει μπροστά και λέει «είμαι τρανς, κοιτάξτε με και άντε γ@μηθείτε»».

Liev Schreiber reveals his reaction to teen Kai coming out as trans https://t.co/zflaNcJo4D

— Zicutake USA Comment (@Zicutake) May 9, 2025