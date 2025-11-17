Η Πέι Τσουνγκ, μια 34χρονη από το Μπρούκλιν, εξαπατούσε επί μακρόν επιχειρηματίες εστιατορίων στη Νέα Υόρκη. Έκανε καριέρα στα social media υποστηρίζοντας ότι είναι food influencer.

Ωστόσο, συνελήφθη έπειτα από καταγγελίες ότι έτρωγε σε ακριβά εστιατόρια και έφευγε χωρίς να πληρώνει.

Η Πέι Τσουνγκ, που έχει 13.000 ακολούθους και ζει σε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, έχει συλληφθεί πέντε φορές από τα τέλη Οκτωβρίου. Οι αρχές και οι ιδιοκτήτες εστιατορίων κάνουν λόγο για συστηματική απάτη. Εμφανιζόταν στα εστιατόρια με επαγγελματικό εξοπλισμό, φωτογράφιζε τα πιάτα κορυφαίων εστιατορίων και στη συνέχεια δημοσίευε στο Instagram ενθουσιώδεις κριτικές για το φαγητό. Ωστόσο, δεν είχε πληρώσει ποτέ τον λογαριασμό.

Στο εστιατόριο Francie, στις 22 Οκτωβρίου, φέρεται να παρήγγειλε ένα μενού τεσσάρων πιάτων, συνολικής αξίας 188 δολαρίων. Όταν της ζητήθηκε να πληρώσει, πρότεινε να «ανταλλάξει» το γεύμα με δημοσιεύσεις και φωτογραφίες. Όλες οι κάρτες της απορρίφθηκαν. Τότε υποστήριξε ότι περίμενε χρήματα από την οικογένειά της.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, η influencer Πέι Τσούνγκ επέστρεψε αρκετές φορές -παρά το ανεξόφλητο χρέος. Ωστόσο, στις 7 Νοεμβρίου κατανάλωσε φαγητό αξίας 83 δολαρίων και συνελήφθη επί τόπου. Οι αστυνομικοί τη γνώριζαν ήδη από ανάλογα περιστατικά.

Με αντάλλαγμα σεξουαλικές υπηρεσίες

Σε άλλο εστιατόριο, φέρεται να άφησε απλήρωτο λογαριασμό 146 δολαρίων στις 27 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τη διεύθυνση του εστιατορίου βρέθηκε να κρύβεται στην τουαλέτα. Και εργαζόμενος στο εστιατόριο κατήγγειλε ότι η Πέι Τσουνγκ προσπάθησε να πληρώσει με «άλλο τρόπο».

Πρότεινε σε σερβιτόρο να εξοφλήσει εκείνος τον λογαριασμό και να τον αποζημιώσει αυτή αφήνοντας σεξουαλικό υπονοούμενο.

Η 34χρονη influencer μέσα σε δύο μήνες έχει συλληφθεί σε μια σειρά από εστιατόρια στη Νέα Υόρκη.

Οι μηνύσεις εις βάρος της έχουν πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.