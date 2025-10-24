Σάλος με influencer που χόρευε δίπλα στον άρρωστο πατέρα της

Μια influencer αντιμετωπίζει έντονες αντιδράσεις μετά τη δημοσίευση μιας σειράς βίντεο στο TikTok, στα οποία εμφανίζεται να χορεύει χρησιμοποιώντας τον πατέρα της με ηπατική και καρδιακή ανεπάρκεια ως prop, δηλαδή ως φόντο!

Η Athena Paris, 24 ετών, δημοσίευσε πολλά βίντεο στα οποία χορεύει σε δημοφιλή τραγούδια δίπλα στο κρεβάτι του πατέρα της στο νοσοκομείο. «Κλωτσάω την φυματίωση στον κώλο», έγραφε η λεζάντα σε ένα από αυτά. Η Paris είναι δημοφιλής στο TikTok με 1,5 εκατ. ακολούθους, ενώ προσπαθεί να δημιουργήσει «δυνατούς» λογαριασμούς στο Instagram και το Youtube.

Στη λεζάντα της, η Paris περιέγραψε τα προβλήματα υγείας του πατέρα της ως τη «μεγαλύτερη» που έχει αντιμετωπίσει η οικογένειά της, ισχυριζόμενη ότι χρησιμοποιεί τον χορό για να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη περίοδο, σε μια υπέροχη αναγωγή της μάχης για την ζωή του πατέρα της στο δικό της προσωπικό δράμα.

@athena.parriss Day 4 in the hospital and so far we have identified my dad has heart failure and liver failure. He is going in for a procedure today, and we are being optimistic! It’s better to be pro active then reactive when it comes to heart problems. He is nervous, but I am being strong for him, trying to occupy his mind and make him laugh even tho the hospital can be so depressing. On the positive my family has stepped up so much and this is the closest we have been in a long time. God is good, and my father has got a lot of life left to live. Just a little bump in the road💕 Please keep my family in your prayers.💞 ♬ You Rock My World – Michael Jackson

Η influencer νιώθει χαρούμενη στην τοποθεσία νοσοκομείο

«Είμαι απλά χαρούμενη που ο Θεός μου έδωσε χρόνο να έρθω και να φροντίσω τον πατέρα μου μέχρι να αναρρώσει», είπε.

«ΜΙΣΩ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ… είναι τόσο καταθλιπτικά, γι’ αυτό φέρνω όλη μου την ενέργεια κάθε φορά που έρχομαι. Χωρίς θλίψη, μόνο χορό. Πιστεύω ακράδαντα ότι μπορείς να αγαπήσεις κάποιον μέχρι να αναρρώσει».

Ο πατέρας της φαινόταν εμφανώς εξαντλημένος και σκυθρωπός στο παρασκήνιο, ενώ εκείνη χόρευε με ενέργεια, προκαλώντας ορισμένους θεατές να χαρακτηρίσουν την πράξη της «ενοχλητική» και «αδιάφορη», όπως συγκράτησε η NYPost.

@athena.parriss My dad has been in the hospital for 5 days and this was the biggest scare for me and my family. Thankfully he will be okay, but man! I’m just glad God gave me time to come and nurse my father back to health 💞 I HATE HOSPITALS… they are so depressing so I bring all the energy everytime I come. No sadness only dancing, I strongly believe you can love someone back to health. ♬ original sound – xelyna1

Η προσωπική στιγμή που έγινε «ευκαιρία για περιεχόμενο»

Ορισμένοι σχολιαστές την κατηγόρησαν ότι μετέτρεψε μια ιδιωτική ιατρική έκτακτη ανάγκη σε προσωπική «ευκαιρία για περιεχόμενο».

Σε μια τελική ενημέρωση, η influencer μοιράστηκε ότι ο πατέρας της έλαβε εξιτήριο, σηματοδοτώντας τη στιγμή με έναν άλλο χορό TikTok δίπλα στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

Το βίντεο συνέχισε την πολωτική τάση, διχάζοντας τους χρήστες σχετικά με το αν αυτό ήταν το κατάλληλο περιβάλλον για τις χορευτικές της κινήσεις.