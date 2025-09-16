Μυστήριο περιβάλλει το θάνατο μιας 23χρονης influencer από το Μεξικό, η οποία είχε εξαφανιστεί 5 ημέρες πριν καταλήξει νεκρή.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του της πόλης Μιτσοακάν επιβεβαίωσε τον θάνατο της στις 12 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα El Financiero.

Η δήλωση που εξέδωσαν οι αξιωματούχοι ανέφερε θανατηφόρες επιπλοκές στην υγεία της που οδήγησαν σε εγκεφαλικό θάνατο στο νοσοκομείο.

View this post on Instagram A post shared by Marian Izaguirre (@marianizaguirrep)

Η El Financiero ανέφερε επίσης ότι η οικογένεια της Izaguirre έδωσε την άδεια για τη δωρεά των οργάνων της, συμπεριλαμβανομένου του δέρματος, των σκελετικών μυών, των κερατοειδών και των νεφρών της.

Η αινιγματική τελευταία ανάρτηση της influencer

Η δημιουργός περιεχομένου εξαφανίστηκε την 1η Σεπτεμβρίου. Η πρόσφατη ανάρτησή της, στην οποία φορούσε έντονο μακιγιάζ κλόουν, προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία στους 4,1 εκατομμύρια ακολούθους της στο TikTok . Στο βίντεο, η δημιουργός έκανε συγχρονισμό χειλιών με μουσική σε διάφορες τοποθεσίες και, σε μια σκηνή, φαινόταν να έχει δάκρυα στα μάτια της.

«Όλες οι υποσχέσεις της αγάπης μου θα σε συνοδεύουν», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο των 33 δευτερολέπτων. «Γιατί φεύγεις;»

View this post on Instagram A post shared by Marian Izaguirre (@marianizaguirrep)

Η Εισαγγελία του Μιτσοακάν επιβεβαίωσε ότι η 23χρονη εντοπίστηκε με σοβαρά προβλήματα στην υγεία της σε ένα ξενοδοχείο στη Μορέλια, όπου λέγεται ότι διέμενε για αρκετές ημέρες. Η Εισαγγελία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζεται ότι το όχημά της βρέθηκε επίσης στο ξενοδοχείο.

«Της παρείχαν πρώτες βοήθειες και αμέσως μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο», ανέφερε η υπηρεσία της εισαγγελίας.

View this post on Instagram A post shared by Marian Izaguirre (@marianizaguirrep)

Από τότε που οι αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο της αυτό το Σαββατοκύριακο, πολλοί από τους θαυμαστές και φίλους της σχολίασαν τις τελευταίες αναρτήσεις της για να εκφράσουν τη θλίψη τους.