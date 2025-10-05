«Τώρα είμαι πιο θετικός στο να τους στέλνουμε όπλα»: Ποιοι είναι οι influencers που πληρώνει το Ισραήλ για αναρτήσεις;

Την Τρίτη, το Responsible Statecraft αποκάλυψε ότι το Ισραήλ έχει αναθέσει σε 14 έως 18 influencers των social media να προωθούν θετικά μηνύματα για τη χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αμοιβή περίπου 7.000 δολάρια ανά ανάρτηση. Η εκστρατεία, που φέρει την ονομασία «Project Esther», οργανώνεται από τη νεοσύστατη εταιρεία Bridges Partners, η οποία λειτουργεί από ένα γραφείο κοντά στο Capitol Hill και έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τον Νοέμβριο.

Παρά το γεγονός ότι οι πληρωμένες αναρτήσεις έπρεπε να ξεκινήσουν ήδη από τον Ιούλιο, οι ταυτότητες των influencers δεν έχουν αποκαλυφθεί. Κανείς τους, όπως φαίνεται, δεν έχει δηλωθεί επίσημα ως «ξένος πράκτορας», όπως ορίζει ο Νόμος περί Εγγραφής Ξένων Πρακτόρων (Foreign Agents Registration Act – FARA) των ΗΠΑ, γεγονός που εγείρει σοβαρά νομικά ερωτήματα, όπως μεταδιδει το RS. Εφόσον λαμβάνουν αμοιβή από ξένη κυβέρνηση για να επηρεάσουν την αμερικανική κοινή γνώμη, θα έπρεπε να δηλώσουν δημόσια τη συνεργασία τους και να φέρουν σαφή σήμανση ότι το περιεχόμενό τους είναι «χορηγούμενο από την κυβέρνηση του Ισραήλ».

«Σε αυτή την περίπτωση, η ξένη κυβέρνηση προωθεί μια συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα – δεν πρόκειται απλώς για φιλικές σχέσεις μεταξύ χωρών. Υπάρχει πόλεμος στη Γάζα.»

Το προπαγανδιστικό υλικό εκ μέρους ξένης κυβέρνησης πρέπει να δηλώνεται

Ο Μπεν Φρίμαν, διευθυντής του προγράμματος Democratizing Foreign Policy στο Quincy Institute, δήλωσε πως «ο νόμος είναι ξεκάθαρος: «Αν πληρώνεσαι από μια ξένη κυβέρνηση για να επηρεάσεις το αμερικανικό κοινό εκ μέρους της, οφείλεις να εγγραφείς βάσει του FARA»

«Αν αυτοί οι influencers δέχονται συνειδητά χρήματα από την ισραηλινή κυβέρνηση για να δημιουργούν περιεχόμενο που προβάλλεται σε χιλιάδες ή εκατομμύρια Αμερικανούς, δεν είναι καθόλου σαφές γιατί να μην υποχρεούνται να εγγραφούν», πρόσθεσε ο Φρίμαν.

Σύμφωνα με το Responsible Statecraft, προς το παρόν, το μόνο καταγεγραμμένο όνομα στο σχετικό συμβόλαιο είναι του Ούρι Στάινμπεργκ, συμβούλου και κατόχου του 50% της Bridges Partners.

View this post on Instagram A post shared by Jewish Insider (@jewishinsider)



Ένας νομικός ειδικός στο FARA, που μίλησε ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας του θέματος, εξήγησε πως οι ίδιοι οι influencers υποχρεούνται να εγγραφούν: «Όποιος διανέμει προπαγανδιστικό ή ενημερωτικό υλικό που απευθύνεται σε αμερικανικό κοινό εκ μέρους ξένης κυβέρνησης, πρέπει να δηλώνεται, πιθανόν μέσω σύντομης φόρμας εγγραφής».

Η υπόθεση θυμίζει την περσινή δίωξη δύο υπαλλήλων του ρωσικού RT, σύμφωνα με το RT, οι οποίοι μέσω της εταιρείας Tenet Media χρηματοδοτούσαν γνωστούς Αμερικανούς δημιουργούς περιεχομένου, όπως οι Τιμ Πουλ, Ντέιβ Ρούμπιν και Μπένι Τζόνσον, χωρίς να δηλώσουν τη ρωσική εμπλοκή. Οι εμπλεκόμενοι ισχυρίστηκαν ότι αγνοούσαν την προέλευση των χρημάτων, όμως το Υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρίνισε πως οι παραβιάσεις του FARA επισύρουν ποινικές συνέπειες, εφόσον αποδειχθεί ότι έγιναν εν γνώσει των εμπλεκομένων

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι influencers που εργάζονται για το Ισραήλ οφείλουν επίσης να προσθέτουν μια εμφανή επισήμανση στις αναρτήσεις τους, δηλώνοντας ότι το περιεχόμενο πληρώνεται από την ισραηλινή κυβέρνηση, είτε μέσα στην ανάρτηση είτε στο προφίλ τους.

Πολλοί καταγεγραμμένοι ξένοι πράκτορες ήδη χρησιμοποιούν τέτοιες δηλώσεις. Για παράδειγμα, ο πρώην κυβερνήτης του Ιλινόι Ροντ Μπλαγκόγεβιτς, σήμερα καταγεγραμμένος πράκτορας της Σερβικής Δημοκρατίας (Republic of Srpska), προσθέτει κάτω από τις αναρτήσεις του στο X (Twitter): «Το παρόν υλικό διανέμεται από την εταιρεία RRB Strategies LLC εκ μέρους της Σερβικής Δημοκρατίας (Republic of Srpska). Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών».

Q: What do Adam Schiff and Christian Schmidt have in common?

A: They both lie & use lawfare to try to overthrow duly elected Presidents. This material is distributed by RRB Strategies LLC on behalf of the Republic of Srpska. Additional information is available at the… pic.twitter.com/FNNmid8e9F — Rod Blagojevich (@realBlagojevich) August 13, 2025

«Χορηγούμενο περιεχόμενο»

Όπως σχολίασε ο Φρίμαν, αυτή η φράση, γνωστή ως «conspicuous statement», είναι «το αντίστοιχο των επισημάνσεων ‘χορηγούμενο περιεχόμενο’ που βλέπουμε συχνά στα social media»: «Απλώς ενημερώνει τους χρήστες ότι αυτό που βλέπουν πληρώνεται από την ισραηλινή κυβέρνηση, ώστε να το κρίνουν ανάλογα».

Μέχρι στιγμής, κανένας από τους 14–18 influencers που συνεργάζονται με τη Bridges Partners δεν έχει χρησιμοποιήσει τέτοια ένδειξη σε μεγάλες πλατφόρμες όπως X, TikTok ή Instagram.

Τους τελευταίους μήνες, όπως μετέδωσε και το Jewish Insider, αρκετοί influencers έχουν πραγματοποιήσει ταξίδια στο Ισραήλ, αν και δεν είναι σαφές αν αυτά σχετίζονται με το Project Esther. Τον Αύγουστο, η οργάνωση Israel365 Action οργάνωσε ένα τέτοιο ταξίδι, χρηματοδοτούμενο εν μέρει από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών μέσω σύμβασης ύψους 86.000 δολαρίων. Ένας από τους συμμετέχοντες, ο Λανς Τζόνστον, δήλωσε ότι η επίσκεψη άλλαξε τη στάση του: «Τώρα είμαι πιο θετικός, δεν έχω πρόβλημα να τους στέλνουμε όπλα».

View this post on Instagram A post shared by Lance Johnston (@literallylancej)

Την περασμένη Παρασκευή, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με άλλη ομάδα influencers, σε συνάντηση που διοργάνωσε η οργάνωση Generation Zion.

View this post on Instagram A post shared by Generation Zion (@gen.zion_)



Σε ανάρτησή της στο X, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν επεσήμανε ότι οι influencers που πληρώνονται από ξένη κυβέρνηση «πιθανότατα παραβιάζουν τον νόμο» εάν δεν δηλώνουν τη δραστηριότητά τους: «Κάθε social media influencer που πληρώνεται από μια ξένη χώρα πρέπει να εγγραφεί βάσει του FARA».

All social media influencers being paid by the Israeli government or ANY foreign government to promote a foreign country and a foreign country’s interests, must register under the Foreign Agents Registration Act (FARA) under the DOJ. “Foreign governments routinely engage in… https://t.co/lT4ZyckVL9 pic.twitter.com/AmSxqQ1lbG — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) October 1, 2025



Ο πρώην βουλευτής Ματ Γκαετζ, παρουσιάζοντας εκπομπή στο One America News, πρόσθεσε: «Σε αυτή την περίπτωση, η ξένη κυβέρνηση προωθεί μια συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα – δεν πρόκειται απλώς για φιλικές σχέσεις μεταξύ χωρών. Υπάρχει πόλεμος στη Γάζα».

*Mε στοιχεία από: Responsible Statecraft, Κεντρική Φωτογραφία: Γυναίκα φωτογραφίζει, Πηγή: unsplash.com @Karsten Winegeart