Jeremy Fragrance: Ατελείωτες ουρές στον Πειραιά για να δουν από κοντά τον διάσημο influencer

Ένα ξεχωριστό Perfume Experience Event με προσκεκλημένο το γνωστό influencer στο κόσμο των αρωμάτων Jeremy Fragrance, διοργανώθηκε πριν λίγες ημέρεςστην καρδιά του Πειραιά (Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α5).

Εκατοντάδες πιστοί followers του διάσημου ambassador αρωμάτων σχημάτισαν ατελείωτες ουρές για να έχουν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν από κοντά.

Το event πλημμύρισε από τις μουσικές της Μαρίας Αντωνά

Ο παγκοσμίου φήμης fragrance influencer παρουσίασε τα αρώματα «Sculpture» με τον χαρακτηριστικό, εκρηκτικό του τρόπο, δημιουργώντας μια βραδιά γεμάτη στυλ, ενέργεια και συγκίνηση, ενώ το κλίμα απογείωσε το δυναμικό Dj set της Μαρίας Αντωνά.

Με περισσότερους από 15 εκατομμύρια ακόλουθους σε TikTok, YouTube και Instagram, ο Jeremy Fragrance κατάφερε να θεωρείται ως ένα από τα πιο επιδραστικά πρόσωπα στον κόσμο των αρωμάτων, ενώ οι εμφανίσεις τους γίνονται viral.

Αυτό που τον ξεχωρίζει; Η χαρακτηριστική του ατάκα το «POWER!» και trademark τα κοστούμια του.

Οι celebrities που βρέθηκαν στη βραδιά

Προσκεκλημένοι στο event και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου αλλά και τηλεοτικά πρόσωπα.