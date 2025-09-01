Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media

Η νέα γενιά influencers δεν είναι απαραίτητα άνθρωποι. Στα κοινωνικά δίκτυα εμφανίζονται ολοένα και περισσότερα avatars, δημιουργημένα αποκλειστικά με τεχνητή νοημοσύνη, που κερδίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους και συνεργάζονται με μεγάλες μάρκες. Από φοιτήτριες που κλαίνε σε βίντεο στο TikTok μέχρι μοντέλα που «παρακολουθούν» το Wimbledon, οι AI προσωπικότητες κατασκευάζουν ιστορίες τόσο πειστικές ώστε ξεγελούν το κοινό.

Η έκρηξη αυτών των ψηφιακών χαρακτήρων τροφοδοτεί μια αγορά δισεκατομμυρίων και δημιουργεί ενθουσιασμό στις εταιρείες που βλέπουν ευκαιρίες για φθηνό και απόλυτα ελεγχόμενο μάρκετινγκ. Ταυτόχρονα, όμως, εντείνει τις ανησυχίες καλλιτεχνών, influencers και διαφημιστών γύρω από ζητήματα ηθικής, αυθεντικότητας και ψυχικής υγείας, θέτοντας το ερώτημα: μπορούν οι εικονικές περσόνες να αντικαταστήσουν πραγματικά τους ανθρώπους;

Μέσα σε αυτό το νέο τοπίο, ξεχωρίζει η περίπτωση της Tinsley, μιας φαινομενικά απλής φοιτήτριας που συγκέντρωσε εκατοντάδες ακόλουθους στο TikTok μέσα σε λίγες μέρες. Σ’ ένα βίντεο οκτώ δευτερολέπτων εμφανίζεται να κλαίει, απογοητευμένη γιατί η αδελφότητα που ήλπιζε να μπει την απέρριψε, προκαλώντας κύμα συμπάθειας και συμβουλές παρηγοριάς από τους θεατές.

Αλλά η Tinsley δεν είναι πραγματική. Πρόκειται για μια «100% AI influencer», δημιούργημα της Olivia Moore, συνεργάτιδας σε εταιρεία venture capital της Silicon Valley. Η ιστορία της φανερώνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει χαρακτήρες τόσο πειστικούς, που ακόμα και το κοινό δεν καταλαβαίνει ότι πρόκειται για ψηφιακή περσόνα, ανοίγοντας νέες δυνατότητες αλλά και προκλήσεις στον κόσμο των social media.

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν τη δημιουργία και προώθηση χιλιάδων ψηφιακών χαρακτήρων, ή «AI influencers» στον χώρο των δημιουργών περιεχομένου, μια αγορά που εκτιμήθηκε στα 250 δισ. δολάρια το 2023. Αυτές οι ψηφιακές περσόνες μπορεί να είναι είτε εντελώς νέες προσωπικότητες είτε ψηφιακές εκδοχές υπαρχόντων influencers.

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι τόσο πειστικό, ώστε μια influencer, η Mia Zelu, συγκέντρωσε πάνω από 150.000 ακολούθους καθώς στα social media εμφανιζόταν να παρακολουθεί το Wimbledon το περασμένο καλοκαίρι, πριν αποκαλυφθεί ότι ήταν στην πραγματικότητα μια AI-δημιουργημένη προσωπικότητα σε τεχνητό περιβάλλον.

Οι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι τέτοια εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν τους υπάρχοντες influencers αυτοματοποιώντας μέρος της δουλειάς τους μεταφράζοντας βίντεο σε άλλες γλώσσες, απαντώντας σε θαυμαστές ή αξιοποιώντας κινούμενες εκδοχές τους για να κλείνουν συμφωνίες μάρκετινγκ ακόμη κι ενώ κοιμούνται.

Έρχεται η πτώση των ανθρώπων influencers;

Όμως η στροφή αυτή έχει αφήσει κάποιους ανθρώπους influencers, ιδίως εκείνους που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν AI στη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου, και τις ομάδες τους να φοβούνται για εκτόπιση ή περιθωριοποίηση.

Ήδη μια έρευνα 500 επαγγελματιών του μάρκετινγκ που διεξήχθη από το Influencer Marketing Hub και δημοσιεύτηκε το 2024, έδειξε ότι σχεδόν το 60% είχε εμπειρία χρήσης AI influencers στις καμπάνιες τους και το 15,5% σκόπευε να το κάνει. Η πλειονότητα όσων το δοκίμασαν είπε ότι η δυνατότητα προσαρμογής ή ελέγχου της συμπεριφοράς του AI influencer ήταν σημαντική.

«Είναι επικίνδυνο για τους καλλιτέχνες», είπε η δημιουργός και plus-size μοντέλο Gabriella Halikas. «Είναι επικίνδυνο για κάθε δημιουργικό που εμπλέκεται σε μια φωτογράφιση είτε πρόκειται για κομμωτή, μακιγιέρ, στιλίστα, μοντέλο, φωτογράφο, βιντεογράφο, σκηνογράφο ή παραγωγό.

«Έχει ξεφύγει… Οπότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε όλο και περισσότερους να ευαισθητοποιούνται», πρόσθεσε. «Νομίζω ότι είμαστε μόλις στην αρχή».

Οι AI artists οι μεγάλοι νικητές

Η διάδοση του AI-generated περιεχομένου — και των εντελώς AI λογαριασμών — αποτελεί κεντρικό άξονα της στρατηγικής των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης της Silicon Valley. Τον Οκτώβριο πέρυσι, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg, προέβλεψε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εγκαινιάσει μια «εντελώς νέα κατηγορία περιεχομένου». «Αυτό θα είναι μία από τις σημαντικές τάσεις και μία από τις βασικές εφαρμογές», είπε.

Το δικό της AI studio της Meta επιτρέπει στους δημιουργούς να «χτίσουν μια AI επέκταση του εαυτού τους», χρησιμοποιώντας δεδομένα από προηγούμενες αναρτήσεις για να «μιμηθεί τον τόνο και τις εκφράσεις σας». Πολλοί αναμένουν ότι στο μέλλον θα είναι εφικτή η μαζική εξατομίκευση για τους θαυμαστές.

Αλλά η Adrienne Lahens, πρώην επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής περιεχομένου στο TikTok, υποστηρίζει ότι οι μεγάλοι νικητές θα είναι ένας νέος τύπος influencer: οι «AI artists». Πρόκειται για άτομα με προχωρημένες τεχνικές δεξιότητες και γνώση των AI video models που αναπτύσσουν εταιρείες όπως η Google και η OpenAI, οι οποίοι δημιουργούν χαρακτήρες με συναρπαστικές ιστορίες.

Κερδίζοντας έδαφος

Ο Alex Mashrabov, ιδρυτής της Higgsfield AI, είπε ότι κάποιοι δημιουργοί χρησιμοποιούν την πλατφόρμα του για να τρέχουν «AI πρακτορεία ταλέντων», καθοδηγώντας τους ακολούθους σε ένα roster από AI-generated influencers και συγκεντρώνοντας έσοδα από χορηγίες χωρίς να πληρώνουν για φυσικές φωτογραφίσεις ή ταξίδια.

«Η επόμενη αυτοκρατορία των media δεν θα χτιστεί στο Χόλιγουντ ή στη Silicon Valley αλλά… από έναν 20άρη με μια μικρή ομάδα AI προσωπικοτήτων», είπε ο Mashrabov, πρώην επικεφαλής AI στο Snap. Με τα κατάλληλα εργαλεία, πρόσθεσε, μεμονωμένοι δημιουργοί μπορούν να «ξεπεράσουν τα στούντιο, να υπερβούν τις διαφημιστικές και να ξεπεράσουν το Χόλιγουντ στις τάσεις».

Άλλοι παρακάμπτουν εντελώς τους πραγματικούς influencers. Ο Dylan Fournier, συνιδρυτής της Arcads, λέει ότι η πληρωμή για εντελώς AI-δημιουργημένους ηθοποιούς ώστε να φτιάξουν σύντομες διαφημίσεις κοστίζει «10 ευρώ έναντι 300» με έναν πραγματικό δημιουργό.

Ωστόσο, άλλες μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες παραμένουν επιφυλακτικές, ιδίως γύρω από το ηθικό ερώτημα του αν και πώς πρέπει να δηλώνεται η χρήση AI.

Κάποιοι επιμένουν ότι το AI δεν θα αντικαταστήσει πλήρως τον ανθρώπινο influencer, καθώς δεν μπορεί να σχετιστεί με το κοινό, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα. Σύμφωνα με έκθεση της Twicsy, που ανέλυσε τα έσοδα, τις πηγές και την αλληλεπίδραση περισσότερων από 11.500 AI και πραγματικών influencers, οι χορηγούμενες αναρτήσεις από ανθρώπινους influencers είχαν 2,7 φορές περισσότερη αλληλεπίδραση σε σχέση με εκείνες των AI περσόνων.

Τα πρότυπα ομορφιάς

Η Halikas προειδοποίησε ότι οι AI influencers δημιουργούν μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς, που μπορεί να βλάψουν την ψυχική υγεία. «Δεν είναι στην κυριολεξία πραγματικοί και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ανησυχητικό για τη νεολαία και τις γυναίκες».

Η στροφή αυτή τροφοδοτεί επίσης φόβους ότι πλατφόρμες όπως η Meta θα κατακλυστούν με το λεγόμενο «AI slop» — χαμηλής ποιότητας, αλλόκοτο ή παραπλανητικό spam AI, σχεδιασμένο να εκτοξεύσει την αλληλεπίδραση των χρηστών για κέρδος.

Η Καναδή podcaster και δημιουργός Shira Lazar είπε ότι τέτοιου είδους υλικό θα αποτελέσει το «fast food περιεχόμενο» του ίντερνετ, ωθώντας περισσότερους χρήστες να εξετάζουν από πού προέρχεται το περιεχόμενό τους.