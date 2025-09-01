science
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:49
Σεισμός στη Χαλκιδική
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:25
Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media
AI 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:11

Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media

Όμως η στροφή αυτή έχει αφήσει κάποιους ανθρώπους influencers, ιδίως εκείνους που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν AI στη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου, και τις ομάδες τους να φοβούνται για εκτόπιση ή περιθωριοποίηση.

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τάνκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Spotlight

Η νέα γενιά influencers δεν είναι απαραίτητα άνθρωποι. Στα κοινωνικά δίκτυα εμφανίζονται ολοένα και περισσότερα avatars, δημιουργημένα αποκλειστικά με τεχνητή νοημοσύνη, που κερδίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους και συνεργάζονται με μεγάλες μάρκες. Από φοιτήτριες που κλαίνε σε βίντεο στο TikTok μέχρι μοντέλα που «παρακολουθούν» το Wimbledon, οι AI προσωπικότητες κατασκευάζουν ιστορίες τόσο πειστικές ώστε ξεγελούν το κοινό.

Η έκρηξη αυτών των ψηφιακών χαρακτήρων τροφοδοτεί μια αγορά δισεκατομμυρίων και δημιουργεί ενθουσιασμό στις εταιρείες που βλέπουν ευκαιρίες για φθηνό και απόλυτα ελεγχόμενο μάρκετινγκ. Ταυτόχρονα, όμως, εντείνει τις ανησυχίες καλλιτεχνών, influencers και διαφημιστών γύρω από ζητήματα ηθικής, αυθεντικότητας και ψυχικής υγείας, θέτοντας το ερώτημα: μπορούν οι εικονικές περσόνες να αντικαταστήσουν πραγματικά τους ανθρώπους;

Μέσα σε αυτό το νέο τοπίο, ξεχωρίζει η περίπτωση της Tinsley, μιας φαινομενικά απλής φοιτήτριας που συγκέντρωσε εκατοντάδες ακόλουθους στο TikTok μέσα σε λίγες μέρες. Σ’ ένα βίντεο οκτώ δευτερολέπτων εμφανίζεται να κλαίει, απογοητευμένη γιατί η αδελφότητα που ήλπιζε να μπει την απέρριψε, προκαλώντας κύμα συμπάθειας και συμβουλές παρηγοριάς από τους θεατές.

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν τη δημιουργία και προώθηση χιλιάδων ψηφιακών χαρακτήρων, ή «AI influencers»

Αλλά η Tinsley δεν είναι πραγματική. Πρόκειται για μια «100% AI influencer», δημιούργημα της Olivia Moore, συνεργάτιδας σε εταιρεία venture capital της Silicon Valley. Η ιστορία της φανερώνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει χαρακτήρες τόσο πειστικούς, που ακόμα και το κοινό δεν καταλαβαίνει ότι πρόκειται για ψηφιακή περσόνα, ανοίγοντας νέες δυνατότητες αλλά και προκλήσεις στον κόσμο των social media.

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν τη δημιουργία και προώθηση χιλιάδων ψηφιακών χαρακτήρων, ή «AI influencers» στον χώρο των δημιουργών περιεχομένου, μια αγορά που εκτιμήθηκε στα 250 δισ. δολάρια το 2023. Αυτές οι ψηφιακές περσόνες μπορεί να είναι είτε εντελώς νέες προσωπικότητες είτε ψηφιακές εκδοχές υπαρχόντων influencers.

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι τόσο πειστικό, ώστε μια influencer, η Mia Zelu, συγκέντρωσε πάνω από 150.000 ακολούθους καθώς στα social media εμφανιζόταν να παρακολουθεί το Wimbledon το περασμένο καλοκαίρι, πριν αποκαλυφθεί ότι ήταν στην πραγματικότητα μια AI-δημιουργημένη προσωπικότητα σε τεχνητό περιβάλλον.

Οι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι τέτοια εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν τους υπάρχοντες influencers αυτοματοποιώντας μέρος της δουλειάς τους μεταφράζοντας βίντεο σε άλλες γλώσσες, απαντώντας σε θαυμαστές ή αξιοποιώντας κινούμενες εκδοχές τους για να κλείνουν συμφωνίες μάρκετινγκ ακόμη κι ενώ κοιμούνται.

Έρχεται η πτώση των ανθρώπων influencers;

Όμως η στροφή αυτή έχει αφήσει κάποιους ανθρώπους influencers, ιδίως εκείνους που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν AI στη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου, και τις ομάδες τους να φοβούνται για εκτόπιση ή περιθωριοποίηση.

Ήδη μια έρευνα 500 επαγγελματιών του μάρκετινγκ που διεξήχθη από το Influencer Marketing Hub και δημοσιεύτηκε το 2024, έδειξε ότι σχεδόν το 60% είχε εμπειρία χρήσης AI influencers στις καμπάνιες τους και το 15,5% σκόπευε να το κάνει. Η πλειονότητα όσων το δοκίμασαν είπε ότι η δυνατότητα προσαρμογής ή ελέγχου της συμπεριφοράς του AI influencer ήταν σημαντική.

«Είναι επικίνδυνο για τους καλλιτέχνες», είπε η δημιουργός και plus-size μοντέλο Gabriella Halikas. «Είναι επικίνδυνο για κάθε δημιουργικό που εμπλέκεται σε μια φωτογράφιση είτε πρόκειται για κομμωτή, μακιγιέρ, στιλίστα, μοντέλο, φωτογράφο, βιντεογράφο, σκηνογράφο ή παραγωγό.

«Έχει ξεφύγει… Οπότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε όλο και περισσότερους να ευαισθητοποιούνται», πρόσθεσε. «Νομίζω ότι είμαστε μόλις στην αρχή».

Η έκρηξη αυτών των ψηφιακών χαρακτήρων τροφοδοτεί μια αγορά δισεκατομμυρίων και δημιουργεί ενθουσιασμό στις εταιρείες που βλέπουν ευκαιρίες για φθηνό και απόλυτα ελεγχόμενο μάρκετινγκ

Οι AI artists οι μεγάλοι νικητές

Η διάδοση του AI-generated περιεχομένου — και των εντελώς AI λογαριασμών — αποτελεί κεντρικό άξονα της στρατηγικής των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης της Silicon Valley. Τον Οκτώβριο πέρυσι, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg, προέβλεψε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εγκαινιάσει μια «εντελώς νέα κατηγορία περιεχομένου». «Αυτό θα είναι μία από τις σημαντικές τάσεις και μία από τις βασικές εφαρμογές», είπε.

Το δικό της AI studio της Meta επιτρέπει στους δημιουργούς να «χτίσουν μια AI επέκταση του εαυτού τους», χρησιμοποιώντας δεδομένα από προηγούμενες αναρτήσεις για να «μιμηθεί τον τόνο και τις εκφράσεις σας». Πολλοί αναμένουν ότι στο μέλλον θα είναι εφικτή η μαζική εξατομίκευση για τους θαυμαστές.

Αλλά η Adrienne Lahens, πρώην επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής περιεχομένου στο TikTok, υποστηρίζει ότι οι μεγάλοι νικητές θα είναι ένας νέος τύπος influencer: οι «AI artists». Πρόκειται για άτομα με προχωρημένες τεχνικές δεξιότητες και γνώση των AI video models που αναπτύσσουν εταιρείες όπως η Google και η OpenAI, οι οποίοι δημιουργούν χαρακτήρες με συναρπαστικές ιστορίες.

Κερδίζοντας έδαφος

Ο Alex Mashrabov, ιδρυτής της Higgsfield AI, είπε ότι κάποιοι δημιουργοί χρησιμοποιούν την πλατφόρμα του για να τρέχουν «AI πρακτορεία ταλέντων», καθοδηγώντας τους ακολούθους σε ένα roster από AI-generated influencers και συγκεντρώνοντας έσοδα από χορηγίες χωρίς να πληρώνουν για φυσικές φωτογραφίσεις ή ταξίδια.

«Η επόμενη αυτοκρατορία των media δεν θα χτιστεί στο Χόλιγουντ ή στη Silicon Valley αλλά… από έναν 20άρη με μια μικρή ομάδα AI προσωπικοτήτων», είπε ο Mashrabov, πρώην επικεφαλής AI στο Snap. Με τα κατάλληλα εργαλεία, πρόσθεσε, μεμονωμένοι δημιουργοί μπορούν να «ξεπεράσουν τα στούντιο, να υπερβούν τις διαφημιστικές και να ξεπεράσουν το Χόλιγουντ στις τάσεις».

Άλλοι παρακάμπτουν εντελώς τους πραγματικούς influencers. Ο Dylan Fournier, συνιδρυτής της Arcads, λέει ότι η πληρωμή για εντελώς AI-δημιουργημένους ηθοποιούς ώστε να φτιάξουν σύντομες διαφημίσεις κοστίζει «10 ευρώ έναντι 300» με έναν πραγματικό δημιουργό.

Κάποιοι επιμένουν ότι το AI δεν θα αντικαταστήσει πλήρως τον ανθρώπινο influencer

Ωστόσο, άλλες μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες παραμένουν επιφυλακτικές, ιδίως γύρω από το ηθικό ερώτημα του αν και πώς πρέπει να δηλώνεται η χρήση AI.

Κάποιοι επιμένουν ότι το AI δεν θα αντικαταστήσει πλήρως τον ανθρώπινο influencer, καθώς δεν μπορεί να σχετιστεί με το κοινό, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα. Σύμφωνα με έκθεση της Twicsy, που ανέλυσε τα έσοδα, τις πηγές και την αλληλεπίδραση περισσότερων από 11.500 AI και πραγματικών influencers, οι χορηγούμενες αναρτήσεις από ανθρώπινους influencers είχαν 2,7 φορές περισσότερη αλληλεπίδραση σε σχέση με εκείνες των AI περσόνων.

Τα πρότυπα ομορφιάς

Η Halikas προειδοποίησε ότι οι AI influencers δημιουργούν μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς, που μπορεί να βλάψουν την ψυχική υγεία. «Δεν είναι στην κυριολεξία πραγματικοί και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ανησυχητικό για τη νεολαία και τις γυναίκες».

Η στροφή αυτή τροφοδοτεί επίσης φόβους ότι πλατφόρμες όπως η Meta θα κατακλυστούν με το λεγόμενο «AI slop» — χαμηλής ποιότητας, αλλόκοτο ή παραπλανητικό spam AI, σχεδιασμένο να εκτοξεύσει την αλληλεπίδραση των χρηστών για κέρδος.

Η Καναδή podcaster και δημιουργός Shira Lazar είπε ότι τέτοιου είδους υλικό θα αποτελέσει το «fast food περιεχόμενο» του ίντερνετ, ωθώντας περισσότερους χρήστες να εξετάζουν από πού προέρχεται το περιεχόμενό τους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

World
Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Γερμανία: Ψώνια στο σούπερ μάρκετ αλλιώς… – Το πείραμα «χωρίς ταμείο»
Μια νέα... εμπειρία 31.08.25

Ψώνια στο σούπερ μάρκετ αλλιώς… - Το γερμανικό πείραμα «χωρίς ταμείο»

Επεκτείνονται οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που κάνουν χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να φέρουν εις πέρας ένα project. Το γερμανικό σούπερ μάρκετ που οι πελάτες φεύγουν χωρίς να πληρώσουν στο ταμείο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κραυγή αγωνίας ειδικών για την χρήση ΑΙ – «Ολισθαίνουμε σε μια επικίνδυνη άβυσσο»
Τεχνητή νοημοσύνη 30.08.25

Κραυγή αγωνίας ειδικών για την χρήση ΑΙ – «Ολισθαίνουμε σε μια επικίνδυνη άβυσσο»

Προβληματισμό έχει προκαλέσει στους ειδικούς ψυχικής υγείας η ευρεία χρήση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για συμβουλές με στόχο την αντιμετώπιση ψυχολογικών ζητημάτων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»
Αγορά εργασίας 30.08.25

Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»

Όταν στα γραφεία των εργοδοτών συσσωρεύονται βιογραφικά υποψηφίων που μοιάζουν για να τα έγραψε ΑΙ, η λύση είναι η επιστροφή στις παλιές μεθόδους: Πόρτα-πόρτα, στόμα με στόμα, αυτοπρόσωπη παρουσία.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί να αισθανθεί; – Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας
Οι διαφορετικές απόψεις 26.08.25

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να αισθανθεί; Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας

Καθώς ιδρύεται η πρώτη ομάδα υπεράσπισης δικαιωμάτων με επικεφαλής την Τεχνητή Νοημοσύνη, η βιομηχανία διχάζεται ως προς το αν τα μοντέλα είναι ή μπορούν να είναι λογικά και να αισθάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία
Στο ντιβάνι 25.08.25

«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία

Καθώς τα συστήματα ψυχικής υγείας ζορίζονται, πολλοί στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μηχανή δεν μπορεί να αναπαράγει την ανθρώπινη σύνδεση και μπορεί να ενέχει κινδύνους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία

Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για την ανάγκη «η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο», για το πακέτο του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Ρόδος: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 200 χλμ./ώρα – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και STOP
Ελλάδα 01.09.25

Ρόδος: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 200 χλμ./ώρα – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και STOP

Ο άνδρας δεν είχε σταματήσει σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και τράπηκε σε φυγή αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Ρόδο - Μετά από μήνες εντοπίστηκε και συνελήφθη το περασμένο Σάββατο

Σύνταξη
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ
«Man's Best Friend» 01.09.25

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ

Σύμφωνα με τον στιλίστα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Τζάρετ Έλνερ, ένα από τα looks της στο μουσικό βίντεο του «Tears», ήταν ένα σετ εσωρούχων που η Ναόμι Κάμπελ φόρεσε το 2003.

Σύνταξη
Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία

Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα απολογηθούν στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τις βαριές ποινικές διώξεις που τους άσκησε σήμερα ο εισαγγελέας.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Γ. Γεραπετρίτης 01.09.25

«Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν - «Συνέπειες αν εμποδιστούν οι εργασίες για την πόντιση καλωδίου»

O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πως είναι βάσιμο το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση των δύο ηγετών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
«Υπήρξα τραγική μητέρα»: Η Ρόμπιν Ράιτ για τη νέα ζωή στην Αγγλία, τον Σον Πεν και ένα «διάολο» – «Η Αμερική είναι χάος»
«Ελεύθερη» 01.09.25

«Υπήρξα τραγική μητέρα»: Η Ρόμπιν Ράιτ για τη νέα ζωή στην Αγγλία, τον Σον Πεν και ένα «διάολο» – «Η Αμερική είναι χάος»

Σε νέα συνέντευξή της στους Sunday Times η Ρόμπιν Ράιτ αποκαλύπτει γιατί μετανιώνει ως μητέρα, το λόγο που εγκατέλειψε τις ΗΠΑ, τη σχέση της με τον Σον Πεν και το νέο έρωτα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς

Ο Σίριλ Ντέσερς αποτελεί και επίσημα το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, με το Νιγηριανό επιθετικό να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τους «πράσινους».

Σύνταξη
Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό
Καφκικός ήρωας 01.09.25

Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό

Μεγάλες διαστάσεις παίρνει μέρα με τη μέρα, η κατακραυγή για την άδικη προφυλάκιση των δυο νέων, που συμμετείχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάτρα και κατηγορούνται για εμπρησμό

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χιλή
Χωρίς διακοπή αγώνα! 01.09.25

Τραγωδία στη Χιλή

Θάνατος φιλάθλου στη διάρκεια του ντέρμπι Κόλο-Κόλο – Ουνιβερσιδάδ δε Τσίλε

Γιώργος Μαζιάς
Εθνική ομάδα: Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο
Στίβος 01.09.25

Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα το Τόκιο

Αυτή είναι η ελληνική αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (13-21/9) στο Τόκιο, μετά τις τελευταίες προσθαφαιρέσεις από τη World Athletics και τις εθνικές ομοσπονδίες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα
Κόσμος 01.09.25

Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα

Από αύριο ξεκινά η σταδιακή κλήση 60.000 εφέδρων για την ολοκληρωτική επίθεση και κατοχή στη Γάζα, με την εκδίωξη των κατοίκων από τους καταυλισμούς τους και τον εκτοπισμό τους στη Ράφα

Σύνταξη
Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ
Fizz 01.09.25

Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ

Ο σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών «Harry Potter», Κρις Κολόμπους, τόνισε ότι τα τρανσφοβικά σχόλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχουν διαρρήξει τις σχέσεις με το καστ, καθιστώντας αδύνατη μια επανένωση

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο σεισμός χτύπησε δύο φορές, πρώτα τα σπίτια και μετά τις γυναίκες
Ο φονικός Εγκέλαδος 01.09.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο σεισμός χτύπησε δύο φορές, πρώτα τα σπίτια και μετά τις γυναίκες

Οι γυναίκες και τα κορίτσια παραμένουν εκτεθειμένες στα βουνά, ξαπλωμένες σε αυτοσχέδια φορεία, περιμένοντας να φτάσει η σειρά τους για να νοσηλευτούν μετά τον φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)

Ο Πορτογάλος έφτασε σήμερα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους» και η υποδοχή στο Ελ. Βενιζέλος ήταν απίστευτη. «Θέλω να μείνω δέκα χρόνια» δήλωσε ο Ποντένσε

Σύνταξη
Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα»
Βενεζουέλα 01.09.25

Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος»

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη χώρα με την αποστολή ναυτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, δήλωσε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια σπάνια συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο