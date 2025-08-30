science
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Κραυγή αγωνίας ειδικών για την χρήση ΑΙ – «Ολισθαίνουμε σε μια επικίνδυνη άβυσσο»
AI 30 Αυγούστου 2025 | 16:00

Κραυγή αγωνίας ειδικών για την χρήση ΑΙ – «Ολισθαίνουμε σε μια επικίνδυνη άβυσσο»

Προβληματισμό έχει προκαλέσει στους ειδικούς ψυχικής υγείας η ευρεία χρήση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για συμβουλές με στόχο την αντιμετώπιση ψυχολογικών ζητημάτων

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αλτσχάιμερ: Η διατροφή που αντισταθμίζει τον γενετικό κίνδυνο

Αλτσχάιμερ: Η διατροφή που αντισταθμίζει τον γενετικό κίνδυνο

Spotlight

Οι ευάλωτοι ψυχικά άνθρωποι που στρέφονται σε chatbots τεχνητής νοημοσύνης αντί για επαγγελματίες θεραπευτές για ψυχολογική υποστήριξη, ενδέχεται να «πέσουν σε μια επικίνδυνη άβυσσο», προειδοποιούν οι ψυχοθεραπευτές.

Ψυχοθεραπευτές και ψυχίατροι αναφέρουν ότι παρατηρούν όλο και περισσότερες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση chatbots τεχνητής νοημοσύνης για ψυχολογική υποστήριξη, όπως η ενίσχυση της συναισθηματικής εξάρτησης, η επιδείνωση των συμπτωμάτων άγχους, η αυτοδιάγνωση ή η ενίσχυση παραληρηματικών σκέψεων, σκοτεινών σκέψεων και αυτοκτονικών τάσεων.

Απαραίτητες οι συμβουλές από ειδικούς ψυχικής υγείας

Η Δρ Λίσα Μόρισον Κουλτχάρντ, διευθύντρια επαγγελματικών προτύπων, πολιτικής και έρευνας στη Βρετανική Ένωση Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας, δήλωσε ότι τα δύο τρίτα των μελών της εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τη θεραπεία με τεχνητή νοημοσύνη σε μια πρόσφατη έρευνα.

Η Κουλτχάρντ δήλωσε: «Χωρίς την κατάλληλη κατανόηση και εποπτεία της θεραπείας με τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσαμε να ολισθαίνουμε σε μια επικίνδυνη άβυσσο, στην οποία θα χάνονται μερικά από τα πιο σημαντικά στοιχεία της θεραπείας και οι ευάλωτοι άνθρωποι θα βρίσκονται στο σκοτάδι όσον αφορά την ασφάλεια», σύμφωνα με τον Guardian.

Τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης «δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την επαγγελματική ψυχιατρική περίθαλψη».

«Ανησυχούμε ότι, αν και ορισμένοι λαμβάνουν χρήσιμες συμβουλές, άλλοι μπορεί να λαμβάνουν παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με την ψυχική τους υγεία, με δυνητικά επικίνδυνες συνέπειες. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η θεραπεία δεν αφορά την παροχή συμβουλών, αλλά την προσφορά ενός ασφαλούς χώρου όπου αισθάνεσαι ότι σε ακούν».

Ο Δρ Πολ Μπράντλεϊ, ειδικός σύμβουλος πληροφορικής στο Royal College of Psychiatrists, δήλωσε ότι τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης «δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την επαγγελματική ψυχιατρική περίθαλψη ούτε τη ζωτική σχέση που αναπτύσσουν οι γιατροί με τους ασθενείς για να υποστηρίξουν την ανάρρωσή τους».

Είπε ότι χρειάζονται κατάλληλες διασφαλίσεις για τα ψηφιακά εργαλεία που συμπληρώνουν την κλινική περίθαλψη και ότι ο καθένας πρέπει να έχει πρόσβαση σε θεραπεία μέσω συζήτησης από επαγγελματία ψυχικής υγείας, για την οποία απαιτείται μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση.

«Οι κλινικοί γιατροί έχουν εκπαίδευση, εποπτεία και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου που διασφαλίζουν την παροχή αποτελεσματικής και ασφαλούς περίθαλψης. Μέχρι στιγμής, οι ελεύθερα διαθέσιμες ψηφιακές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται εκτός των υφιστάμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας δεν αξιολογούνται και δεν υπόκεινται σε εξίσου υψηλά πρότυπα», είπε ο Μπράντλεϊ.

Αλλαγή στα συστήματα ΑΙ λόγω των ανυπολόγιστων κινδύνων

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εταιρείες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αρχίζουν να ανταποκρίνονται. Αυτή την εβδομάδα, η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, ανακοίνωσε σχέδια για αλλαγή του τρόπου με τον οποίο ανταποκρίνεται σε χρήστες που εμφανίζουν συναισθηματική δυσφορία, μετά από νομική δράση από την οικογένεια ενός εφήβου που αυτοκτόνησε μετά από μήνες συνομιλιών με chatbot. Νωρίτερα τον Αύγουστο, η πολιτεία του Ιλινόις των ΗΠΑ έγινε η πρώτη τοπική κυβέρνηση που απαγόρευσε στα chatbot τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργούν ως αυτόνομοι θεραπευτές.

Όπως αναφέρει ο Guardian, αυτό έρχεται μετά από την εμφάνιση στοιχείων για βλάβες στην ψυχική υγεία. Μια προδημοσίευση μελέτης τον Ιούλιο ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει τις παραληρηματικές ή μεγαλομανείς σκέψεις σε αλληλεπιδράσεις με χρήστες που είναι ευάλωτοι στην ψύχωση.

Ένας από τους συν-συγγραφείς της έκθεσης, ο Χάμιλτον Μόριν, από το Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του King’s College του Λονδίνου, δήλωσε ότι η χρήση chatbots για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας είναι «εξαιρετικά συνηθισμένη». Η έρευνά του είχε ως αφορμή την επαφή του με άτομα που είχαν αναπτύξει ψυχωσική ασθένεια σε μια περίοδο αυξημένης χρήσης chatbot.

Είπε ότι τα chatbots υπονομεύουν μια αποτελεσματική θεραπεία για το άγχος, γνωστή ως έκθεση και πρόληψη αντίδρασης, η οποία απαιτεί από τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν καταστάσεις που τους προκαλούν φόβο και να αποφεύγουν συμπεριφορές ασφαλείας. Η 24ωρη διαθεσιμότητα των chatbots είχε ως αποτέλεσμα την «έλλειψη ορίων» και τον «κίνδυνο συναισθηματικής εξάρτησης», είπε. «Βραχυπρόθεσμα ανακουφίζει από την αγωνία, αλλά στην πραγματικότητα διαιωνίζει τον κύκλο».

Ο Ματ Χάσεϊ, ψυχοθεραπευτής πιστοποιημένος από το BACP, είπε ότι έχει δει chatbots τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιούνται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, με ορισμένους πελάτες να φέρνουν απαντήσεις του συστήματος στις συνεδρίες για να του πουν ότι κάνει λάθος.

«Επειδή έχει σχεδιαστεί για να είναι θετικό και επιβεβαιωτικό, σπάνια αμφισβητεί μια κακώς διατυπωμένη ερώτηση ή μια λανθασμένη υπόθεση».

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν chatbots τεχνητής νοημοσύνης για να αυτοδιαγνώσουν καταστάσεις όπως ADHD ή οριακή διαταραχή προσωπικότητας, κάτι που, όπως είπε, θα μπορούσε «να διαμορφώσει γρήγορα τον τρόπο με τον οποίο κάποιος βλέπει τον εαυτό του και τον τρόπο με τον οποίο περιμένει να τον αντιμετωπίζουν οι άλλοι, ακόμα και αν είναι ανακριβές».

Ο Χάσεϊ πρόσθεσε: «Επειδή έχει σχεδιαστεί για να είναι θετικό και επιβεβαιωτικό, σπάνια αμφισβητεί μια κακώς διατυπωμένη ερώτηση ή μια λανθασμένη υπόθεση. Αντίθετα, ενισχύει την αρχική πεποίθηση του χρήστη, οπότε φεύγουν από τη συζήτηση σκεφτόμενοι «το ήξερα ότι είχα δίκιο». Αυτό μπορεί να είναι ευχάριστο εκείνη τη στιγμή, αλλά μπορεί επίσης να εδραιώσει παρεξηγήσεις».

Πολλές οι αρνητικές εμπειρίες από την εκτεταμένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Ο Κρίστοφερ Ρολς, ψυχοθεραπευτής πιστοποιημένος από το UKCP, είπε ότι αν και δεν μπορούσε να αποκαλύψει πληροφορίες για τους πελάτες του, είχε δει ανθρώπους να έχουν «αρνητικές εμπειρίες», συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών που ήταν «στην καλύτερη περίπτωση ακατάλληλες, στη χειρότερη περίπτωση επικίνδυνα ανησυχητικές».

«Αισθάνονται άγχος αν δεν συμβουλευτούν [τα chatbots] για βασικά πράγματα, όπως ποιον καφέ να αγοράσουν ή τι μάθημα να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο».

Ο Ρολς είπε ότι είχε ακούσει για άτομα με ADHD ή αυτιστικά άτομα που χρησιμοποιούν chatbots για να τους βοηθήσουν με τις προκλήσεις της ζωής. «Ωστόσο, είναι προφανές ότι τα LLM [μεγάλα γλωσσικά μοντέλα] δεν διαβάζουν τον υποκείμενο νόημα και όλα τα συμφραζόμενα και μη λεκτικά μηνύματα τα οποία εμείς, ως ανθρώπινοι θεραπευτές, προσπαθούμε να κατανοήσουμε», πρόσθεσε.

Εκφράζει ανησυχία για τους πελάτες στην ηλικία των 20 ετών που χρησιμοποιούν chatbots ως «θεραπευτές τσέπης», σύμφωνα με το δημοσίευμα. «Αισθάνονται άγχος αν δεν συμβουλευτούν [τα chatbots] για βασικά πράγματα, όπως ποιον καφέ να αγοράσουν ή τι μάθημα να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο», είπε.

«Οι κύριοι κίνδυνοι αφορούν την εξάρτηση, τη μοναξιά και την κατάθλιψη που μπορεί να προκαλέσει η παρατεταμένη διαδικτυακή χρήση», είπε, προσθέτοντας ότι γνωρίζει άτομα που έχουν μοιραστεί σκοτεινές σκέψεις με chatbots, τα οποία είχαν απαντήσει με περιεχόμενο σχετικό με την αυτοκτονία και την υποβοηθούμενη ευθανασία.

«Βασικά, είναι μία χαοτική κατάσταση και νομίζω ότι βρισκόμαστε ακριβώς στο κατώφλι της πλήρους επίδρασης και των επιπτώσεων των chatbots τεχνητής νοημοσύνης στην ψυχική υγεία», είπε ο Ρολς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αλτσχάιμερ: Η διατροφή που αντισταθμίζει τον γενετικό κίνδυνο

Αλτσχάιμερ: Η διατροφή που αντισταθμίζει τον γενετικό κίνδυνο

World
Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»
Αγορά εργασίας 30.08.25

Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»

Όταν στα γραφεία των εργοδοτών συσσωρεύονται βιογραφικά υποψηφίων που μοιάζουν για να τα έγραψε ΑΙ, η λύση είναι η επιστροφή στις παλιές μεθόδους: Πόρτα-πόρτα, στόμα με στόμα, αυτοπρόσωπη παρουσία.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί να αισθανθεί; – Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας
Οι διαφορετικές απόψεις 26.08.25

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να αισθανθεί; Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας

Καθώς ιδρύεται η πρώτη ομάδα υπεράσπισης δικαιωμάτων με επικεφαλής την Τεχνητή Νοημοσύνη, η βιομηχανία διχάζεται ως προς το αν τα μοντέλα είναι ή μπορούν να είναι λογικά και να αισθάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία
Στο ντιβάνι 25.08.25

«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία

Καθώς τα συστήματα ψυχικής υγείας ζορίζονται, πολλοί στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μηχανή δεν μπορεί να αναπαράγει την ανθρώπινη σύνδεση και μπορεί να ενέχει κινδύνους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει
AI 22.08.25

Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει

Μήπως το chatbot σου κρυφά σε μισεί; Το Claude της Anthropic απέκτησε το «κουμπί πανικού» και μπορεί να σου κλείσει τη συνομιλία όταν βαρεθεί ή κουραστεί από τις παράξενες απαιτήσεις σου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Τότεναμ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Τότεναμ – Μπόρνμουθ

LIVE: Τότεναμ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Μπόρνμουθ, για την 3η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν, για τη 2η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Extra 2.

Σύνταξη
Λιθουανία – Γερμανία 88-107: Καταιγιστικοί οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές έκαναν το 3/3 στο Ευρωμπάσκετ
Μπάσκετ 30.08.25

Λιθουανία – Γερμανία 88-107: Καταιγιστικοί οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές έκαναν το 3/3 στο Ευρωμπάσκετ

Η νυν παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία ήταν καταιγιστική για άλλη μια φορά, επικρατώντας με 107-88 της Λιθουανίας για το 3/3 στο Eurobasket 2025. Τρίτη συνεχόμενη κατοστάρα με κορυφαίο τον Ντένις Σρέντερ (26 πόντοι).

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Μάχρα – French Montana: Η ελληνική καταγωγή, ο αρραβώνας και το 4ο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο
Γάμος εκατομμυρίων 30.08.25

Πριγκίπισσα Μάχρα – French Montana: Η ελληνική καταγωγή, ο αρραβώνας και το 4ο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο

Ο ράπερ French Montana έκανε πρόταση γάμου στην Σεΐχα Μάχρα κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον Ιούνιο, λίγο μετά την πρώτη του εμφάνιση στην πασαρέλα.

Σύνταξη
Από τον «Αναστό» ως τον Ελ Αραμπί: Οι θρυλικές βραδιές του Ολυμπιακού κόντρα στους φετινούς αντιπάλους του (vids, pics)
Champions League 30.08.25

Από τον «Αναστό» ως τον Ελ Αραμπί: Οι θρυλικές βραδιές του Ολυμπιακού κόντρα στους φετινούς αντιπάλους του (vids, pics)

Ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του στη League Phase του Champions League μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με μοναδικό στόχο να κάνει αυτά που έχει ξανακάνει και στο παρελθόν!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
ΠΑΣΟΚ για μπλόκο ΗΠΑ σε Παλαιστίνιους: Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης συμμετοχής όλων
Δήλωση Μάντζου 30.08.25

ΠΑΣΟΚ για μπλόκο ΗΠΑ σε Παλαιστίνιους: Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης συμμετοχής όλων

Η απόφαση των ΗΠΑ είναι «εντελώς αντίθετη τόσο στο διεθνές αίτημα για ειρήνη στη Γάζα», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
To «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έχει αγγίξει ένα εντυπωσιακό 96% στο Rotten Tomatoes
«Παράξενος, σκοτεινός» 30.08.25

To «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έχει αγγίξει ένα εντυπωσιακό 96% στο Rotten Tomatoes

Το «Bugonia» σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου έχει προκαλέσει μεγάλο θόρυβο μετά την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 28 Αυγούστου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλη της Γάζας: Η μαζική εκκένωση με τρόπο ασφαλή είναι αδύνατη – Τι λέει η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού
Καταγγελία 30.08.25

Η μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αδύνατη - Τι λέει η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού

Η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού διαψεύδει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι οι άμαχοι από τη βόρεια Γάζα μπορούν να καταφύγουν με ασφάλεια σε άλλο σημείο του θύλακα

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για το πρώην στέλεχος της κυβέρνησης που ανέλαβε πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο
Για τον Ζώρα 30.08.25

Αντιπολιτευτικά πυρά για το πρώην στέλεχος της κυβέρνησης που ανέλαβε πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο

«Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου», λέει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, για «αναξιοπρεπείς πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων» κάνει λόγο η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ [βίντεο]
Η στιγμή της επίθεσης 30.08.25

Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ (βίντεο)

Στο Μπέλγκοροντ οι Ουκρανοί εκμεταλλεύτηκαν αποθήκες ναρκών των Ρώσων κάτω από τις γέφυρες – Κι ολόκληρη η επιχείρηση έγινε με drones αξίας μόλις 600 δολαρίων!

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ

LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Φούλαμ για την 3η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι – Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος
Στο Ηράκλειο Κρήτης 30.08.25

Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι - Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος

Οι διασώστες που έφτασαν με το ασθενοφόρο παρέλαβαν το παιδί, που διατηρούσε τις αισθήσεις του, και το μετέφερε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης

Σύνταξη
Αλιβέρι: Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο και η μητέρα – Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα
Τραγωδία 30.08.25

Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο στο Αλιβέρι και η μητέρα - Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα

Η μηχανή στην οποία επέβαινε το ζευγάρι στο Αλιβέρι συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τζιπ - Ο οδηγός σκοτώθηκε ακαριαία ενώ η σύζυγός του είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση

Σύνταξη
Flotilla: Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας
Ποιοι συμμετέχουν 30.08.25

Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για τη Γάζα - Συναυλία στα Προπύλαια την Κυριακή

Ο στόλος της Ελευθερίας Global Sumud Flotilla σαλπάρει την Κυριακή 31 Αυγούστου για τη Γάζα - Στους επιβαίνοντες η Σούζαν Σάραντον και η Γκρέτα Τούνμπεργκ - Συναυλία στην Αθήνα

Σύνταξη
Πάτρα: Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα, με ανάρτηση στα social
Στην Πάτρα 30.08.25

Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα - Η δραματική ανάρτησή του

«Η γιαγιά θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την κόρη μου» γράφει ο τραγικός πατέρας, ενώ ζητά οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να έχει κάποιος για «τον ασυνείδητο οδηγό που κρατείται»

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Απόρρητο