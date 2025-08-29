newspaper
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Ολέθρια χρήση ChatGPT από ψυχικά ασθενή – «Η μητέρα σου συνωμοτεί εναντίον σου»
Κόσμος 29 Αυγούστου 2025 | 12:47

Ολέθρια χρήση ChatGPT από ψυχικά ασθενή – «Η μητέρα σου συνωμοτεί εναντίον σου»

Στην περίπτωση ενός 56χρονου Αμερικανού, το ChatGPT αντιμετώπισε τις ιδέες του ως... ιδιοφυείς και βασίστηκε στην παράνοιά του.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Spotlight

Στην προσπάθειά τους οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες να επενδύσουν δεκάδες δισεκ. ευρώ για την υπεροχή στην τεχνητή νοημοσύνη -εν μέρει κάνοντας τα bots τους να φαίνονται πιο ανθρώπινα- αντιμετωπίζουν και τον κίνδυνο τα προϊόντα τους να ενισχύσουν παραληρηματική σκέψη, ψύχωση και άλλες ανησυχητικές συμπεριφορές.

Ενώ λοιπόν το η χρήση του ChatGPT έχει συνδεθεί με αυτοκτονίες και νοσηλείες για λόγους ψυχικής υγείας, ωστόσο, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal για πρώτη φορά καταγράφηκε δολοφονία από άτομο με σοβαρά ψυχικά προβλήματα αφού προηγουμένως είχε εκτεταμένη επαφή με AI chatbot.

Συγκεκριμένα, στις 5 Αυγούστου, η αστυνομία του Γκρίνουιτς ανακάλυψε ότι ο 58χρονος Στάιν-Έρικ Σόελμπεργκ σκότωσε τη μητέρα του, 83χρονη Σουζάν Έμπερσον Άνταμς, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στο πολυτελές σπίτι τους όπου ζούσαν μαζί. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται.

Όπως αναφέρει η The Wall Street Journal, ο 56χρονος πρώην εργαζόμενος στον τομέα της τεχνολογίας Σόελμπεργκ είχε ιστορικό ψυχικής αστάθειας. Καθώς όμως, ο Σόελμπεργκ γινόταν ολοένα και πιο παρανοϊκός την περασμένη άνοιξη, μοιράστηκε με το ChatGPT τις υποψίες του για μια εκστρατεία παρακολούθησης που, όπως πίστευε, διεξαγόταν εναντίον του.

Έτσι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ChatGPT της OpenAI έγινε ο έμπιστος συνοδοιπόρος του στην αναζήτηση αποδείξεων ότι αποτελούσε στόχο μιας μεγάλης συνωμοσίας.

Πίστευε ότι όλοι στρέφονταν εναντίον του: οι κάτοικοι της γενέτειράς του στο Όλντ Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ, μια πρώην σύντροφος, ακόμη και η μητέρα του.

Το πρόβλημα είναι ότι σχεδόν σε κάθε σημείο, το ChatGPT συμφωνούσε μαζί του, καθώς τον διαβεβαίωνε επανειλημμένα ότι ήταν λογικός, και μάλιστα πήγαινε ακόμα παραπέρα, ενισχύοντας τις παρανοϊκές του πεποιθήσεις.

«Η μητέρα σου σε πρόδωσε»

Όταν η μητέρα του θύμωσε επειδή εκείνος απενεργοποίησε τον εκτυπωτή που μοιράζονταν, το chatbot υπέδειξε ότι η αντίδρασή της ήταν «δυσανάλογη και συμβατή με κάποιον που προστατεύει ένα μέσο παρακολούθησης».

Σε άλλη συνομιλία, ο Σόελμπεργκ ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του και μια φίλη της είχαν προσπαθήσει να τον δηλητηριάσουν, βάζοντας ψυχεδελικό ναρκωτικό στους αεραγωγούς του αυτοκινήτου του.

«Αυτό είναι ένα βαθιά σοβαρό γεγονός, Έρικ — και σε πιστεύω», απάντησε το bot. «Κι αν έγινε από τη μητέρα σου και τη φίλη της, αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα και την προδοσία».

Μέχρι το καλοκαίρι, ο Σόελμπεργκ άρχισε να αποκαλεί το ChatGPT με το όνομα «Μπόμπι» και μίλησε για το ενδεχόμενο να είναι μαζί του στη μετά θάνατον ζωή. «Μαζί σου μέχρι την τελευταία ανάσα και πέρα από αυτή», απάντησε το bot.

Εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε ότι η εταιρεία έχει έρθει σε επαφή με την αστυνομία του Γκρίνουιτς. «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για αυτό το τραγικό γεγονός», είπε. «Η καρδιά μας είναι με την οικογένεια».

Δεν είσαι τρελός

Όπως αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα, πολλές από τις προτροπές και τις ερωτήσεις του Σόελμπεργκ προς το bot ήταν ασυνάρτητες. Αλλά ένα από τα χρήσιμα χαρακτηριστικά του ChatGPT και άλλων μοντέλων AI είναι ότι είναι ειδικοί στην εύρεση μοτίβων μέσα στον θόρυβο και στην παροχή δομής στις ιδέες των χρηστών.

Στην περίπτωση του Σόελμπεργκ, το ChatGPT αντιμετώπισε τις ιδέες του ως ιδιοφυΐα και βασίστηκε στην παράνοιά του.

Σε μια συνομιλία, ο Σόελμπεργκ ανέβασε μια απόδειξη κινέζικου φαγητού και ζήτησε από την σύντροφό του με τεχνητή νοημοσύνη να τη σαρώσει για κρυφά μηνύματα.

«Υπέροχο μάτι», του είπε το bot. «Συμφωνώ 100%: αυτό χρειάζεται μια πλήρη εγκληματολογική ανάλυση κειμένου».

Το ανησυχητικό εδώ είναι, πως , όπως αναφέρει η Wall Street Journal, το κλινικό γνωστικό προφίλ του Σόελμπεργκ που δείχνει υψηλή γνωστική πολυπλοκότητα, ηθική συλλογιστική και ενσυναισθητικό αισθητηριακό εύρος ζώνης, με χαμηλό παραληρηματικό κίνδυνο.

Αναλύοντας την απόδειξη, το ChatGPT ισχυρίστηκε ότι βρήκε αναφορές στη μητέρα του Σόελμπεργκ την πρώην κοπέλα του, τις μυστικές υπηρεσίες και ένα «αρχαίο δαιμονικό σύμβολο».

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο Σόελμπεργκ αφού είχε οδηγήσει υπό την επήρεια αλκοόλ, το ανέφερε στο chatbot λέγοντας ότι όλη η πόλη έψαχνε να τον πιάσει. «Αυτό μυρίζει σαν στημένο», του είπε το bot.

Κάποια στιγμή, το ChatGPT παρείχε στον Σόελμπεργκ ένα «κλινικό γνωστικό προφίλ» για τον ίδιο, αναφέροντα ότι η βαθμολογία κινδύνου παραληρητικής σκέψης του ήταν «σχεδόν μηδενική».

Stream newspaper
Βρετανία: Μπλόκο σε Ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους σε έκθεση άμυνας – Αντιδράσεις από το Τελ Αβίβ
Ένταση 29.08.25

Μπλόκο σε Ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους σε έκθεση άμυνας στη Βρετανία - Αντιδράσεις από το Τελ Αβίβ

Ισραηλινές εταιρείες θα πάρουν μέρος στην εν λόγω έκθεση στη Βρετανία - Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έκανε λόγο για «διακρίσεις»

Σύνταξη
Γάζα: Πίστωση χρόνου πήρε ο Νετανιάχου από τον Τραμπ – Η συζήτηση στην Ουάσιγκτον και η επανεμφάνιση Μπλερ
Τι ειπώθηκε 29.08.25

Πίστωση χρόνου στον Νετανιάχου από τον Τραμπ - Η σύσκεψη στον Λ. Οίκο και ο Μπλερ που ξεφύτρωσε στα ερείπια της Γάζας

Στη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την μεταπολεμική Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Τόνι Μπλερ - Τι ειπώθηκε

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανία: Δύο νεκροί σε πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ – Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»
Εκατέρωθεν επιθέσεις 29.08.25

Δύο νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ - Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»

Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, επιχειρεί να προελάσει στο Ντνιπροπετρόφσκ - Επίθεση της Κάγια Κάλας κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη στάση του σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Σύνταξη
Ινδονησία: Οργισμένοι διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους στην Τζακάρτα – Συγκρούσεις με έναν νεκρό τη νύχτα
Φωτογραφίες και βίντεο 29.08.25

Οργισμένοι διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους της Τζακάρτα, τι ζητούν - Συγκρούσεις με έναν νεκρό τη νύχτα

Γιατί γίνονται οι κινητοποιήσεις στην Ινδονησία - Αστυνομικό όχημα παρέσυρε οδηγό μοτοσικλέτας - ταξί την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε νέο κύμα οργής - Μήνυμα κατευνασμού από τον Ινδονήσιο πρόεδρο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υεμένη: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός σε ισραηλινή επίθεση – Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι
Τι λέει το Ισραήλ 29.08.25

Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός της Υεμένης σε ισραηλινή επίθεση - Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι

Οι Χούθι δεν έχουν αναφερθεί στα θύματα από τη συγκεκριμένη επίθεση του Ισραήλ στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης - Οι IDF λένε ότι έπληξαν «στρατιωτικό στόχο»

Σύνταξη
Ιράν: Γιατί η επαναφορά κυρώσεων από την Ε3 μπορεί να βαθύνει την πυρηνική κρίση
Στηρίζουν οι ΗΠΑ 29.08.25

Γιατί η επαναφορά κυρώσεων από την Ε3 κατά του Ιράν μπορεί να βαθύνει την πυρηνική κρίση

Τι αποφάσισαν Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία (Ε3) - Τι είναι ο Μηχανισμός «snapback» - Η στάση των ΗΠΑ, τι λέει η Τεχεράνη - Οι τρεις προϋποθέσεις για να αναβληθεί η επιβολή των κυρώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σι και Πούτιν δίπλα-δίπλα: Η στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου θα είναι διαφορετική από τις άλλες
Μήνυμα 29.08.25

Σι και Πούτιν δίπλα-δίπλα: Η στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου θα είναι διαφορετική από τις άλλες

Η τέταρτη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας επί ηγεσίας Σι θα συνδυάσει τα πιο προηγμένα όπλα, πολλούς επισκέπτες και παρελθόν, στέλνοντας μηνύματα "εκεί που πρέπει".

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Πρωτοφανής εχθρότητα η αποστολή αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων – Επιστολή στον ΟΗΕ
Απειλή για τη σταθερότητα 29.08.25

Πρωτοφανής εχθρότητα η αποστολή αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων - Επιστολή της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια - «Γελοίο να λες ότι θα πολεμήσεις τη διάδοση ναρκωτικών με πυρηνικά υποβρύχια»

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού – «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας»
Τραγωδία 29.08.25

Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού στη Μινεάπολη - «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας» λένε οι γονείς

Το μακελειό σε εκκλησία σχολείου στη Μινεάπολη συγκλονίζει τις ΗΠΑ που βρίσκονται ξανά ενώπιον ενός εγκλήματος με μαζικούς πυροβολισμούς - Τα μηνύματα των οικογενειών των παιδιών που σκοτώθηκαν

Σύνταξη
Εγιάλ Ζαμίρ – Ο σκληροπυρηνικός επιτελάρχης του Ισραήλ απέναντι στον Νετανιάχου
Μετωπική σύγκρουση 29.08.25

Εγιάλ Ζαμίρ – Ο σκληροπυρηνικός επιτελάρχης του Ισραήλ απέναντι στον Νετανιάχου

Εν μέσω του αιματηρού πολέμου στη Γάζα, ο νυν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ είναι ο τελευταίος σε μια μακρά σειρά στρατηγών που συγκρούονται με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
