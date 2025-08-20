science
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 21:34
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 16 περιοχές την Πέμπτη
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Συμβαίνει και είναι τρομακτικό – Οι άνθρωποι αρχίζουν να μιλούν σαν… το ChatGPT
AI 20 Αυγούστου 2025 | 21:00

Συμβαίνει και είναι τρομακτικό – Οι άνθρωποι αρχίζουν να μιλούν σαν… το ChatGPT

Το ανησυχητικό είναι πως οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στις απαντήσεις του ChatGPT αρχίζουν να εμφανίζονται όλο και περισσότερο στην ανθρώπινη συνομιλία

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Spotlight

Εάν χρησιμοποιείτε ChatGPT, Claude, Gemini ή άλλο chatbot με τεχνητή νοημοσύνη, πιθανότατα λειτουργείτε με την υπόθεση ότι μιλάτε και οι δύο την ίδια γλώσσα. Βάζεις ελληνικά, βγάζει ελληνικά. Απλό, σωστά; Μόνο που αυτή είναι μια λανθασμένη αντίληψη, γιατί στην πραγματικότητα μιλάτε διαφορετικές γλώσσες.

Αντί να επεξεργάζεται κείμενο όπως ένας άνθρωπος, το chatbot μετατρέπει την εντολή σας σε ενσωμάτωση – μια ομάδα αριθμών που αναπαρίστανται σε ένα «διανυσματικό χώρο», κάτι σαν συντεταγμένες σε έναν χάρτη. Αλλά όπως ένας χάρτης είναι μια επίπεδη αναπαράσταση της περιοχής που απεικονίζει, έτσι και αυτή η ενσωμάτωση είναι μια επίπεδη αναπαράσταση της γλώσσας. Κάποια ανθρώπινη ποικιλία και κάποιο πλαίσιο χάνονται αναγκαστικά.

Στη συνέχεια, το chatbot διατυπώνει μια απάντηση, κάνοντας μια πρόβλεψη λέξη προς λέξη, με βάση τον τρόπο με τον οποίο έχει εκπαιδευτεί να απαντά σε προηγούμενες εισόδους. Αυτή η πρόβλεψη βασίζεται σε μεροληπτικά δεδομένα εκπαίδευσης (τα συγκεκριμένα κείμενα από τα οποία μαθαίνει) και μεροληπτική ενισχυτική μάθηση (η ανατροφοδότηση που λαμβάνει). Τελικά, αυτό που σας φαίνεται σαν ελληνικά ή αγγλικά είναι στην πραγματικότητα ένα ομοίωμα της πραγματικής ανθρώπινης ομιλίας.

Τι ρόλο παίζουν οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα;

Το ανησυχητικό είναι πως τώρα, με εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να επικοινωνούν τακτικά με chatbots, οι αγγλόφωνοι άνθρωποι αρχίζουν να μιλούν όπως ο απάνθρωπος συνομιλητής στην άλλη άκρη της γραμμής, τονίζει σε άρθρο του στην Washington Post ο Adam Aleksic, συγγραφέας του βιβλίου «Algospeak: Πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταμορφώνουν το μέλλον της γλώσσας».

Για παράδειγμα, το ChatGPT, στην αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιεί τη λέξη «delve» (σ.σ. μελετάω – εμβαθύνω – ερευνώ) σε υψηλότερα ποσοστά από ό,τι οι άνθρωποι γενικά χρησιμοποιούν όταν γράφουν ή μιλούν αγγλικά. Όπως διαπίστωσαν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, αυτό πιθανώς οφείλεται σε μικρές προκαταλήψεις και λάθη στη διαδικασία ανθρώπινης ανατροφοδότησης που συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου.

Οι υπάλληλοι των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, που ελέγχουν τα αποτελέσματα των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, είναι συχνά χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι από χώρες όπως η Νιγηρία και η Κένυα, όπου η λέξη «delve» χρησιμοποιείται σε υψηλότερα ποσοστά από ό,τι στην αμερικανική ή βρετανική αγγλική γλώσσα.

Υπερβολικές αναπαραστάσεις λεξιλογίου ενδέχεται έτσι να έχουν ενισχυθεί στο μοντέλο – μερικές φορές, ακόμη πιο συχνά από ό,τι στη χρήση από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Λόγω των χρονικών πιέσεων και των αγχωτικών συνθηκών της εργασίας, οι ελεγκτές ενδέχεται να έχουν παραβλέψει τη συχνότητα μιας λέξης ενώ έκαναν κλικ σε δείγματα κειμένων, οδηγώντας σε περαιτέρω ενίσχυση.

Οι επιστήμονες λαμβάνουν μέτρα για να ακούγονται λιγότεροι σαν AI

Τώρα, αυτή η υπερβολική χρήση έχει επεκταθεί στην παγκόσμια κουλτούρα. Στα δύο χρόνια που έχουν περάσει από την κυκλοφορία του ChatGPT στο τέλος του 2022, η χρήση της λέξης «delve» στις ακαδημαϊκές εκδόσεις έχει δεκαπλασιαστεί, καθώς οι ερευνητές άρχισαν να στρέφονται προς την τεχνητή νοημοσύνη για βοήθεια με τις εργασίες τους.

Χαρακτηριστικό είναι, μάλιστα, ότι καθώς οι επιστήμονες και οι συγγραφείς έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν αυτό το φαινόμενο, έχουν λάβει μέτρα για να «ακούγονται λιγότερο σαν… τεχνητή νοημοσύνη», αρχίζοντας να αποφεύφουν λέξεις που χρησιμοποιεί το ChatGPT.

Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι πιθανότατα δεν γνωρίζουν τις προκαταλήψεις του chatbot προς ορισμένες λέξεις. Οι χρήστες υποθέτουν ότι το ChatGPT μιλάει σε «κανονικά» αγγλικά. Υποθέτουν επίσης ότι τα συνηθισμένα, καθημερινά κείμενα που συναντούν είναι κανονικά αγγλικά, ακόμα και όταν μπορεί να έχουν δημιουργηθεί επίσης από τεχνητή νοημοσύνη. Με την πάροδο του χρόνου, γίνεται όλο και πιο εύκολο να συγχέεται η αναπαράσταση με την πραγματικότητα.

Υιοθετούμε το λεξιλόγιο της AI όλο και συχνότερα

Πράγματι, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα στο Scientific American διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τη λέξη «delve» περισσότερο σε αυθόρμητες, προφορικές συνομιλίες. Αυτό δεν είναι πλέον έργο της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε αρχίσει να εσωτερικεύουμε τις προκαταλήψεις της και να τις επαναλαμβάνουμε οι ίδιοι, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Adam Aleksic.

Και μπορεί να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε τις πιο γνωστές φράσεις του ChatGPT, αλλά τόσες πολλές λέξεις εμφανίζονται με αφύσικη συχνότητα που είναι αδύνατο να τις αποφύγουμε όλες.

Η ευαισθησία μας στο να υιοθετούμε ασυνείδητα το λεξιλόγιο του LLM (σ.σ. Large Language Models – μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Είναι μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, που έχουν εκπαιδευτεί σε τεράστιες ποσότητες δεδομένων κειμένου και είναι ικανά να δημιουργούν κείμενα που μοιάζουν με ανθρώπινα, να μεταφράζουν γλώσσες και πολλά άλλα) πιθανότατα θα αυξηθεί, καθώς ο κύκλος των κειμένων τεχνητής νοημοσύνης, των κειμένων ανθρώπινης προέλευσης που δεν γνωρίζουμε ότι είναι τεχνητής νοημοσύνης και της πραγματικής ανθρώπινης ομιλίας περιστρέφεται όλο και πιο γρήγορα.

Στην ψυχογλωσσολογία, είναι γενικά αποδεκτό ότι η συχνότητα εμφάνισης μιας λέξης επηρεάζει τη διαθεσιμότητά της στο νοητικό λεξιλόγιο των ανθρώπων — το «λεξικό» των πιθανών επιλογών από το οποίο αντλούμε λέξεις στην προφορική συνομιλία. Ουσιαστικά, όσο πιο συχνά βλέπουμε μια λέξη, τόσο πιο διαισθητικό μάς φαίνεται να τη χρησιμοποιούμε.

Πώς το ChatGPT έχει τη δύναμη να αναδιαμορφώσει τον τρόπο σκέψης μας;

Είναι φυσιολογικό οι νοητικές μας αναπαραστάσεις της γλώσσας να εξελίσσονται, αλλά τώρα βρισκόμαστε σε ένα κύκλο ανατροφοδότησης όπου οι «χάρτες» μας συγκλίνουν με τους «χάρτες» των chatbots. Και οι δύο διαφέρουν από την πραγματική εικόνα – την αδιανόητη ποικιλία στον τρόπο που μιλούν οι άνθρωποι – αλλά η σύγχυση καθιστά πιο δύσκολη την αξιολόγηση του τι είναι πραγματική ανθρώπινη γλώσσα και τι είναι τεχνητά δημιουργημένη.

Καθώς αυτή η διάκριση γίνεται όλο και πιο δύσκολη, θα συνεχίσουμε να θολώνουμε τα όρια της πραγματικότητας, χρησιμοποιώντας κυκλικά αυτή τη θολούρα για να κατασκευάσουμε τις νέες μας πραγματικότητες. Και καθώς τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζουν να εκπαιδεύονται τόσο με βάση τα δικά τους αποτελέσματα, όσο και με βάση τα επηρεασμένα από την τεχνητή νοημοσύνη ανθρώπινα κείμενα που απορροφούν, η διάδοση της γλώσσας LLM θα ενταθεί.

Γλωσσολογικά, δεν υπάρχει τίποτα λάθος με αυτό. Μία λέξη που χρησιμοποιεί συχνά το ChatGPT δεν είναι χειρότερη για τον εγκέφαλό σας από τα συνώνυμά της. Αλλά η γλώσσα είναι προάγγελος μεγαλύτερων κοινωνικών αλλαγών. Υπάρχουν πολλές άλλες, πολύ πιο ύπουλες παραποιήσεις, που είναι επίσης κωδικοποιημένες στα LLM: Φυλετικές προκαταλήψεις, προκαταλήψεις φύλου και πολιτικές προκαταλήψεις – όλες αυτές είναι πιθανό να έχουν ενσωματωθεί στα μοντέλα όπως και οι γλωσσικές προκαταλήψεις, αλλά είναι πιο δύσκολο να μετρηθούν με ακρίβεια. Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτά δεν είναι ουδέτερα εργαλεία. Γιατί έχουν τη δύναμη να αναδιαμορφώσουν διακριτικά τον τρόπο σκέψης μας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Ακίνητα
Πολυτελή ακίνητα: Συνεχίζεται το «ράλι» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Πολυτελή ακίνητα: Συνεχίζεται το «ράλι» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Κάποιοι χρήστες βιώνουν «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT
Δεσμοί με τη μηχανή 20.08.25

Κάποιοι χρήστες βιώνουν «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT

Η νέα βερσιόν του ChatGPT κρίθηκε υπερβολικά απρόσωπη και ψυχρή. Αναγνωρίζοντας ότι κάποιοι χρήστες αναπτύσσουν συναισθηματικές σχέσεις με το chatbot, η OpenAI υπαναχώρησε.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα, λέει ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI
«Υπερβολικός ενθουσιασμός» 20.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα, λέει ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να βρίσκεται σε φούσκα, συγκρίνοντας τις συνθήκες της αγοράς με εκείνες της φούσκας dotcom

Σύνταξη
Χαμένοι στη μετάφραση: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τα δίνει όλα έτοιμα, ας μάθουμε ξένες γλώσσες
Financial Times 19.08.25

Χαμένοι στη μετάφραση: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τα δίνει όλα έτοιμα, ας μάθουμε ξένες γλώσσες

Ξένες γλώσσες: Μήπως ήρθε το τέλος στην εκμάθησή τους; Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει τη μετάφραση εύκολη και γρήγορη και πολύ αποδοτική, αλλά οι άνθρωποι φαίνεται ότι χάνουν κάτι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;
Ιδού το ερώτημα 14.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;

Πολλές θέσεις εργασίας πέφτουν θύματα της αλματώδους ανάπτυξης που έχει σημειώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη, γιατί όμως μερικά επαγγέλματα φαίνονται πιο εύκολο να εξαφανιστούν;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ξεσπάθωσε» ο Μεντβέντεφ κατά του Μακρόν: Άμυαλος Γαλάτης πετεινός, βραχνό, αξιολύπητο πουλί
Κόσμος 20.08.25

«Ξεσπάθωσε» ο Μεντβέντεφ κατά του Μακρόν: Άμυαλος Γαλάτης πετεινός, βραχνό, αξιολύπητο πουλί

Το έκανε πάλι το «θαύμα» του ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ - Αυτή τη φορά έβαλε στο στόχαστρο τον Εμανουέλ Μακρόν και «την ιδέα» της αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία

Σύνταξη
Χίος: Τρομακτικός ο αριθμός των καμένων εκτάσεων – Σοβαρές οι επιπτώσεις σε περιβάλλον και οικονομία
Χάρτες 20.08.25

Τρομακτικός ο αριθμός των καμένων εκτάσεων στη Χίο - Σε δέκα χρόνια κάηκε το 22% του νησιού

Η Χίος εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Αποκαρδιωτικός είναι ο απολογισμός της πύρινης λαίλαπας που κατέκαψε το νησί. Η επεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης φανερώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του
Σάλος στη χώρα 20.08.25

Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του

Ο κατασκευασμένος από πέτρες σταυρός, μήκους 18 μέτρων, βρισκόταν στη θέση του για τουλάχιστον 50 χρόνια. Οι κάτοικοι εργάστηκαν ομαδικά για τον αποκαταστήσουν.

Σύνταξη
Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League Λωζάνης
Άλμα εις μήκος 20.08.25

Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League Λωζάνης

Έβδομη θέση για τον Μίλτο Τεντόγλο στο Diamond League της Λωζάνης, με μόνο δύο άλματα, καλύτερο εκ των οποίων το 7,52 μ. - Ακατάλληλες οι συνθήκες αγώνα λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη για την αυριανή (21/8) επέτειο της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, το 2018, προκάλεσε ένα υποτιμητικό για τον Αλέξη Τσίπρα σχόλιο της Αλεξάνδρας Σδούκου, που δεν έμεινε αναπάντητο

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;
«Το άσπρο μαύρο» 20.08.25

Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτελεί ένα μεθοδευμένο σχέδιο. Του αφεντικού του. Ψάχνουν πρωτιές; Τους δίνω. Η Ελλάδα είναι πρώτη στη ντροπή. Πρώτη στη φτωχοποίηση της δημόσιας υγείας», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών
Fizz 20.08.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί ακούσια στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο λίγες ημέρες νωρίτερα και πήρε εξιτήριο το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου. Τώρα ο τραγουδιστής είναι εν αναμονή της απόφασής της αιτρικής ομάδας

Σύνταξη
Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη
Στο νησί των ανέμων 20.08.25

Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να ξεσκάσει για λίγο και αργά το απόγευμα άφησε την Αθήνα και έτσι ο πρώτος που θα μάθει από πρώτο χέρι τι είπαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο θα είναι κάποιος… συγγενής του Πέτρου του πελεκάνου.

Σύνταξη
Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση»
Μπάσκετ 20.08.25

Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση»

Ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για τη νίκη της γαλανόλευκης απέναντι στην Λετονία, αλλά και για την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Η Ευρώπη δεν έχει λύσεις – Πολλά λόγια, λίγα έργα
Αδιέξοδο 20.08.25

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Η Ευρώπη δεν έχει λύσεις – Πολλά λόγια, λίγα έργα

Δύσκολος αποδεικνύεται ο δρόμος για ειρήνευση στην Ουκρανία. Το Κίεβο δεν θα μπορούσε να δεχθεί συμφωνία χωρίς ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και οι σύμμαχοί του αδυνατούν ουσιαστικά να τις προσφέρουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)
Μπάσκετ 20.08.25

Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)

«Άλλη» ομάδα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική μας, νίκησε με επιβλητικό τρόπο τη Λετονία (104-86) για το τουρνουά «Ακρόπολις» κι έδειξε πως μπορεί να ελπίζει στο προσεχές Ευρωμπάσκετ.

Σύνταξη
LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι
Champions League 20.08.25

LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι

LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς
Champions League 20.08.25

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη
Champions League 20.08.25

LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη

LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Βασιλεία – Κοπεγχάγη για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Χωρίς σαφήνεια η διπλωματία θα πεθάνει στην Ουκρανία – Τι λένε τρεις ειδικοί
Ωρολογιακή βόμβα 20.08.25

Χωρίς σαφήνεια η διπλωματία θα πεθάνει στην Ουκρανία – Τι λένε τρεις ειδικοί

Εάν οι δυτικοί δεν δώσουν σημασία σε αυτές τις λεπτομέρειες για την Ουκρανία, οι τρεις ειδικοί προειδοποιούν ότι κινδυνεύουν αυτές να εξελιχθούν σε διπλωματική «ωρολογιακή βόμβα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα
Champions League 20.08.25

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Απόρρητο