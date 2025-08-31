Πώς οι άνθρωποι «συμμαζεύουν» την προχειρότητα της τεχνητής νοημοσύνης

Παρά την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI), πολλά είναι τα λάθη που παράγει, με αποτέλεσμα απαραίτητη να είναι η επικουρία από ανθρώπινα χέρια για να διορθωθεί η πρόχειρότητά της.

«Συμμαζεύοντας» το χάος της τεχνητής νοημοσύνης

Η ίδια τεχνολογία που υποτίθεται θα «έκλεβε» τη δουλειά της γραφίστριας Λίζα Κάρστενς, είναι τώρα αυτή που την κρατά πιο απασχολημένη από ποτέ.

Η Κάρστενς, ελεύθερη επαγγελματίας με πολυετή πείρα και έδρα την Ισπανία, περνά μεγάλο μέρος της ημέρας της δουλεύοντας με νεοφυείς επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες που θέλουν να διορθώσουν τις αποτυχημένες προσπάθειές τους να φτιάξουν λογότυπα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.

Οι εικόνες που της φέρνουν οι πελάτες είναι συνήθως γεμάτες ακαθάριστες γραμμές και ακατανόητο κείμενο, και μοιάζουν με ένα χάος από pixels όταν μεγεθύνονται πέρα από ένα ορισμένο μέγεθος, αναφέρει δημοσίευμα του NBC News.

Tο περιεχόμενο που παράγεται από ΑΙ σπάνια αποτελεί ένα ικανοποιητικό τελικό προϊόν χωρίς άλλες παρεμβάσεις.

«Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν ότι η AI δεν είναι τέλεια, και μετά υπάρχουν κι αυτοί που έρχονται σε σένα εκνευρισμένοι επειδή δεν κατάφεραν να το φτιάξουν μόνοι τους με την τεχνητή νοημοσύνη», είπε η Κάρστενς. «Και πρέπει κάπως να είσαι υπομονετικός. Δεν θέλεις να τους κάνεις να νιώσουν ανόητοι. Μετά πρέπει να το διορθώσεις».

Αυτές οι δουλειές αποτελούν μέρος μιας νέας κατηγορίας εργασιών που προέκυψαν από την άνθηση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, η οποία απείλησε να εκτοπίσει δημιουργικά επαγγέλματα: Ο καθένας πλέον μπορεί να γράψει άρθρα για blogs, να δημιουργήσει εικόνες ή να κωδικοποιήσει μια εφαρμογή με μερικές εντολές κειμένου, αλλά το περιεχόμενο που παράγεται από ΑΙ σπάνια αποτελεί ένα ικανοποιητικό τελικό προϊόν χωρίς άλλες παρεμβάσεις.

Η συγκεκριμένη κατάσταση έχει μεταμορφώσει την αγορά εργασίας για πολλούς freelancers. Παρά τις εκτεταμένες ανησυχίες ότι η ΑΙ αντικαθιστά εργαζόμενους σε διάφορους τομείς, κάποιοι λένε ότι έχουν βρει νέα δουλειά ως αποτέλεσμα των ατελειών της τεχνητής νοημοσύνης. Για παράδειγμα, συγγραφείς καλούνται να βελτιώσουν τα κείμενα του ChatGPT, καλλιτέχνες προσλαμβάνονται για να διορθώσουν κακοφτιαγμένες εικόνες ΑΙ. Ακόμη και προγραμματιστές λογισμικού αναλαμβάνουν να επιδιορθώσουν buggy εφαρμογές που έγραψαν βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης.

Ανάγκη για προσαρμογή

Μια πρόσφατη αναφορά του MIT διαπίστωσε ότι η ΑΙ έχει εκτοπίσει περισσότερο εργαζόμενους που δουλεύουν μέσω outsourcing παρά μόνιμους υπαλλήλους. Όμως βρήκε επίσης ότι το 95% των πιλοτικών εφαρμογών γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις δεν αποφέρει καμία απόδοση επένδυσης.

«Το βασικό εμπόδιο στην κλιμάκωση δεν είναι οι υποδομές, η ρύθμιση ή το ταλέντο», αναφέρει η έκθεση. «Είναι η μάθηση. Τα περισσότερα συστήματα γενετικής ΑΙ δεν διατηρούν την ανατροφοδότηση, δεν προσαρμόζονται στο πλαίσιο και δεν βελτιώνονται με τον χρόνο».

Για την Κάρστενς, τα λογότυπα που της στέλνουν οι πελάτες είναι μερικές φορές αρκετά καλά σχεδιασμένα ώστε να χρειάζονται μόνο λίγες διορθώσεις από μέρους της. Άλλες φορές, όμως, η παράδοση ενός ποιοτικού αποτελέσματος απαιτεί να ξανασχεδιάσει εξ ολοκλήρου το λογότυπο, παραμένοντας πιστή στο σχέδιο που παρήγαγε η ΑΙ, κάτι που συχνά της παίρνει περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι αν το είχε δημιουργήσει η ίδια εξαρχής.

«Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μάθεις και να προσαρμοστείς».

Η διόρθωση των λαθών της ΑΙ δεν είναι η ιδανική δουλειά, λένε πολλοί freelancers, καθώς συνήθως πληρώνεται λιγότερο από τις παραδοσιακές εργασίες στον τομέα τους. Όμως μερικοί παραδέχονται ότι είναι ο τρόπος να βγάλουν τα προς το ζην.

«Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μάθεις και να προσαρμοστείς», είπε η ελεύθερη συγγραφέας Κιέσα Ρίτσαρντσον. «Έχω κάποιους συναδέλφους που είναι απόλυτοι και δεν θέλουν να δουλέψουν με την ΑΙ. Αλλά εγώ λέω, ‘Χρειάζομαι χρήματα. Το αναλαμβάνω’».

Η Ρίτσαρντσον, που έχει έδρα τη Georgia, είπε ότι οι μισές από τις δουλειές της πλέον προέρχονται από πελάτες που την προσλαμβάνουν για να βελτιώσει ή να ξαναγράψει άρθρα που παρήγαγε η ΑΙ και «δεν μοιάζουν καθόλου ανθρώπινα».

Μερικά λάθη είναι πιο εύκολο να διορθωθούν: η υπερβολική χρήση παύλας από την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμη και σε σημεία όπου θα ταίριαζε καλύτερα άλλο σημείο στίξης, ή η εμφανής προτίμησή της σε συγκεκριμένε λέξεις. Πέρα από αυτά, ωστόσο, η Ρίτσαρντσον είπε ότι η ΑΙ τείνει να δίνει γενικές απαντήσεις που δεν ανταποκρίνονται στα ερωτήματα τόσο ολοκληρωμένα όσο θα το έκανε ένας άνθρωπος, οπότε η αναδιατύπωση ενός άρθρου απαιτεί και δική της έρευνα πάνω στο θέμα.

Όμως πολλοί πελάτες δεν εκτιμούν τη δουλειά που απαιτείται για να αναμορφωθεί ένα κακογραμμένο άρθρο ΑΙ, ανέφερε, τονίζοντας ότι οι εταιρείες συχνά προσφέρουν μικρότερη αμοιβή για τέτοιες δουλειές, θεωρώντας ότι είναι λιγότερο απαιτητικές. Ωστόσο, το να κάνεις την τεχνητή νοημοσύνη να ακούγεται πιο ανθρώπινη μπορεί να απαιτεί το ίδιο επίπεδο σκέψης και δημιουργικότητας με το να γράψει εξ αρχής το άρθρο η ίδια, πρόσθεσε.

«Ανησυχώ λίγο επειδή οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την ΑΙ για να μειώσουν τα κόστη, και ένα από αυτά είναι η δική μου αμοιβή», τόνισε η Ρίτσαρντσον. «Αλλά ταυτόχρονα, διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν πραγματικά να τα καταφέρουν χωρίς ανθρώπους. Δεν παίρνουν το περιεχόμενο που θέλουν από την ΑΙ, οπότε ελπίζω η δουλειά μας να συνεχίσει να υπάρχει λίγο παραπάνω».

Αυξάνεται η ζήτηση δημιουργικών επαγγελμάτων

Καθώς οι εταιρείες παλεύουν να βρουν την προσέγγισή τους απέναντι στην ΑΙ, πρόσφατα στοιχεία που δόθηκαν στο NBC News από τις πλατφόρμες freelance εργασίας Upwork, Freelancer και Fiverr δείχνουν επίσης ότι η ζήτηση για διάφορους τύπους δημιουργικής δουλειάς εκτοξεύθηκε φέτος, και ότι οι πελάτες αναζητούν ολοένα και περισσότερο ανθρώπους που μπορούν να δουλέψουν δίπλα στην τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να βασίζονται αποκλειστικά σε αυτή ή να την απορρίπτουν εντελώς.

Τα στοιχεία της Upwork έδειξαν ότι παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη αυτοματοποιεί ήδη χαμηλότερης ειδίκευσης και επαναλαμβανόμενες εργασίες, η πλατφόρμα βλέπει αυξανόμενη ζήτηση για πιο σύνθετη δουλειά όπως στρατηγική περιεχομένου ή δημιουργική καλλιτεχνική διεύθυνση. Και τους τελευταίους έξι μήνες, η Fiverr είπε ότι είδε αύξηση 250% στη ζήτηση για εξειδικευμένες εργασίες στον σχεδιασμό ιστοσελίδων και την εικονογράφηση βιβλίων, από «υδατογραφίες για παιδικά βιβλία» μέχρι «σχεδιασμό ιστοσελίδας Shopify».

Παρομοίως, η Freelancer είδε φέτος αύξηση στη ζήτηση για συγγραφή, branding, σχεδιασμό και παραγωγή βίντεο, συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων για συναισθηματικό περιεχόμενο όπως «συγκινητικές ομιλίες».

Οι εταιρείες που γίνεται αντιληπτό ότι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να δέχονται αντιδράσεις από τους καταναλωτές.

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο πιο γρήγορος τρόπος να σε χωρίσουν είναι να στείλεις ένα ερωτικό γράμμα στην κοπέλα ή το αγόρι σου γραμμένο από το ChatGPT», ανέφερε ο Ματ Μπάρι, CEO της Freelancer, για το φαινόμενο. «Και το ίδιο ισχύει και για τα brands. Η αγορά καταλαβαίνει πότε κάτι έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου από ΑΙ, και υπάρχει μια άμεση, ενστικτώδης αντίδραση σε αυτό».

Όπως τονίζει το NBC News, οι εταιρείες που γίνεται αντιληπτό ότι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να δέχονται αντιδράσεις από τους καταναλωτές. Τον περασμένο μήνα, η Guess προκάλεσε οργή όταν χρησιμοποίησε ένα μοντέλο που δημιουργήθηκε με ΑΙ σε διαφήμιση που εμφανίστηκε στη Vogue.

Έτσι, ακόμα και πέρα από τα προφανή λάθη που κάνουν τα εργαλεία ΑΙ, μερικοί καλλιτέχνες λένε ότι οι πελάτες τους απλά θέλουν την ανθρώπινη πινελιά για να ξεχωρίσουν από την ολοένα αυξανόμενη δεξαμενή περιεχομένου που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη στο διαδίκτυο.

Ένα έμπειρο μάτι διακρίνει εύκολα τη δουλειά της AI

Για τον Τοντ φαν Λίντα, εικονογράφο κόμικ στη Φλόριντα, η τέχνη της τεχνητής νοημοσύνης διακρίνεται εύκολα, είτε από ορισμένες εμφανείς ασυνέπειες στις λεπτομέρειες, είτε από το περίεργο και πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα που χαρακτηρίζει τις εικόνες ΑΙ.

«Μπορώ να κοιτάξω ένα έργο και όχι μόνο να πω ότι είναι ΑΙ, αλλά να σου πω και ποιο descriptor χρησιμοποίησαν για να το παράξουν», είπε ο φαν Λίντα. «Όταν πρόκειται ειδικά για ανεξάρτητους συγγραφείς, δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με αυτό γιατί είναι τόσο τυποποιημένο, τόσο προφανές. Είναι σαν να σταμάτησαν σε ένα Walmart για να πάρουν ένα φτηνό εξώφυλλο για το βιβλίο τους».

Οι συγγραφείς απευθύνονται σε εκείνον, είπε, επειδή ξέρουν ότι το αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης αποτυγχάνει να αποδώσει την ιδιαίτερη«αύρα» της δικής τους ιστορίας. Συχνά, οι πελάτες του μπορούν μόνο να του δώσουν μια γενική ιδέα για το τι θέλουν. Έπειτα είναι δική του δουλειά να αποκρυπτογραφήσει τις προτιμήσεις τους και να δημιουργήσει κάτι που να αποτυπώνει ακριβώς το συναίσθημα που επιθυμεί να προκαλέσει κάθε πελάτης με την τέχνη του.

Ο φαν Λίντα είπε ότι τον προσεγγίζουν επίσης άνθρωποι που θέλουν να «διορθώσει» την τέχνη που παρήγαγε η ΑΙ, αλλά πλέον αποφεύγει τέτοιες δουλειές γιατί έχει καταλάβει ότι αυτοί οι πελάτες συνήθως δεν είναι διατεθειμένοι να τον πληρώσουν όσο θεωρεί ότι αξίζει η εργασία του.

«Θα υπήρχε περισσότερη δουλειά στο να διορθώσω αυτές τις εικόνες παρά στο να ξεκινήσω από μια λευκή σελίδα και να το κάνω σωστά, γιατί αυτό που έχουν σαν αποτέλεσμα από την ΑΙ είναι μια ασύνδετη συλλογή γενικών στοιχείων που δεν ακολουθούν πραγματικά αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι πελάτες», τόνισε.