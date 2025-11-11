Σάλος με influencer που προσποιούνταν ότι πάσχει από καρκίνο για να κερδίσει followers

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βρετανία η αποκάλυψη ότι δημοφιλής TikToker με εκατομμύρια ακολούθους παραπλανούσε το κοινό της επί χρόνια, ισχυριζόμενη ψευδώς ότι έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Η Μπρίτνι Μίλερ, γνωστή για τα οικογενειακά της βίντεο και τις «αυθεντικές» στιγμές με τα δίδυμα παιδιά της, ομολόγησε σε συναισθηματικά φορτισμένο βίντεο ότι είχε επινοήσει το 2017 μια ανύπαρκτη διάγνωση καρκίνου του στομάχου τρίτου σταδίου.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει πριν από επτά χρόνια, όταν η τότε 21χρονη Μίλερ από την Οξφόρδη είχε ανακοινώσει στους λίγους ακόλουθούς της ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Ακολούθησε εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, με φίλους και γνωστούς να προσφέρουν οικονομική και ψυχολογική στήριξη. Ξαφνικά όμως η ιστορία εξαφανίστηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η «ασθένεια» δεν αναφέρθηκε ποτέ ξανά.

Η αποκάλυψη και τα ψέματα

Το 2020 η Μίλερ συνεργάστηκε με φιλανθρωπικό οργανισμό για την ευαισθητοποίηση κατά του καρκίνου του μαστού όμως μια πρώην φίλη της αποκάλυψε δημόσια την απάτη. Σε ανάρτησή της, η Μπεθ – που υπήρξε φίλη της από τα 16 έως τα 21 – περιέγραψε πώς η influencer είχε επινοήσει την ψεύτικη διάγνωση και είχε δημιουργήσει σελίδα στο GoFundMe ζητώντας δωρεές.

Η ίδια η Μίλερ έσπασε τη σιωπή της μόλις τώρα, λέγοντας σε βίντεο που ανέβασε τη Δευτέρα: «Δεν ήθελα ποτέ να μιλήσω γι’ αυτή την περίοδο, αλλά το οφείλω στους ανθρώπους που με στηρίζουν. Το 2017 ήμουν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, ήμουν χαμένη, καταθλιπτική και αυτοκαταστροφική».

Η 29χρονη ισχυρίστηκε ότι είπε σε μια φίλη πως είχε καρκίνο σε μια στιγμή αδυναμίας, και πως αυτό «ήταν μια φράση που μετάνιωσε βαθιά». Διέψευσε ότι έστησε η ίδια τη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων, λέγοντας ότι «μόλις είδε πως γίνονταν δωρεές, την κατέβασε αμέσως».

Η «εξομολόγησή» της προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media. Άνθρωποι που έχουν νοσήσει ή έχουν χάσει αγαπημένους από καρκίνο εκφράζουν οργή για την απάτη. Μια νεαρή TikToker που πάσχει από λέμφωμα Χότζκιν δήλωσε: «Το να βλέπεις κάποιον να παριστάνει ότι περνά αυτή τη δοκιμασία και να παίρνει τη συμπάθεια και τα χρήματα που προορίζονται για πραγματικούς ασθενείς, δεν είναι απλώς λάθος, είναι απάνθρωπο».